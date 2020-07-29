Житель Тернопольщины в третий раз заразился коронавирусом

В Тернопольской области зарегистрировано несколько повторных случаев заболевания COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание "Тернополяни", со ссылкой на начальника управления здравоохранения Тернопольской ОГА Владимира Богайчука во время заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

"Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания", - пояснил Владимир Богайчук.

Также он сообщил, что загруженность коек больными COVID-19 в медицинских учреждениях первой волны - 26,7%.

"На сегодня наблюдаем ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Тернопольской области. Продолжают болеть 1075 человек, из них 144 находятся на стационарном лечении, из которых 15 - на кислородной маске, 17 - на кислородном концентраторе. Около 30 больных в тяжелом состоянии. Это связано с тем, что люди не до конца понимают сложность ситуации с заболеваемостью, которая и возникает из-за несоблюдения именно карантинных мероприятий ", - отметил Владимир Богайчук.

Он отметил, что наблюдается агрессивность вируса в определенных регионах. В частности, в Монастырисском районе почти все больные находятся в тяжелом состоянии.

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