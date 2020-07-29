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Фінляндія підозрює Росію в порушенні повітряного простору

Фінляндія підозрює Росію в порушенні повітряного простору

Міноборони Фінляндії заявило, що два російські Су-27 порушили повітряний простір над Фінською затокою. Гельсінкі вимагає у Москви офіційних роз'яснень.

Порушення повітряного простору відбулося напередодні, 28 липня, в районі Гельсінкі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фінське видання Yle.

Фінські винищувачі Hornet впізнали у двох літаках російські Су-27.

Літаки були на території Фінляндії близько двох хвилин і заглибилися всередину території країни приблизно на півкілометра.

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Інцидент розслідує фінське прикордонне відомство. МЗС Фінляндії вимагає у посольства РФ пояснень.

У Міноборони РФ заявили, що чотири російські винищувачі Су-27 здійснили у вівторок плановий переліт із Карелії в Калінінградську область, при цьому літаки нібито не порушували кордонів інших держав.

Автор: 

росія (66021) Фінляндія (1328)


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Топ коментарі
+8
Что там раследовать, делайте как турки, меньше мороки.
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29.07.2020 19:01 Відповісти
+5
Готуйтеся до третьої фінської війни, а захід буде накладати санкції на цих двох порушників санкції.🙄
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29.07.2020 19:01 Відповісти
+4
Чего там paзъяснять.Всё как обычно.Они заблудились.
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29.07.2020 18:55 Відповісти
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Чего там paзъяснять.Всё как обычно.Они заблудились.
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29.07.2020 18:55 Відповісти
В Викиданных есть лексема ихтамнет (L114014). Морфологические и синтаксические свойства. падеж · ед. ч. мн. ч. Им. ихтамне́т, ихтамне́ты.
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29.07.2020 19:00 Відповісти
Готуйтеся до третьої фінської війни, а захід буде накладати санкції на цих двох порушників санкції.🙄
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29.07.2020 19:01 Відповісти
Что там раследовать, делайте как турки, меньше мороки.
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29.07.2020 19:01 Відповісти
Забыли ***********, как их дедушка Сралин выгребал от Финов во Вторую Мировую.
А ведь Фины не будут участвовать ни в минских ни каких либо других переговорняках и могут повторить
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29.07.2020 19:01 Відповісти
Ну да, пора бы им вернуть Выборг, который забрал терпила-Сралин
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29.07.2020 19:12 Відповісти
У них выбора не было. Сэрэсэре, как и ее наследница **********, всегда берет маленькие страны количеством. И после мацковского "мирного" договора, Выборг и часть финских территорий пришлось сдать сэрэсэрэ
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29.07.2020 19:22 Відповісти
кремлевское ху@ло проверяет реакцию запада. Что ожидать: обеспокоенность или значительную обеспокоенность?
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29.07.2020 19:09 Відповісти
Кацапы просто поражают.
За неполных 30 лет с момента распада ссср они полностью деградировали!
Ведь после второй мировой войны, отношения между Финляндией и ссср были вполне нормальными: Финляндия даже покупала в ссср оружие и военную технику.
А теперь, кацапы умудрились побить горшки и с финнами...
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29.07.2020 19:14 Відповісти
Ну как сказать. Есть рейтинг стран мира по индексу человеческого развития который составляется ООН. Так я хочу сказать они намного выше по индексу человеческого развития чем мы. Бульбаши и кацапы знамают 49 и 50 мм место а мы 88.
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29.07.2020 19:19 Відповісти
Есть очень много индексов которые вроде бы имеют под собой научную основу, но на практике мало применимы в реальной жизни.
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29.07.2020 19:28 Відповісти
Некрасиво подозревать, когда вполне уверен. (с)

Станислав Ежи Лец
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29.07.2020 19:28 Відповісти
Ракетою не збили би, всього на 500м залетіли, а з авіапушки точно би впали на територію Фінляндії
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29.07.2020 21:22 Відповісти
 
 