В США от COVID-19 умерли 150 тыс. человек

Число подтвержденных смертей вследствие коронавирусной болезни в США достигло 150 034 человек. Это самый большой показатель в мире.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу в разных странах мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Всего в США коронавирусную болезнь обнаружили почти у 4,4 миллиона человек - это также рекордный показатель среди других государств мира.

Как отмечает The Guardian, летом в Соединенных Штатах вспышки COVID-19 обнаружили в южных штатах, например Флориде и Южной Каролине. Есть большая вероятность, что распространение вируса в ближайшее время ускорится и в центральных штатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса начались в США, - AP

Напоминаем, 27 мая США стали первой страной мира, где от COVID-19 умерли более 100 тыс. человек.