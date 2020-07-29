Фінляндія підозрює Росію в порушенні повітряного простору

Міноборони Фінляндії заявило, що два російські Су-27 порушили повітряний простір над Фінською затокою. Гельсінкі вимагає у Москви офіційних роз'яснень.

Порушення повітряного простору відбулося напередодні, 28 липня, в районі Гельсінкі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.

Фінські винищувачі Hornet впізнали у двох літаках російські Су-27.

Літаки були на території Фінляндії близько двох хвилин і заглибилися всередину території країни приблизно на півкілометра.

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Інцидент розслідує фінське прикордонне відомство. МЗС Фінляндії вимагає у посольства РФ пояснень.

У Міноборони РФ заявили, що чотири російські винищувачі Су-27 здійснили у вівторок плановий переліт із Карелії в Калінінградську область, при цьому літаки нібито не порушували кордонів інших держав.