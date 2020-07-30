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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки на Ривненщине 77 человек заразились коронавирусом, - ОГА

За сутки на Ривненщине 77 человек заразились коронавирусом, - ОГА

29 июля коронавирус подтвердили у 77 жителей Ривненской области. Сутками ранее зарегистрировали 32 новых случая заболевания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Так, по его информации, в Костопольском районе обнаружили 23 новых больных, в Дубенском районе - 17 Заричненском - 10. Возраст новых больных от 4 до 78 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5942 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль.

Возросло также число летальных случаев. Сейчас от осложнений болезни умерли 93 человека.

Кроме того, 29 июля выздоровела рекордное количество больных - 157. Всего в области вылечились 4646 человек.

В работе лабораторий области остается 380 образцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине за сутки 120 новых случаев COVID-19, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1247)


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Пожалуйста, последуйте моему совету и вы не заболеете вообще никакой простудой.
Если почувствовали простуду, пейте пол чайной ложки питьевой соды, залитой стаканом закипающей воды(90 градусов или когда пойдут первые пузырьки). Размешайте ложечкой и тепленьким выпейте. И любая простуда пройдет с одного или с двух приемов.Никаких ковидов не будет.

Если же запустили простуду - выпейте пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды. Если переносите - добавьте туда маленькую щепоточку перцев - красного жгучего и черного - так чтобы приятно пить было, совсем немного. Тогда сила куркумы увеличится в сто раз.

Если же уже дошло чуть ли не до воспаления легких , сделайте смесь - алоэ, кагор, мед. В Интернете тьма рецептов. Просто перемелите алоэ с кагором с и медом. И можно уже принимать.По столовой ложке три раза в день. Сильно много пить - давление может подняться.Поможет. Потому что эта смесь обновляет кровь, а в ковиде, кровь утрачивает способность переносить кислород к легким. Вот один из рецептов(Чтобы приготовить настойку против простуды и для лечения дыхательных путей, возьми 1 бутылку (750 мл) церковного вина, добавь к ней 250 г меда и 350 г мелко нарезанного алоэ. Дай компонентам настояться в течение 9 суток и процеди. ) Так вы сразу перемелите,отлейте в бутылочку и сразу принимайте, а остальное пускай себе настаивается как по рецепту.Кто ни спрашивал, у кого родные кашляли, все поправились.
Я очень извиняюсь, что повторяю этот совет. Но очень жалко людей, что болеют и умирают. И в армию нашу хорошо было бы этот совет передать. Сода ведь очень дешевая, ее легко с собой носить или в блиндаже держать. Армия наша болеть не будет. Может кто из АТОшников прочитает, попробует , если простыл. И передаст совет товарищу. В Интернете об этом доктора медицинских наук пишут, что сода и вода спасают от любой простуды и от ковида тоже.
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30.07.2020 01:01 Ответить
" Водкой ему нос натрем ! Горчицей! Перцем! Чесноком!" (С)
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30.07.2020 01:07 Ответить
Прям вот заразились за сегодня столько? Круто, научить считать.
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30.07.2020 01:04 Ответить
Вся эта липо-демия, про которую круглые сутки воют СМИ - результат того что СМИ сконцентрированы в одних руках. И эти ручонки поставили своей целью получение абсолютной власти над миром, манипулируя финансами, пропагандой и страхом.
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30.07.2020 01:06 Ответить
рептилоиды сраные)
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30.07.2020 01:16 Ответить
Aга. Хотели абсолютную власть, а получат Томагавк на штаб-квартиру.
Ну не идиоты ли ?

"В тех кругах к которым я принадлежу, мама, слово козёл рептилоид - очень обидное." (С)
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30.07.2020 01:34 Ответить
Приписывают... Им же льготы и доплаты... Говорят все смерти туда пишут... Может врут...
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30.07.2020 01:06 Ответить
 
 