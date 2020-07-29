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Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности

Гендиректор

Новая команда госконцерна "Укроборонпром" продолжит работу, однако гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус может сменить должность, сообщил сам Абромавичус по итогам встречи в среду в Офисе президента (ОП).

"Команда будет работать дальше, я также буду работать дальше, и мы скоро увидим на какой должности", – сказал он в ходе круглого стола Киевской школы экономики в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, по итогам встречи в ОП он сделал вывод о политической поддержке двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях.

Абромавичус напомнил, что изначально шел на должность гендиректора только на 2-3 месяца, чтобы начать финансовый и forensic-аудит, разработать стратегические документы и завести новую команду.

"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессиональных людей в концерн из 260 людей, то есть все замы генерального директора совсем новые люди И поменяли почти 30 руководителей наибольших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и какие были договоренности лично с президентом", – сказал гендиректор "Укроборонпрома".

Согласно данным агентства "Интерфакс-Украина", ранее рассматривался вопрос возможного возвращения Абромавичуса в набсовет госконцерна. Он уже возглавлял его в период с начала июня по конце августа 2019 года, когда президент Владимир Зеленский назначил его гендиректором "Укроборонпрома". Тогда Абромавичус отметил, что это решение было вынужденным из-за начавшихся негативных процессов, и он будет возглавлять компанию до отбора нового руководителя на конкурсе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа "Укроборонпрома" предполагает три стадии и должна завершиться после 2022 года, - Абромавичус

Автор: 

Укроборонпром (1239) Абромавичус Айварас (481)


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Топ комментарии
+13
Вже там все вкрали, а тепер можна тікати?
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29.07.2020 20:21 Ответить
+12
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности - Цензор.НЕТ 8308
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29.07.2020 20:42 Ответить
+9
Йди до Карлсона! Незрозуміла контора, незрозуміла робота, ніякої відповідальності.
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29.07.2020 20:21 Ответить
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Вже там все вкрали, а тепер можна тікати?
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29.07.2020 20:21 Ответить
Да, они "мощно" запороли ракетную программу и выполнив задачу могут смело идти на другие должности.
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29.07.2020 20:36 Ответить
Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус повідомив про можливу зміну посади - Цензор.НЕТ 6207
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29.07.2020 23:00 Ответить
Йди до Карлсона! Незрозуміла контора, незрозуміла робота, ніякої відповідальності.
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29.07.2020 20:21 Ответить
Уже накрал?
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29.07.2020 20:21 Ответить
"По его словам, исходя в ОП он сделал вывод о политической поддержке двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях"
чего он в ОП делал?
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29.07.2020 20:22 Ответить
А как подлохматился? Внукам хватит? А правнукам??
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29.07.2020 20:27 Ответить
"исходя в ОП"
Это как?
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29.07.2020 20:28 Ответить
Був ісход із Єгипту, а тепер готується ісход із ОП🐸
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29.07.2020 20:30 Ответить
Ты букву "в" не выговариваешь?
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29.07.2020 22:03 Ответить
"Завели 70 профессиональных людей"! Шо, и прахвессионала в вооружениях Найома?
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29.07.2020 20:36 Ответить
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности - Цензор.НЕТ 8308
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29.07.2020 20:42 Ответить
Редкие мрази. Уж не знаешь кто гыдотнее?
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29.07.2020 20:44 Ответить
Конечно, мрази. Соболев был главой комитета по борьбе с корупцией, мешал всяким схемщикам наживаться за счёт государства. И убрали его совместным голосованием свидетели Петра и бывшие регионалы, которые являются одной бандой. Конечно, он - мразь для них и для комментаторов за их деньги. Вот уж, действительно - мрази.
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29.07.2020 21:26 Ответить
Не соболев,а Бэтмэн. Государственный флаг Украины,чувак заместо плаща таскал. А где же сейчас "профессиональный борец с корруцией",пан Бэтмэн?
-Засунул язык промеж седалища и это понятно! При Наполеоне корпупцию же победили, ядрен батон, вот чувак и без работы остался. А кореша его-пошустрее оказались. Один прахфессианал,в Укроборонпроме по 300 тыс в месяц получает. Другой прахвессианал- оказался одаренным зализнычником- по лимону в месяц с государства состригает!
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29.07.2020 21:41 Ответить
Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус повідомив про можливу зміну посади - Цензор.НЕТ 4243
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29.07.2020 22:12 Ответить
Укроборонпром був створений Яником,як прокладка для відмивання грошей.
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29.07.2020 20:46 Ответить
Асоціюється з засекреченими зарплатами (в т. ч. лівих чуваків,типу Мустафи),зменшенням (припиненням) оборонних замовлень і балачками про необхідність розпродажу ряда збиткових заводів і надлишкового майна.
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29.07.2020 20:49 Ответить
Цирк продолжается!
73% процента хотели клоунады - теперь пусть ей подавятся...
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29.07.2020 20:49 Ответить
Через їх тупіть і жадібність давиться Україна.
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29.07.2020 21:09 Ответить
БРЕХНЯ! Многие оборонные заводы с начала года перешли на 4-ёх дневку, сейчас некоторые предприятия перешли на 2-ух и 3-ёх дневку. Загрузка процентов на 30 от 2019г. Поставка запчастей практически нулевая. Приходят распоряжения исключающие друг друга. Грядут сокращения.
Походу эта зелёная сволочь Абромавичус понял что обосрался и хочет спрыгнуть.
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29.07.2020 20:56 Ответить
Нууу... 30% от загрузки 19 года - это не начальника концерна вина. Оборонный завод делает то - что у него закажет государство (экспортирует вооружений Украина не так и много). Если в 3 раза снизился заказ, значит государство в 3 раза меньше заказало.
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29.07.2020 21:36 Ответить
Извините, но вы в этом вопросе дилетант.
Не стоит комментировать если не знаете.
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30.07.2020 21:34 Ответить
Работник куев!
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29.07.2020 21:41 Ответить
От, пляха, стрибунець...
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29.07.2020 22:00 Ответить
 
 