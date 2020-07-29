"Радикал" Ляшко оскаржує в суді необхідність заплатити півмільйона грн податків

Колишній народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко подав до Окружного адміністративного суду Києва позов про скасування податкових повідомлень на суму понад 500 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Олег Ляшко подав позов до Головного управління ДПС у місті Києві та просить суд скасувати податкові повідомлення-рішення на суму понад 500 тис. грн. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - сказано в повідомленні.

Ляшко просить суд скасувати два податкові повідомлення-рішення, складені Головним управлінням Державної податкової служби в місті Києві в грудні 2019 року. За цими документами йому збільшена сума грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування та збільшено суму грошового зобов'язання по сплаті військового збору.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом Ляшка.

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