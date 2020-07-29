Житель Тернопільщини втретє заразився коронавірусом

В Тернопільській області зареєстровано кілька повторних випадків захворювання COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Тернополяни", з посиланням на начальника управління охорони здоров'я Тернопільської ОДА Володимира Богайчука під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС.

"Є хворий, захворів вже втретє. Ми повинні розуміти, що навіть перехворівши коронавірусною інфекцією, це не захищає нас від повторного захворювання", - пояснив Володимир Богайчук.

Також він повідомив, що завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних установах першої хвилі - 26,7%.

"На сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, із них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 - на кисневій масці, 17 - на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов'язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів", - зазначив Володимир Богайчук.

Він зазначив, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах. Зокрема, в Монастириському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.

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