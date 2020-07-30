За сутки на Ривненщине 77 человек заразились коронавирусом, - ОГА

29 июля коронавирус подтвердили у 77 жителей Ривненской области. Сутками ранее зарегистрировали 32 новых случая заболевания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

Так, по его информации, в Костопольском районе обнаружили 23 новых больных, в Дубенском районе - 17 Заричненском - 10. Возраст новых больных от 4 до 78 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5942 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль.

Возросло также число летальных случаев. Сейчас от осложнений болезни умерли 93 человека.

Кроме того, 29 июля выздоровела рекордное количество больных - 157. Всего в области вылечились 4646 человек.

В работе лабораторий области остается 380 образцов.

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