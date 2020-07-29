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Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус повідомив про можливу зміну посади

Гендиректор

Нова команда держконцерну "Укроборонпром" продовжить роботу, однак гендиректор держконцерну Айварас Абромавичус може змінити посаду, повідомив сам Абромавичус за підсумками зустрічі в середу в Офісі президента (ОП).

"Команда працюватиме далі, я також буду працювати далі, і ми скоро побачимо на якій посаді", - сказав він під час круглого столу Київської школи економіки в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, виходячи з ОП він зробив висновок про політичну підтримку рухатися далі в проведених в дежконцерні змінах.

Абромавичус нагадав, що спочатку йшов на посаду гендиректора тільки на 2-3 місяці, щоб почати фінансовий і forensic-аудит, розробити стратегічні документи і завести нову команду.

"За 11 місяців ми завели майже 70 професійних людей в концерн з 260 людей, тобто всі заступники генерального директора зовсім нові люди І поміняли майже 30 керівників найбільших підприємств. Зараз я вже 11 місяців на цій посаді, і це втричі або вчетверо більше, ніж я планував, і які були домовленості особисто з президентом", - сказав гендиректор "Укроборонпрому".

Згідно з даними агентства "Інтерфакс-Україна", раніше розглядалося питання можливого повернення Абромавичуса до наглядової ради держконцерну. Він уже очолював його в період з початку червня до кінця серпня 2019 року, коли президент Володимир Зеленський призначив його гендиректором "Укроборонпрому". Тоді Абромавичус зазначив, що це рішення було вимушеним через негативні процеси, що почалися, і він буде очолювати компанію до відбору нового керівника на конкурсі.

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Автор: 

Укроборонпром (1739) Абромавичус Айварас (211)


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Топ коментарі
+13
Вже там все вкрали, а тепер можна тікати?
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29.07.2020 20:21 Відповісти
+12
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности - Цензор.НЕТ 8308
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29.07.2020 20:42 Відповісти
+9
Йди до Карлсона! Незрозуміла контора, незрозуміла робота, ніякої відповідальності.
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29.07.2020 20:21 Відповісти
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Вже там все вкрали, а тепер можна тікати?
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29.07.2020 20:21 Відповісти
Да, они "мощно" запороли ракетную программу и выполнив задачу могут смело идти на другие должности.
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29.07.2020 20:36 Відповісти
Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус повідомив про можливу зміну посади - Цензор.НЕТ 6207
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29.07.2020 23:00 Відповісти
Йди до Карлсона! Незрозуміла контора, незрозуміла робота, ніякої відповідальності.
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29.07.2020 20:21 Відповісти
Уже накрал?
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29.07.2020 20:21 Відповісти
"По его словам, исходя в ОП он сделал вывод о политической поддержке двигаться дальше в проводимых в госконцерне изменениях"
чего он в ОП делал?
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29.07.2020 20:22 Відповісти
А как подлохматился? Внукам хватит? А правнукам??
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29.07.2020 20:27 Відповісти
"исходя в ОП"
Это как?
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29.07.2020 20:28 Відповісти
Був ісход із Єгипту, а тепер готується ісход із ОП🐸
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29.07.2020 20:30 Відповісти
Ты букву "в" не выговариваешь?
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29.07.2020 22:03 Відповісти
"Завели 70 профессиональных людей"! Шо, и прахвессионала в вооружениях Найома?
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29.07.2020 20:36 Відповісти
Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус сообщил о возможной смене должности - Цензор.НЕТ 8308
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29.07.2020 20:42 Відповісти
Редкие мрази. Уж не знаешь кто гыдотнее?
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29.07.2020 20:44 Відповісти
Конечно, мрази. Соболев был главой комитета по борьбе с корупцией, мешал всяким схемщикам наживаться за счёт государства. И убрали его совместным голосованием свидетели Петра и бывшие регионалы, которые являются одной бандой. Конечно, он - мразь для них и для комментаторов за их деньги. Вот уж, действительно - мрази.
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29.07.2020 21:26 Відповісти
Не соболев,а Бэтмэн. Государственный флаг Украины,чувак заместо плаща таскал. А где же сейчас "профессиональный борец с корруцией",пан Бэтмэн?
-Засунул язык промеж седалища и это понятно! При Наполеоне корпупцию же победили, ядрен батон, вот чувак и без работы остался. А кореша его-пошустрее оказались. Один прахфессианал,в Укроборонпроме по 300 тыс в месяц получает. Другой прахвессианал- оказался одаренным зализнычником- по лимону в месяц с государства состригает!
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29.07.2020 21:41 Відповісти
Гендиректор "Укроборонпрому" Абромавичус повідомив про можливу зміну посади - Цензор.НЕТ 4243
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29.07.2020 22:12 Відповісти
Укроборонпром був створений Яником,як прокладка для відмивання грошей.
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29.07.2020 20:46 Відповісти
Асоціюється з засекреченими зарплатами (в т. ч. лівих чуваків,типу Мустафи),зменшенням (припиненням) оборонних замовлень і балачками про необхідність розпродажу ряда збиткових заводів і надлишкового майна.
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29.07.2020 20:49 Відповісти
Цирк продолжается!
73% процента хотели клоунады - теперь пусть ей подавятся...
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29.07.2020 20:49 Відповісти
Через їх тупіть і жадібність давиться Україна.
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29.07.2020 21:09 Відповісти
БРЕХНЯ! Многие оборонные заводы с начала года перешли на 4-ёх дневку, сейчас некоторые предприятия перешли на 2-ух и 3-ёх дневку. Загрузка процентов на 30 от 2019г. Поставка запчастей практически нулевая. Приходят распоряжения исключающие друг друга. Грядут сокращения.
Походу эта зелёная сволочь Абромавичус понял что обосрался и хочет спрыгнуть.
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29.07.2020 20:56 Відповісти
Нууу... 30% от загрузки 19 года - это не начальника концерна вина. Оборонный завод делает то - что у него закажет государство (экспортирует вооружений Украина не так и много). Если в 3 раза снизился заказ, значит государство в 3 раза меньше заказало.
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29.07.2020 21:36 Відповісти
Извините, но вы в этом вопросе дилетант.
Не стоит комментировать если не знаете.
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30.07.2020 21:34 Відповісти
Работник куев!
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29.07.2020 21:41 Відповісти
От, пляха, стрибунець...
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29.07.2020 22:00 Відповісти
 
 