За добу на Рівненщині 77 осіб заразилися коронавірусом, - ОДА
29 липня коронавірус підтвердили у 77 мешканців Рівненської області. Добою раніше зареєстрували 32 нові випадки захворювання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
Так, за його інформацією, в Костопільському районі виявили 23 нових хворих, у Дубенському районі – 17, у Зарічненському - 10. Вік нових хворих - від 4 до 78 років.
"Таким чином, у Рівненській області зараз маємо 5942 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", - написав Коваль.
Зросла також кількість летальних випадків. Наразі від ускладнень хвороби померли 93 особи.
Крім того, 29 липня одужала рекордна кількість хворих - 157. Загалом в області вилікувалися 4646 осіб.
У роботі лабораторій області залишається 380 зразків.
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Если почувствовали простуду, пейте пол чайной ложки питьевой соды, залитой стаканом закипающей воды(90 градусов или когда пойдут первые пузырьки). Размешайте ложечкой и тепленьким выпейте. И любая простуда пройдет с одного или с двух приемов.Никаких ковидов не будет.
Если же запустили простуду - выпейте пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды. Если переносите - добавьте туда маленькую щепоточку перцев - красного жгучего и черного - так чтобы приятно пить было, совсем немного. Тогда сила куркумы увеличится в сто раз.
Если же уже дошло чуть ли не до воспаления легких , сделайте смесь - алоэ, кагор, мед. В Интернете тьма рецептов. Просто перемелите алоэ с кагором с и медом. И можно уже принимать.По столовой ложке три раза в день. Сильно много пить - давление может подняться.Поможет. Потому что эта смесь обновляет кровь, а в ковиде, кровь утрачивает способность переносить кислород к легким. Вот один из рецептов(Чтобы приготовить настойку против простуды и для лечения дыхательных путей, возьми 1 бутылку (750 мл) церковного вина, добавь к ней 250 г меда и 350 г мелко нарезанного алоэ. Дай компонентам настояться в течение 9 суток и процеди. ) Так вы сразу перемелите,отлейте в бутылочку и сразу принимайте, а остальное пускай себе настаивается как по рецепту.Кто ни спрашивал, у кого родные кашляли, все поправились.
Я очень извиняюсь, что повторяю этот совет. Но очень жалко людей, что болеют и умирают. И в армию нашу хорошо было бы этот совет передать. Сода ведь очень дешевая, ее легко с собой носить или в блиндаже держать. Армия наша болеть не будет. Может кто из АТОшников прочитает, попробует , если простыл. И передаст совет товарищу. В Интернете об этом доктора медицинских наук пишут, что сода и вода спасают от любой простуды и от ковида тоже.
Ну не идиоты ли ?
"В тех кругах к которым я принадлежу, мама, слово
козёлрептилоид - очень обидное." (С)