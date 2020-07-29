Фінляндія підозрює Росію в порушенні повітряного простору
Міноборони Фінляндії заявило, що два російські Су-27 порушили повітряний простір над Фінською затокою. Гельсінкі вимагає у Москви офіційних роз'яснень.
Порушення повітряного простору відбулося напередодні, 28 липня, в районі Гельсінкі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.
Фінські винищувачі Hornet впізнали у двох літаках російські Су-27.
Літаки були на території Фінляндії близько двох хвилин і заглибилися всередину території країни приблизно на півкілометра.
Інцидент розслідує фінське прикордонне відомство. МЗС Фінляндії вимагає у посольства РФ пояснень.
У Міноборони РФ заявили, що чотири російські винищувачі Су-27 здійснили у вівторок плановий переліт із Карелії в Калінінградську область, при цьому літаки нібито не порушували кордонів інших держав.
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А ведь Фины не будут участвовать ни в минских ни каких либо других переговорняках и могут повторить
За неполных 30 лет с момента распада ссср они полностью деградировали!
Ведь после второй мировой войны, отношения между Финляндией и ссср были вполне нормальными: Финляндия даже покупала в ссср оружие и военную технику.
А теперь, кацапы умудрились побить горшки и с финнами...
Станислав Ежи Лец