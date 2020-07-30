В США от COVID-19 умерли 150 тыс. человек
Число подтвержденных смертей вследствие коронавирусной болезни в США достигло 150 034 человек. Это самый большой показатель в мире.
Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по коронавирусу в разных странах мира, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Всего в США коронавирусную болезнь обнаружили почти у 4,4 миллиона человек - это также рекордный показатель среди других государств мира.
Как отмечает The Guardian, летом в Соединенных Штатах вспышки COVID-19 обнаружили в южных штатах, например Флориде и Южной Каролине. Есть большая вероятность, что распространение вируса в ближайшее время ускорится и в центральных штатах.
Напоминаем, 27 мая США стали первой страной мира, где от COVID-19 умерли более 100 тыс. человек.
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https://censor.net/user/111978
Именно пуйло хочет разрушить Украину с помощью экономического коллапса, к которому ведёт жесткий карантин с закрытием всего и вся...
Не выйдет, рашист.
https://censor.net/comments/locate/3210896/019214cf-c785-71a8-8144-0cac016266ebОтветить
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"Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, в мире умирает до 650 000 человек."©14 декабря 2017 г.
Пожалуйста, последуйте моему совету и вы не заболеете вообще никакой простудой и ковидом тоже не заболеете.
Если почувствовали простуду, пейте пол чайной ложки питьевой соды, залитой стаканом закипающей воды(90 градусов или когда пойдут первые пузырьки). Размешайте ложечкой и тепленьким выпейте. И любая простуда пройдет с одного или с двух приемов.Никаких ковидов не будет.
Если же запустили простуду - выпейте пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды. Если переносите - добавьте туда маленькую щепоточку перцев - красного жгучего и черного - так чтобы приятно пить было, совсем немного. Тогда сила куркумы увеличится в сто раз.
Если же уже дошло чуть ли не до воспаления легких , сделайте смесь - алоэ, кагор, мед. В Интернете тьма рецептов. Просто перемелите алоэ с кагором с и медом. И можно уже принимать.По столовой ложке три раза в день. Сильно много пить - давление может подняться.Поможет. Потому что эта смесь обновляет кровь, а в ковиде, кровь утрачивает способность переносить кислород к легким. Вот один из рецептов(Чтобы приготовить настойку против простуды и для лечения дыхательных путей, возьми 1 бутылку (750 мл) церковного вина, добавь к ней 250 г меда и 350 г мелко нарезанного алоэ. Дай компонентам настояться в течение 9 суток и процеди. ) Так вы сразу перемелите,отлейте в бутылочку и сразу принимайте, а остальное пускай себе настаивается как по рецепту.Кто ни спрашивал, у кого родные кашляли, все поправились.
Я очень извиняюсь, что повторяю этот совет. Но очень жалко людей, что болеют и умирают. И в армию нашу хорошо было бы этот совет передать. Сода ведь очень дешевая, ее легко с собой носить или в блиндаже держать. Армия наша болеть не будет. Может кто из АТОшников прочитает, попробует , если простыл. И передаст совет товарищу. В Интернете об этом доктора медицинских наук пишут, что сода и вода спасают от любой простуды и от ковида тоже.