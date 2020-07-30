За добу на Рівненщині 77 осіб заразилися коронавірусом, - ОДА

29 липня коронавірус підтвердили у 77 мешканців Рівненської області. Добою раніше зареєстрували 32 нові випадки захворювання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Так, за його інформацією, в Костопільському районі виявили 23 нових хворих, у Дубенському районі – 17, у Зарічненському - 10. Вік нових хворих - від 4 до 78 років.

"Таким чином, у Рівненській області зараз маємо 5942 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", - написав Коваль.

Зросла також кількість летальних випадків. Наразі від ускладнень хвороби померли 93 особи.

Крім того, 29 липня одужала рекордна кількість хворих - 157. Загалом в області вилікувалися 4646 осіб.

У роботі лабораторій області залишається 380 зразків.

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