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Новини Коронавірус і карантин
17 049 71

Житель Тернопільщини втретє заразився коронавірусом

Житель Тернопільщини втретє заразився коронавірусом

В Тернопільській області зареєстровано кілька повторних випадків захворювання COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Тернополяни", з посиланням на начальника управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимира Богайчука під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

"Є хворий, захворів вже втретє. Ми повинні розуміти, що навіть перехворівши коронавірусною інфекцією, це не захищає нас від повторного захворювання", - пояснив Володимир Богайчук.

Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних установах першої хвилі - 26,7%.

"На сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, із них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 - на кисневій масці, 17 - на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов'язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів", - зазначив Володимир Богайчук.

Він зазначив, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах. Зокрема, в Монастириському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.

Читайте також: Спалах коронавірусу в гуртожитку КПІ: Ще у 81 особи підтверджено COVID-19

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Тернопільська область (600)


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Топ коментарі
+18
Палюбе...Испанка тоже была обычным гриппом...каких-то 200 миллионов угробила, подумаешь, мелочь какая...
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29.07.2020 22:10 Відповісти
+10
Він на рекорд пішов
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29.07.2020 21:58 Відповісти
+9
вывод - короновирус это ерунда, обычный грипп... им можно переболеть десятки раз в жизни
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29.07.2020 22:00 Відповісти
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Він на рекорд пішов
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29.07.2020 21:58 Відповісти
Герой Китая?
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29.07.2020 23:35 Відповісти
вывод - короновирус это ерунда, обычный грипп... им можно переболеть десятки раз в жизни
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29.07.2020 22:00 Відповісти
Палюбе...Испанка тоже была обычным гриппом...каких-то 200 миллионов угробила, подумаешь, мелочь какая...
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29.07.2020 22:10 Відповісти
ужастики от воров от медицины, не актуальны
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29.07.2020 22:45 Відповісти
Я так вижу, вы полный невежда, еще и сторонник теории заговора. Советую почитать про Испанку хоть немного, прежде чем дурь свою показывать.
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30.07.2020 00:34 Відповісти
11 июня 2009 года ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа, первой пандемии за последние 40 лет. В этот же день ему была присвоена шестая степень угрозы (из шести).

30 октября - Министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что на Украине началась эпидемия калифорнийского гриппа (A/H1N1). В девяти областях Украины объявлен карантин.
Юлия Тимошенко сообщила, что вводит трехнедельные каникулы во всех учебных заведениях страны, и объявила, что правительство будет вводить специальные режимы (карантин), которые предусматривают ограничения переездов людей без нужды из области в область.
7 июня 2010 года ПАСЕ одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 году
Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы. В одной Германии руководство федеральных земель впустую потратило на вакцины 239 миллионов евро
Ажиотаж вокруг свиного гриппа, и все спекуляции на данную тему организованы с одной целью - побольше заработать (сверхприбыли фармацевтических компаний продвигающих вакцины и противовирусные препараты)
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29.07.2020 22:57 Відповісти
Первая же строчка ложь:
пандемии в 40летний период до 2009
2004 Птичий грипп, H5N1
2002-2003 SARS, SARS-CoV
с 1980 ВИЧ-инфекция, ВИЧ
и парочка грипповых пандемий.
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30.07.2020 00:01 Відповісти
Ти дуже вільно оперуєш поняттям "пандемія".
ВІЧ-СНІД має досить специфічний спосіб розповсюдження, щоб його вважати пандемією.
SARS-CoV мав обмежений ареал розповсюдження, та й 8 000 випадків захворювань - це не пандемія.

H5N1 - ще меньше 800 випадків, смертність 50%, це багато, але по кількості заражень на пандемію не тягне.

Так що останньою реальною пандемією був https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H3N2&action=edit&redlink=1 H3N2 (Гонконгський грип) у 1968-1970 роках, від якого померло оціночно 1-4 млн.людей.
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30.07.2020 00:40 Відповісти
да както всеравно какой способ - ВИЧ ВОЗ обьявляла пандемией.

Нет там никаких особых условий для обьявления пандемии, кроме того что это должно быть во всем мире.
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30.07.2020 10:23 Відповісти
Добре. Сифіліс і гепатит Б - теж пандемія?
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30.07.2020 13:10 Відповісти
Испанка теперь и есть обычный грипп - и его сезон в Украине был. И тяжелые пневмонии были, и переполненные отделения. Осенью и зимой
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29.07.2020 23:05 Відповісти
Проблема в том, что сейчас тяжелой пневмонией болеют больше, чем раньше зимой. В разы больше. И это летом, когда раньше пневмонией болели очень мало. Но сейчас болеют больше, чем прошлой зимой. Почему-то. А так да, ничего страшного, остаться без половины легких. Я болел тяжелой формой пневмонии 20 лет назад, до сих пор остались последствия. Но ничего страшного, живой ведь. Ну пролежал два месяца в больнице и потом ещё полгода дома, так, что в семье уже и копейки не было, всё на лекарства и врачей ушли, а так всё было в порядке.
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30.07.2020 02:04 Відповісти
\Україна по заражуваності довший час "на плато"..."відносний" успіх Лахті і підігрючим йому "дурантинофілам".
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.


ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Николай Влад
вывод - короновирус это ерунда, обычный грипп... им можно переболеть десятки раз в жизни
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
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29.07.2020 22:27 Відповісти
Именно пуйло хочет разрушить Украину с помощью экономического коллапса, к которому ведёт жесткий карантин с закрытием всего и вся...
Не выйдет, рашист.
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29.07.2020 22:44 Відповісти
Точно. Именно по этой причине пуйло спрятался в бункере и объявил карантин по Рашке, ага.

Вы хоть думайте для разнообразия иногда.
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30.07.2020 00:38 Відповісти
И шо тобі з цього? ><
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29.07.2020 22:52 Відповісти
но не в один сезон! и потом у гриппа Influenza срабатывает перекрёстный иммунитет (различных штаммов). мужик, скорей всего, три раза подхватывал разные штаммы короны. а там неизвестно.
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29.07.2020 23:58 Відповісти
99.9999% что тест видит остатки вирусов в носоглотке от первого заражения. Либо "выздоровление" было от неправильного взятия образцов.
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30.07.2020 00:03 Відповісти
Скорее всего он в действительности и не выздоравливал от первого заражения. У меня знакомые, вся семья, заболели коронавирусом. Ещё в начале мая. До сих пор дома и до сих пор не всё в порядке. Ну как, вроде как живы, только мужик вон на 30кг похудал почему-то. А вообще это можно даже в плюсы отнести - похудал без всяких тренажеров.
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30.07.2020 02:09 Відповісти
А може його жодного разу не вилікували?
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29.07.2020 22:01 Відповісти
Звичайно! Бо ліків нема! Нема чим витравити з організму! Що тут не ясно!?
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29.07.2020 22:13 Відповісти
Спитай у будь-якого лікаря про ГРВІ.
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29.07.2020 22:25 Відповісти
Як правило вірусів вбивають не ліки, а антитіла, які виробляє імунна система.
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30.07.2020 13:22 Відповісти
Понравилось!
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29.07.2020 22:03 Відповісти
Ага... На шару и извёстка творогом идёт...
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29.07.2020 22:06 Відповісти
Где те ыкперты по короновирусу, которые тут трубили, что единожды переболев вырабатывается иммунитет?! А что там насчёт шведской модели "коллективного иммунитета" в которой все граждане должны переболеть и тогда вирус точно остановится?!
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29.07.2020 22:10 Відповісти
Позитивный ПЦР еще долго может выявляться после перенесенного заболевания. Он означает лишь присутствие вирусной РНК в ткани, но не подтверждает факт заболевания, так как этот метод скрининговый с точностью не более 80%. Точный ответ дает только выделение и выращивание вируса из мазка на культуре клеток - чего в Украине не проводят. И кейс-репорт должен быть направлен в ВОЗ, а не скормлен СМИ.
Если б иммунитета не существовало, никто бы не выздоравливал. И к респираторным заболеваниям вообще не существует длительного иммунитета, даже если сраную вакцину все-таки выкатят на рынок. Пример - "высочайшая эффективность" вакцинации от гриппа.
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29.07.2020 22:57 Відповісти
угу, скажите еще что от кори вакцины нет. Она кстати ближе по классификации к коронавирусам чем грипп. И еще пяток инфекций которые отлично купируются вакцинами и того же типа вирусов.
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30.07.2020 00:04 Відповісти
Корь не является респираторной инфекцией, хоть и распространяется в воздушных аэрозолях. Там действительно вакцины хватает на 10 лет полного и всю жизнь относительного иммунитета (или всю жизнь полного в случае перенесенного заболевания). Корь вообще крайне маломутирующий вирус. Коронавирусы мутируют чаще, хоть и меньше, чем грипп.
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30.07.2020 06:50 Відповісти
Это не "ыксперты" трубили. Это основа всей современной эпидемиологии... Но есть медицинские бараны, типа этого тернопольского, которые сами нихрена не понимают, что происходит, но упрямо надувают щеки и всех пытаются строить и указывать, что надо делать...
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29.07.2020 23:23 Відповісти
Вірус зупинеться, коли остання людина помре від голоду в карантині
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29.07.2020 23:41 Відповісти
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29.07.2020 23:44 Відповісти
По третьему кругу пошли.
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29.07.2020 22:12 Відповісти
Джек пот
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29.07.2020 22:12 Відповісти
Умничка Бог любит троицу
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29.07.2020 22:13 Відповісти
Недавно узнала, соседи заболели. Вернее, их 16 летний ребёнок. Гуляли на дне рождения - заболели многие в их компании. Эта зараза наоборот наступает. Это не 'сезонный грипп'. А этот человек, по-видимому, переболев, решил, что защищён от повторного заражения и расслабился.
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29.07.2020 22:16 Відповісти
Ну, нарешті, один сміливець. Тепер знов питання: скільки років цей вірус серед нас і шо з цими тестами не так?
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29.07.2020 22:22 Відповісти
. Тепер знов питання: скільки років цей вірус серед нас

ТИ ЛЕТЮЧА МИША З КЛАСУ МЕРКАВЧАСТИХ?
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29.07.2020 22:29 Відповісти
Вали отсюда, побируха.
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29.07.2020 22:33 Відповісти
Маньяк.
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29.07.2020 22:23 Відповісти
mozet ux ne do konca vylecili i test polozytelni?
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29.07.2020 22:27 Відповісти
100 %
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29.07.2020 22:31 Відповісти
А может, он главврач больницы?
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29.07.2020 22:32 Відповісти
Nu da mozet i vtoroj no on uze neaktyven,tot celovek bolse nekogo ne zarazit.On sam nepocustvujet sto bolejet
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29.07.2020 23:12 Відповісти
...наблюдается агрессивность вируса в определенных регионахИсточник: https://censor.net/n3210896

Чьотко-огранніченних на картє.

Ідіть ви в дупу, стєпашкіни-ляшкі.
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29.07.2020 22:29 Відповісти
еще пару раз и легкие выплюнет
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29.07.2020 22:30 Відповісти
Почему сразу легкие? В главных симптомах еще понос имеется.
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29.07.2020 22:35 Відповісти
Закупайте памперсы для взрослых, чтоб не об..раться при очередных новостях. А лучше
не работайте, не пользуйтесь общественным транспортом, супермаркеты только во время открытия, тогда реально никого в них нет. Самое гланое, маски должны быть везде, на всех частях тела, желательно самых дорогих.
Реальные пацаны все таки вложились в это не хило, пока не отобьют бабло, карантин не закончится.
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29.07.2020 22:32 Відповісти
Кацапе! Не перетружуйся, все одно тебе ніхто не слухає. У нас майже всі ходять у масках, а ви там на расєі хоч повиздихайте всі від цієї зарази.
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29.07.2020 23:49 Відповісти
ты чё к мужикам пристаёшь? заведи своего,,, с машиной.
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30.07.2020 00:00 Відповісти
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30.07.2020 00:07 Відповісти
А врачи,вот в принципе ,могут себе сфабриковать диагноз "COVID-19"?
Ведь Ляшко сказал:" Пока не прекратится пандемия,врачи будут получать дополнительные выплаты-250-300% З/П. А Харьковская ОДА будет выплачивать по 10 тыс.гр. заболевшим врачам.
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29.07.2020 22:32 Відповісти
так и есть
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29.07.2020 23:02 Відповісти
а як вони визначили, що він вже два рази вилікувався, що аж третій раз заразився???? тестом? так ті тести до одного місця! а якщо і справді два рази виліковувався, то все-одно нічого дивного, бо віруси такі штуки, що можуть або заражувати людину БЕЗКІНЕЧНУ кількість раз, або взагалі сидіти в організмі людини ВСЕ ЇЇ ЖИТТЯ (як вірус герпесу, наприклад)!
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29.07.2020 22:35 Відповісти
Так вже питали, чому б його к герпесам не віднести? Як був ГРВІ, так і залишився. А це,як кажуть, 2 великі різниці.
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29.07.2020 22:38 Відповісти
Значит вакцин от этой заразы не будет.
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29.07.2020 22:39 Відповісти
Мабуть від армії косить.
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29.07.2020 22:39 Відповісти
Необитаемые острова растут в цене и они в связи с коронавирусом в тренде.
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29.07.2020 22:40 Відповісти
наверное медик? им же выплачивают компенсацию при заражении, вот и зарабатывает...
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29.07.2020 22:59 Відповісти
Житель Тернопільщини втретє заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 1728
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29.07.2020 23:04 Відповісти
Каждый паникёр может купить себе респиратор биологической защиты и успокоиться раз и навсегда - он надежно фильтрует любые вирусы.
Но какое отношение к вашим неврозам и фобиям имеют окружающие?
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29.07.2020 23:13 Відповісти
1
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30.07.2020 00:31 Відповісти
Господи! Сколько уже писала! Если почувствовали простуду, пейте пол чайной ложки питьевой соды, залитой стаканом закипающей воды(90 градусов или когда пойдут первые пузырьки). Размешайте ложечкой и тепленьким выпейте. И любая простуда пройдет с одного или с двух приемов.Никаких ковидов не будет. Если же запустили простуду - выпейте пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды. Если переносите - добавьте туда маленькую щепоточку перцев - красного жгучего и черного - так чтобы приятно пить было, совсем немного. Тогда сила куркумы увеличится в сто раз. Если же уже дошло чуть ли не до воспаления легких , сделайте смесь - алоэ, кагор, мед. В Интернете тьма рецептов. Просто перемелите алоэ с кагором с и медом. И можно уже принимать.По столовой ложке три раза в день. Сильно много пить - давление может подняться.Поможет. Потому что эта смесь обновляет кровь, а в ковиде, кровь утрачивает способность переносить кислород к легким. Вот один из рецептов(Чтобы приготовить настойку против простуды и для лечения дыхательных путей, возьми 1 бутылку (750 мл) церковного вина, добавь к ней 250 г меда и 350 г мелко нарезанного алоэ. Дай компонентам настояться в течение 9 суток и процеди. ) Так вы сразу перемелите,отлейте в бутылочку и сразу принимайте, а остальное пускай себе настаивается как по рецепту.Кто ни спрашивал, у кого родные кашляли, все поправились.
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30.07.2020 00:46 Відповісти
Уринотерапию почему не рекламируешь? Тоже весьма эффективна против... но ты понял против чего...
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30.07.2020 02:13 Відповісти
Можно ещё и зелёнкою или зелёною плесенью.
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30.07.2020 07:20 Відповісти
Лать йому героя ПЛР України!
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30.07.2020 01:37 Відповісти
Ну если во всем мире выздоровевшим считается пациент только после 2 негативных тестов, то в Украине решили делать только 1 тест. И если он негативный то значит человек здоров... Но тесты не дают 100% гарантии, так же могли и не правильно делать забор биоматериала. Так что скорей всего он был еще не до конца выздоровевшим, когда его выписывали. Ну или медики решили себе статистику увеличить.
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30.07.2020 05:32 Відповісти
Ну заразился 3-ий раз, ну и что? Я тоже ОРВИ болею 2-3 раза в год, и что из этого? Как уже задрал этот бред... Разводят людей как хотят.
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30.07.2020 11:22 Відповісти
 
 