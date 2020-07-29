"Радикал" Ляшко оспаривает в суде необходимость заплатить полмиллиона грн налогов

Бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подал в Окружной административный суд Киева иск об отмене налоговых уведомлений на сумму свыше 500 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Олег Ляшко подал иск к Главному управлению ГНС в городе Киеве и просит суд отменить налоговые уведомления-решения на сумму свыше 500 тыс. грн. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - сказано в сообщении.

Ляшко просит суд отменить два налоговых уведомления-решения, составленные Главным управлением Государственной налоговой службы в городе Киеве в декабре 2019 года. По этим документам ему увеличена сумма денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц по результатам годового декларирования и увеличена сумма денежного обязательства по уплате военного сбора.

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Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по иску Ляшко.