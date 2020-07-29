Житель Тернопільщини втретє заразився коронавірусом
В Тернопільській області зареєстровано кілька повторних випадків захворювання COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Тернополяни", з посиланням на начальника управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимира Богайчука під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.
"Є хворий, захворів вже втретє. Ми повинні розуміти, що навіть перехворівши коронавірусною інфекцією, це не захищає нас від повторного захворювання", - пояснив Володимир Богайчук.
Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних установах першої хвилі - 26,7%.
"На сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, із них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 - на кисневій масці, 17 - на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов'язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів", - зазначив Володимир Богайчук.
Він зазначив, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах. Зокрема, в Монастириському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.
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30 октября - Министр здравоохранения Украины Василий Князевич сообщил, что на Украине началась эпидемия калифорнийского гриппа (A/H1N1). В девяти областях Украины объявлен карантин.
Юлия Тимошенко сообщила, что вводит трехнедельные каникулы во всех учебных заведениях страны, и объявила, что правительство будет вводить специальные режимы (карантин), которые предусматривают ограничения переездов людей без нужды из области в область.
7 июня 2010 года ПАСЕ одобрила отчёт, критикующий действия ВОЗ касательно пандемии гриппа H1N1 в 2009 году
Отчёт обвиняет Всемирную организацию здравоохранения, а также правительства стран Европы и учреждений Евросоюза в действиях, приведших к растрате государственных средств и внушению населению необоснованных страхов. Из-за ограниченного масштаба эпидемии, крупные партии закупленной вакцины не были использованы. В одной Германии руководство федеральных земель впустую потратило на вакцины 239 миллионов евро
Ажиотаж вокруг свиного гриппа, и все спекуляции на данную тему организованы с одной целью - побольше заработать (сверхприбыли фармацевтических компаний продвигающих вакцины и противовирусные препараты)
пандемии в 40летний период до 2009
2004 Птичий грипп, H5N1
2002-2003 SARS, SARS-CoV
с 1980 ВИЧ-инфекция, ВИЧ
и парочка грипповых пандемий.
ВІЧ-СНІД має досить специфічний спосіб розповсюдження, щоб його вважати пандемією.
SARS-CoV мав обмежений ареал розповсюдження, та й 8 000 випадків захворювань - це не пандемія.
H5N1 - ще меньше 800 випадків, смертність 50%, це багато, але по кількості заражень на пандемію не тягне.
Так що останньою реальною пандемією був https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=H3N2&action=edit&redlink=1 H3N2 (Гонконгський грип) у 1968-1970 роках, від якого померло оціночно 1-4 млн.людей.
Нет там никаких особых условий для обьявления пандемии, кроме того что это должно быть во всем мире.
Тому відверта "робота" ольгінських на тему :"вірус нестрашний-від пневмонії гине більше" або"заражайся Україно весело і здихай" буде продовжена.
ua Александро
Ношение здоровыми намордника - опознавательный знак рабского повиновения власти.
ua Николай Влад
вывод - короновирус это ерунда, обычный грипп... им можно переболеть десятки раз в жизни
ua Саша Полтава
Известный европейский патолог сообщает, что он и его коллеги по всей Европе не нашли никаких свидетельств смерти от нового коронавируса на этом континенте.
Д-р Стоян Алексов назвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) «преступной медицинской организацией» за создание во всем мире страха и хаоса без предоставления объективно проверяемых доказательств пандемии.
Іван Басаврюк
Маланці крутять нами як циган сонцем з цим вірусом. Чорти би їх взяли в пекло хоча прийде час то заберуть.
ua Эдуард Силенко
А взагалі, це тереакт світового масштабу і інформаційна диверсія, масовий соціальний експеримент мета та ціль яких сіяти страх, паніку, поступово привчати людей до колективного загону
As As ed2896ce
Все таки есть толк от британских ученых
Мне эта "пандемия" напоминает миссионерскую деятельность проповедников. СМИ может выдумывать бесконечное множество болезней и под этот мотив превращать "перісічного громадянина" в послушное животное, которое под действием страха будет носить маски,сидеть добровольно в заперти, делать КУ, подставлять свое тело под вакцинацию, а не согласным - штраф в 600 долларов,а то и насильственная ликвидация "еретиков"
ua Александр Айвазян/'зашкварився' і покинув Цензор
Когда это фашист перестанет нести свою ахинею про "смертельный вирус"? Швеция и Беларусь все всем показали. Хватит нести чушь! Ваш лоховирус - фэйк
ua Alter Nator
вирус погибает, он совсем нестойкий, даже водка 40% если протереть руки то убьет вирус на руках
умирают те, кто не дезинфицирует руки и трогает ими лицо часто
Олександр Петренко b28e592f
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу.
aquarius580 .
Taк не бывает. Один и тот же вирус не может дать у одних лёгкое апчхи, а у других - полный распад лёгких. У каждого вируса есть чёткая клиническая картина, и свой "календарь". Это относится к оспе, ветрянке, полиомиелиту, бешенству, кори и т.д. И только "ковид" куролесит как ему заблагорассудится.
Андрей Дидовик
А раньше значит от пневмоний не умирали? Пандемия это когда некуда и некому складывать трупы а не когда один человек за два месяца умер.
ua Поедатель Зябликов
На один простой вопрос ответишь? Какая стратегическая цель этого дурантина? Или ты не в курсе но горячо "за"?
ua Cambridge English Teacher(***новачок,але відразу розпочав з посилання на якогось "колорада")
ПЦР тесты, в отличие от всех остальных официально признанных медицинских тестов, не прошли обязательную гос сертификацию (а как они пройдут, если показывают наличие коронавирусов везде?) в Германии https://youtu.be/SEdiK_geCbk?t=221
ru Александр Лукашенко 3db64a91
Каждые 39 секунд от пневмонии погибает один ребенок | Новости ООН
юра Лонг
На ютубе 11 врачей против короновируса. В частности -чисто от кароноаируса в Италии умерло 20 человек остальное подтасовки и патологии.
Кирилл Лещенко
Вирус есть. Экзистенциальной угрозой для человечества и не пахнет.
Дурантин вводится частично для издевательства над людьми. Точнее, чтоб под шумок проверить до какой степени муудрый народ позволит об себя вытирать ноги. Народ власти радуИт...
mihail kucherenko
Я вам скажу, почему данные препараты не влияют на выживаемость. Потому что от короны умирают люди, которые должны были умереть в этом году полюбому.
Андрей Яковлев 46ec7505
Текущая "эпидемия коронавируса" состоит из трех основных компонентов:
1) зараженных; 2) умерших; 3) устрашающей картинки.
Не выйдет, рашист.
Вы хоть думайте для разнообразия иногда.
Если б иммунитета не существовало, никто бы не выздоравливал. И к респираторным заболеваниям вообще не существует длительного иммунитета, даже если сраную вакцину все-таки выкатят на рынок. Пример - "высочайшая эффективность" вакцинации от гриппа.
ТИ ЛЕТЮЧА МИША З КЛАСУ МЕРКАВЧАСТИХ?
Чьотко-огранніченних на картє.
Ідіть ви в дупу, стєпашкіни-ляшкі.
не работайте, не пользуйтесь общественным транспортом, супермаркеты только во время открытия, тогда реально никого в них нет. Самое гланое, маски должны быть везде, на всех частях тела, желательно самых дорогих.
Реальные пацаны все таки вложились в это не хило, пока не отобьют бабло, карантин не закончится.
Ведь Ляшко сказал:" Пока не прекратится пандемия,врачи будут получать дополнительные выплаты-250-300% З/П. А Харьковская ОДА будет выплачивать по 10 тыс.гр. заболевшим врачам.
Но какое отношение к вашим неврозам и фобиям имеют окружающие?