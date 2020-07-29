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"Радикал" Ляшко оспаривает в суде необходимость заплатить полмиллиона грн налогов

Бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подал в Окружной административный суд Киева иск об отмене налоговых уведомлений на сумму свыше 500 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Олег Ляшко подал иск к Главному управлению ГНС в городе Киеве и просит суд отменить налоговые уведомления-решения на сумму свыше 500 тыс. грн. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в сообщении.

Ляшко просит суд отменить два налоговых уведомления-решения, составленные Главным управлением Государственной налоговой службы в городе Киеве в декабре 2019 года. По этим документам ему увеличена сумма денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам годового декларирования и увеличена сумма денежного обязательства по уплате военного сбора.

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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по иску Ляшко.

Автор: 

Госпогранслужба (6577) Ляшко Олег (1642) налоги (3239) налоговая (932) суд (25139) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+8
Ляшко пиридаст адвокату, адвокат пиридаст судье, и вообще, все они пиридасты.
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29.07.2020 19:16 Ответить
+6
нищеброд...
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29.07.2020 19:13 Ответить
+5
Олежка, ты же удачливый, наиграешь еще себе в лотерею
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29.07.2020 19:19 Ответить
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нищеброд...
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29.07.2020 19:13 Ответить
Говорите Окружной надо разогнать и судить? А они такие полезные...
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29.07.2020 19:14 Ответить
Подожди- решение Вовко-суда будет в пользу Ляшка, если половину суммы им отстегнет.
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29.07.2020 19:21 Ответить
Уверен что наооборот. Просто Ляшка таким способом пытаются заткнуть, очень уж на герпеса гнал)
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29.07.2020 19:28 Ответить
скотыняка, он весь, полностью скотыняка
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29.07.2020 19:15 Ответить
Ляшко пиридаст адвокату, адвокат пиридаст судье, и вообще, все они пиридасты.
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29.07.2020 19:16 Ответить
...и только один одесский мойша д`Артяньян!
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29.07.2020 21:43 Ответить
Шо, ты тоже один из них, из заднеприводных?
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30.07.2020 07:53 Ответить
задне--приводный чево снево взять
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29.07.2020 19:17 Ответить
Він, то, в лотерею виграє, то на вулиці знайде - які податки?
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29.07.2020 19:18 Ответить
С выйгрыша в лотерею тоже обязан платить налоги -закон.
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29.07.2020 19:23 Ответить
- А вы могли бы полюбить радикала? - Ради чего?! ...
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29.07.2020 19:19 Ответить
Цитируешь мишку "не тяжелей воздуха" задорнова?
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29.07.2020 20:43 Ответить
Олежка, ты же удачливый, наиграешь еще себе в лотерею
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29.07.2020 19:19 Ответить
ооо!.. скоро скотыняка Ляшко начнет рассказывать с Ютубов, про то как Порошенко "русскаязычнавага мальчика в трусиках" надел на дуло танка, а грузЫн Жвания плакал, давился шашлыком и просил сделать второй дубль..
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29.07.2020 19:21 Ответить
Вибачаюсь- заради чого?
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29.07.2020 19:22 Ответить
В тюрьму, в питушатню его!
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29.07.2020 19:23 Ответить
Не насосал такую сумму!?
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29.07.2020 19:25 Ответить
Не могу понять Ахметова . Каждый день мозолит глаза брехливый мокрожопый попер Ляшко на канале "Украина". Гнида брехливая у которой 2-е судимости (за воровство в ос. круп. разм. и за клевету) - это выбор Ахметки. Чем гниднее мерзавец, тем больше он от Ахметова...
Неужели в Чернигове настолько отупели что выберут этого вафлиста в депутаты ?
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29.07.2020 19:26 Ответить
Пацан к успеху шел...
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29.07.2020 19:26 Ответить
Ляшко такой же радикал, как Жириновский либеральный демократ - оба бизнесмены от политики, политические шлюхи.
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29.07.2020 19:27 Ответить
Ну, скажем, Ляшка таким чином можна налякати. Тільки в Україні не менш 60% народу, яким нічого втрачати. Дай в руки автомата - від зеленої шайки мокрого місця не лишиться.
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29.07.2020 19:36 Ответить
не фартит боле в лотерею ? )))) как *****-т сложил...так и фарт закончился (конверты не заносят)))...землю жри - а налог заплати, скотыняка!! и спи спокойно ))))
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29.07.2020 19:46 Ответить
Не ссы Олежка, в лотерею ещё большую сумму охватишь.
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29.07.2020 19:49 Ответить
А какой-же тогда доход у этого борца за справедливость,если налогов пол-миллиона?Можно цифру в студию?
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29.07.2020 19:49 Ответить
Как бы корову продавать не пришлось.
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29.07.2020 19:54 Ответить
Так,вже минув той час,коли він з кодлою таких самих радикалів ************** типу завалював у любий правоохоронний комітет і всі ховались...Тепер не повиступаєш...
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29.07.2020 19:56 Ответить
та нехай пару лотерейных билетов ещё купит...и долг заплатит и ещё останется
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29.07.2020 20:20 Ответить
это пусть его избиратели, селюки из 207 го округа налоги платят, а барин, пусть и дырявый, платит не должен))))
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29.07.2020 20:37 Ответить
Да нічого страшного, нехай у мами позичить. Дала гроші на маєточок, дасть і на податки.
А звідки гроші у неї?
Вона важко працювала! (Здається кочегаром у шкільній котельній).
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30.07.2020 02:53 Ответить
всё правильно, налоги в Украине платят только лохи
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30.07.2020 08:41 Ответить
Тобто ти стверджуєш , що "нелох и 42 года" - не сплачує податки ?


Ваші докази - ?
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30.07.2020 09:56 Ответить
 
 