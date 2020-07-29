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Новини
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"Радикал" Ляшко оскаржує в суді необхідність заплатити півмільйона грн податків

Колишній народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко подав до Окружного адміністративного суду Києва позов про скасування податкових повідомлень на суму понад 500 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, інформує Цензор.НЕТ.

"Олег Ляшко подав позов до Головного управління ДПС у місті Києві та просить суд скасувати податкові повідомлення-рішення на суму понад 500 тис. грн. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - сказано в повідомленні.

Ляшко просить суд скасувати два податкові повідомлення-рішення, складені Головним управлінням Державної податкової служби в місті Києві в грудні 2019 року. За цими документами йому збільшена сума грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за результатами річного декларування та збільшено суму грошового зобов'язання по сплаті військового збору.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження за позовом Ляшка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) Ляшко Олег (1019) податки (3881) податкова (711) суд (11738) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+8
Ляшко пиридаст адвокату, адвокат пиридаст судье, и вообще, все они пиридасты.
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29.07.2020 19:16 Відповісти
+6
нищеброд...
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29.07.2020 19:13 Відповісти
+5
Олежка, ты же удачливый, наиграешь еще себе в лотерею
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29.07.2020 19:19 Відповісти
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нищеброд...
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29.07.2020 19:13 Відповісти
Говорите Окружной надо разогнать и судить? А они такие полезные...
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29.07.2020 19:14 Відповісти
Подожди- решение Вовко-суда будет в пользу Ляшка, если половину суммы им отстегнет.
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29.07.2020 19:21 Відповісти
Уверен что наооборот. Просто Ляшка таким способом пытаются заткнуть, очень уж на герпеса гнал)
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29.07.2020 19:28 Відповісти
скотыняка, он весь, полностью скотыняка
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29.07.2020 19:15 Відповісти
Ляшко пиридаст адвокату, адвокат пиридаст судье, и вообще, все они пиридасты.
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29.07.2020 19:16 Відповісти
...и только один одесский мойша д`Артяньян!
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29.07.2020 21:43 Відповісти
Шо, ты тоже один из них, из заднеприводных?
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30.07.2020 07:53 Відповісти
задне--приводный чево снево взять
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29.07.2020 19:17 Відповісти
Він, то, в лотерею виграє, то на вулиці знайде - які податки?
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29.07.2020 19:18 Відповісти
С выйгрыша в лотерею тоже обязан платить налоги -закон.
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29.07.2020 19:23 Відповісти
- А вы могли бы полюбить радикала? - Ради чего?! ...
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29.07.2020 19:19 Відповісти
Цитируешь мишку "не тяжелей воздуха" задорнова?
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29.07.2020 20:43 Відповісти
Олежка, ты же удачливый, наиграешь еще себе в лотерею
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29.07.2020 19:19 Відповісти
ооо!.. скоро скотыняка Ляшко начнет рассказывать с Ютубов, про то как Порошенко "русскаязычнавага мальчика в трусиках" надел на дуло танка, а грузЫн Жвания плакал, давился шашлыком и просил сделать второй дубль..
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29.07.2020 19:21 Відповісти
Вибачаюсь- заради чого?
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29.07.2020 19:22 Відповісти
В тюрьму, в питушатню его!
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29.07.2020 19:23 Відповісти
Не насосал такую сумму!?
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29.07.2020 19:25 Відповісти
Не могу понять Ахметова . Каждый день мозолит глаза брехливый мокрожопый попер Ляшко на канале "Украина". Гнида брехливая у которой 2-е судимости (за воровство в ос. круп. разм. и за клевету) - это выбор Ахметки. Чем гниднее мерзавец, тем больше он от Ахметова...
Неужели в Чернигове настолько отупели что выберут этого вафлиста в депутаты ?
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29.07.2020 19:26 Відповісти
Пацан к успеху шел...
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29.07.2020 19:26 Відповісти
Ляшко такой же радикал, как Жириновский либеральный демократ - оба бизнесмены от политики, политические шлюхи.
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29.07.2020 19:27 Відповісти
Ну, скажем, Ляшка таким чином можна налякати. Тільки в Україні не менш 60% народу, яким нічого втрачати. Дай в руки автомата - від зеленої шайки мокрого місця не лишиться.
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29.07.2020 19:36 Відповісти
не фартит боле в лотерею ? )))) как *****-т сложил...так и фарт закончился (конверты не заносят)))...землю жри - а налог заплати, скотыняка!! и спи спокойно ))))
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29.07.2020 19:46 Відповісти
Не ссы Олежка, в лотерею ещё большую сумму охватишь.
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29.07.2020 19:49 Відповісти
А какой-же тогда доход у этого борца за справедливость,если налогов пол-миллиона?Можно цифру в студию?
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29.07.2020 19:49 Відповісти
Как бы корову продавать не пришлось.
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29.07.2020 19:54 Відповісти
Так,вже минув той час,коли він з кодлою таких самих радикалів ************** типу завалював у любий правоохоронний комітет і всі ховались...Тепер не повиступаєш...
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29.07.2020 19:56 Відповісти
та нехай пару лотерейных билетов ещё купит...и долг заплатит и ещё останется
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29.07.2020 20:20 Відповісти
это пусть его избиратели, селюки из 207 го округа налоги платят, а барин, пусть и дырявый, платит не должен))))
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29.07.2020 20:37 Відповісти
Да нічого страшного, нехай у мами позичить. Дала гроші на маєточок, дасть і на податки.
А звідки гроші у неї?
Вона важко працювала! (Здається кочегаром у шкільній котельній).
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30.07.2020 02:53 Відповісти
всё правильно, налоги в Украине платят только лохи
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30.07.2020 08:41 Відповісти
Тобто ти стверджуєш , що "нелох и 42 года" - не сплачує податки ?


Ваші докази - ?
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30.07.2020 09:56 Відповісти
 
 