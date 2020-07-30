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Новости Коронавирус и карантин
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В США от COVID-19 умерли 150 тыс. человек

В США от COVID-19 умерли 150 тыс. человек

Число подтвержденных смертей вследствие коронавирусной болезни в США достигло 150 034 человек. Это самый большой показатель в мире.

Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу в разных странах мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Всего в США коронавирусную болезнь обнаружили почти у 4,4 миллиона человек - это также рекордный показатель среди других государств мира.

Как отмечает The Guardian, летом в Соединенных Штатах вспышки COVID-19 обнаружили в южных штатах, например Флориде и Южной Каролине. Есть большая вероятность, что распространение вируса в ближайшее время ускорится и в центральных штатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса начались в США, - AP

Напоминаем, 27 мая США стали первой страной мира, где от COVID-19 умерли более 100 тыс. человек.

Автор: 

карантин (16729) США (27118) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А кацапські тролі кажуть, що коронавірусу не існує. Доречі, Італія не дарма всіх померлих під корону зараховувала. Їм ЄС таку лярдну суму грошей видав, шо я аж с переляку забула скільки. Брехливі цигани ці італійці, як не вкрадуть - так випросять.
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30.07.2020 00:13 Ответить
+3
Не факт, що ми на третьому місті. Кількість хворих може бути штучно збільшена, для цієї цинічної влади можливо все, навіть таке. Не знаю як хто, але я їм не вірю ні в чому.
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30.07.2020 00:40 Ответить
+2
Учитывая что в Китае пропало 8 миллионов абонентов Чайна мобайл. Наверное просто мобилы потеряли и не захотели карточку востанавливать
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30.07.2020 00:51 Ответить
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А кацапські тролі кажуть, що коронавірусу не існує. Доречі, Італія не дарма всіх померлих під корону зараховувала. Їм ЄС таку лярдну суму грошей видав, шо я аж с переляку забула скільки. Брехливі цигани ці італійці, як не вкрадуть - так випросять.
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30.07.2020 00:13 Ответить
Європейський Союз вирішив,що розділить 750 мільярдів між країнами ЄС,які постраждали від Ковід.Італіі,як першій і найбільш постраждалій дадуть-209 мільярдів.Шкода,що Україна не в ЄС.Могла би теж,на якусь тридцядку мільярдів претендувати.Якби там не було,але зараз Україна має третє місце по поширенню тої зарази,після Руминіі і Франції.
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30.07.2020 00:35 Ответить
Не факт, що ми на третьому місті. Кількість хворих може бути штучно збільшена, для цієї цинічної влади можливо все, навіть таке. Не знаю як хто, але я їм не вірю ні в чому.
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30.07.2020 00:40 Ответить
Факт,не факт,але тут постійно виставляють карту держав,які мають близький за'язок з Італією і своєю епідеміологічною ситуацією несуть загрозу Італії.Так ось Україна,на цій карті,нажаль,є в призерах по загрозі.
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30.07.2020 00:50 Ответить
Ми там ще довго будемо в призерах, бо українців треба якось утримати вдома, поки знову не розбіглись по всьому світу.
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30.07.2020 00:55 Ответить
Українець нікуди «не розбігається».Українець-подорожує туди,де йому хочеться і працює там,де йому вигідно.
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30.07.2020 01:07 Ответить
Вони ще й так можуть:В США от COVID-19 умерли 150 тыс. человек - Цензор.НЕТ 3096

https://censor.net/user/111978

Именно пуйло хочет разрушить Украину с помощью экономического коллапса, к которому ведёт жесткий карантин с закрытием всего и вся...
Не выйдет, рашист.
https://censor.net/comments/locate/3210896/019214cf-c785-71a8-8144-0cac016266ebОтветить
Мне нравится 5
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30.07.2020 00:42 Ответить
А сколько за тот же период иных смертей в тех самых США?
"Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, в мире умирает до 650 000 человек."©14 декабря 2017 г.
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30.07.2020 00:15 Ответить
А теперь представь сколько бы умерло, если бы не было карантина? Я думаю в несколько раз больше
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30.07.2020 00:22 Ответить
Или меньше.
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30.07.2020 00:52 Ответить
Может в несколько раз меньше. Люди умирают от карантина.
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30.07.2020 00:55 Ответить
В найгірших людей на Землі стільки багатств , що більшість з них , на жаль , не повиздихає . Помиратимуть найбідніші .
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30.07.2020 00:26 Ответить
Учитывая что в Китае пропало 8 миллионов абонентов Чайна мобайл. Наверное просто мобилы потеряли и не захотели карточку востанавливать
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30.07.2020 00:51 Ответить
Вот как раз беднейшие и не умрут. Потому что они не попадут в больницу и у них не разорвет легие аппаратом ИВЛ. Я сейчас снова здесь напишу, не ругайтесь на меня.
Пожалуйста, последуйте моему совету и вы не заболеете вообще никакой простудой и ковидом тоже не заболеете.
Если почувствовали простуду, пейте пол чайной ложки питьевой соды, залитой стаканом закипающей воды(90 градусов или когда пойдут первые пузырьки). Размешайте ложечкой и тепленьким выпейте. И любая простуда пройдет с одного или с двух приемов.Никаких ковидов не будет.

Если же запустили простуду - выпейте пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды. Если переносите - добавьте туда маленькую щепоточку перцев - красного жгучего и черного - так чтобы приятно пить было, совсем немного. Тогда сила куркумы увеличится в сто раз.

Если же уже дошло чуть ли не до воспаления легких , сделайте смесь - алоэ, кагор, мед. В Интернете тьма рецептов. Просто перемелите алоэ с кагором с и медом. И можно уже принимать.По столовой ложке три раза в день. Сильно много пить - давление может подняться.Поможет. Потому что эта смесь обновляет кровь, а в ковиде, кровь утрачивает способность переносить кислород к легким. Вот один из рецептов(Чтобы приготовить настойку против простуды и для лечения дыхательных путей, возьми 1 бутылку (750 мл) церковного вина, добавь к ней 250 г меда и 350 г мелко нарезанного алоэ. Дай компонентам настояться в течение 9 суток и процеди. ) Так вы сразу перемелите,отлейте в бутылочку и сразу принимайте, а остальное пускай себе настаивается как по рецепту.Кто ни спрашивал, у кого родные кашляли, все поправились.
Я очень извиняюсь, что повторяю этот совет. Но очень жалко людей, что болеют и умирают. И в армию нашу хорошо было бы этот совет передать. Сода ведь очень дешевая, ее легко с собой носить или в блиндаже держать. Армия наша болеть не будет. Может кто из АТОшников прочитает, попробует , если простыл. И передаст совет товарищу. В Интернете об этом доктора медицинских наук пишут, что сода и вода спасают от любой простуды и от ковида тоже.
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30.07.2020 01:05 Ответить
А огурец в задний проход, не пробовали? Помогает ещё лучше.
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30.07.2020 09:04 Ответить
не верьте пропаганде нет такого
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30.07.2020 12:24 Ответить
 
 