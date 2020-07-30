У США від COVID-19 померли 150 тис. осіб

Кількість підтверджених смертей унаслідок коронавірусної хвороби в США досягла 150 034 осіб. Це найбільший показник у світі.

Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса, який відстежує статистику коронавірусу в різних країнах світу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Загалом у США коронавірусну хворобу виявили у майже 4,4 мільйона людей - це також рекордний показник серед інших держав світу.

Як зазначає The Guardian, улітку в Сполучених Штатах спалахи COVID-19 виявили в південних штатах, наприклад Флориді та Південній Кароліні. Є велика ймовірність, що поширення вірусу протягом найближчого часу прискориться і в центральних штатах.

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Нагадаємо, 27 травня США стали першою країною світу, де від коронавірусної хвороби померли понад 100 тис. людей.