За сутки на Ривненщине 77 человек заразились коронавирусом, - ОГА
29 июля коронавирус подтвердили у 77 жителей Ривненской области. Сутками ранее зарегистрировали 32 новых случая заболевания.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.
Так, по его информации, в Костопольском районе обнаружили 23 новых больных, в Дубенском районе - 17 Заричненском - 10. Возраст новых больных от 4 до 78 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 5942 случая заболевания коронавирусной болезни", - написал Коваль.
Возросло также число летальных случаев. Сейчас от осложнений болезни умерли 93 человека.
Кроме того, 29 июля выздоровела рекордное количество больных - 157. Всего в области вылечились 4646 человек.
В работе лабораторий области остается 380 образцов.
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Если почувствовали простуду, пейте пол чайной ложки питьевой соды, залитой стаканом закипающей воды(90 градусов или когда пойдут первые пузырьки). Размешайте ложечкой и тепленьким выпейте. И любая простуда пройдет с одного или с двух приемов.Никаких ковидов не будет.
Если же запустили простуду - выпейте пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды. Если переносите - добавьте туда маленькую щепоточку перцев - красного жгучего и черного - так чтобы приятно пить было, совсем немного. Тогда сила куркумы увеличится в сто раз.
Если же уже дошло чуть ли не до воспаления легких , сделайте смесь - алоэ, кагор, мед. В Интернете тьма рецептов. Просто перемелите алоэ с кагором с и медом. И можно уже принимать.По столовой ложке три раза в день. Сильно много пить - давление может подняться.Поможет. Потому что эта смесь обновляет кровь, а в ковиде, кровь утрачивает способность переносить кислород к легким. Вот один из рецептов(Чтобы приготовить настойку против простуды и для лечения дыхательных путей, возьми 1 бутылку (750 мл) церковного вина, добавь к ней 250 г меда и 350 г мелко нарезанного алоэ. Дай компонентам настояться в течение 9 суток и процеди. ) Так вы сразу перемелите,отлейте в бутылочку и сразу принимайте, а остальное пускай себе настаивается как по рецепту.Кто ни спрашивал, у кого родные кашляли, все поправились.
Я очень извиняюсь, что повторяю этот совет. Но очень жалко людей, что болеют и умирают. И в армию нашу хорошо было бы этот совет передать. Сода ведь очень дешевая, ее легко с собой носить или в блиндаже держать. Армия наша болеть не будет. Может кто из АТОшников прочитает, попробует , если простыл. И передаст совет товарищу. В Интернете об этом доктора медицинских наук пишут, что сода и вода спасают от любой простуды и от ковида тоже.
Ну не идиоты ли ?
"В тех кругах к которым я принадлежу, мама, слово
козёлрептилоид - очень обидное." (С)