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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Рівненщині 77 осіб заразилися коронавірусом, - ОДА

За добу на Рівненщині 77 осіб заразилися коронавірусом, - ОДА

29 липня коронавірус підтвердили у 77 мешканців Рівненської області. Добою раніше зареєстрували 32 нові випадки захворювання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Так, за його інформацією, в Костопільському районі виявили 23 нових хворих, у Дубенському районі – 17, у Зарічненському - 10. Вік нових хворих - від 4 до 78 років.

"Таким чином, у Рівненській області зараз маємо 5942 випадки захворювання на коронавірусну хворобу", - написав Коваль.

Зросла також кількість летальних випадків. Наразі від ускладнень хвороби померли 93 особи.

Крім того, 29 липня одужала рекордна кількість хворих - 157. Загалом в області вилікувалися 4646 осіб.

У роботі лабораторій області залишається 380 зразків.

Читайте також: На Рівненщині за добу 120 нових випадків COVID-19, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1190)


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Пожалуйста, последуйте моему совету и вы не заболеете вообще никакой простудой.
Если почувствовали простуду, пейте пол чайной ложки питьевой соды, залитой стаканом закипающей воды(90 градусов или когда пойдут первые пузырьки). Размешайте ложечкой и тепленьким выпейте. И любая простуда пройдет с одного или с двух приемов.Никаких ковидов не будет.

Если же запустили простуду - выпейте пол чайной ложки куркумы на пол стакана горячей воды. Если переносите - добавьте туда маленькую щепоточку перцев - красного жгучего и черного - так чтобы приятно пить было, совсем немного. Тогда сила куркумы увеличится в сто раз.

Если же уже дошло чуть ли не до воспаления легких , сделайте смесь - алоэ, кагор, мед. В Интернете тьма рецептов. Просто перемелите алоэ с кагором с и медом. И можно уже принимать.По столовой ложке три раза в день. Сильно много пить - давление может подняться.Поможет. Потому что эта смесь обновляет кровь, а в ковиде, кровь утрачивает способность переносить кислород к легким. Вот один из рецептов(Чтобы приготовить настойку против простуды и для лечения дыхательных путей, возьми 1 бутылку (750 мл) церковного вина, добавь к ней 250 г меда и 350 г мелко нарезанного алоэ. Дай компонентам настояться в течение 9 суток и процеди. ) Так вы сразу перемелите,отлейте в бутылочку и сразу принимайте, а остальное пускай себе настаивается как по рецепту.Кто ни спрашивал, у кого родные кашляли, все поправились.
Я очень извиняюсь, что повторяю этот совет. Но очень жалко людей, что болеют и умирают. И в армию нашу хорошо было бы этот совет передать. Сода ведь очень дешевая, ее легко с собой носить или в блиндаже держать. Армия наша болеть не будет. Может кто из АТОшников прочитает, попробует , если простыл. И передаст совет товарищу. В Интернете об этом доктора медицинских наук пишут, что сода и вода спасают от любой простуды и от ковида тоже.
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30.07.2020 01:01 Відповісти
" Водкой ему нос натрем ! Горчицей! Перцем! Чесноком!" (С)
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30.07.2020 01:07 Відповісти
Прям вот заразились за сегодня столько? Круто, научить считать.
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30.07.2020 01:04 Відповісти
Вся эта липо-демия, про которую круглые сутки воют СМИ - результат того что СМИ сконцентрированы в одних руках. И эти ручонки поставили своей целью получение абсолютной власти над миром, манипулируя финансами, пропагандой и страхом.
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30.07.2020 01:06 Відповісти
рептилоиды сраные)
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30.07.2020 01:16 Відповісти
Aга. Хотели абсолютную власть, а получат Томагавк на штаб-квартиру.
Ну не идиоты ли ?

"В тех кругах к которым я принадлежу, мама, слово козёл рептилоид - очень обидное." (С)
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30.07.2020 01:34 Відповісти
Приписывают... Им же льготы и доплаты... Говорят все смерти туда пишут... Может врут...
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30.07.2020 01:06 Відповісти
 
 