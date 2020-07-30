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Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове. ФОТО

В Сыховском районе Львова на одном из жилых домов на проспекте Красной Калины открыли огромный мурал, посвященный митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому. Торжественное открытие посвященное 155-летию со дня его рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, мурал расположен в оживленном месте, поэтому ежедневно настенную картину будут видеть много львовян и гостей Львова.

Сегодня, в день рождения Шептицкого, по инициативе управления культуры городского совета, стараниями Владыки Святослава  и всей команды художников Sacred Universe, которые трудились мы получили величественный мурал не только общины сыховчан, а всего Львова", - сказал о. Орест Фредына, настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ.

Это 4-й из 6 произведений монументального искусства, которые создают на многоэтажках города в рамках проекта "Гении из микрорайонов". И так же, как над предыдущими, над муралом Шептицкого работало сообщество художников Sacred Universe.

Шептицкого изобразили в нескольких ипостасях, чтобы показать, насколько многогранным был этот человек. Слева на доме нарисован молодой граф Шептицкий, там ему до 20 лет, мало кто узнает Шептицкого в таком возрасте. А справа - митрополит в уже более зрелом возрасте.

"Мало кто знает, что на склоне лет митрополит позировал нашему львовскому художнику Михаилу Морозу, мы также это передали. А еще Шептицкий имел частые встречи с пластунами, вел с ними воспитательную работу, по моему мнению это важный месседж для того, что если мы хотим построить сильное государство, то надо работать с детьми ", - поделился основными идеями художественного замысла художник Владыка.

Мурал нарисован на средства, предусмотренные в городском бюджете Львова на реализацию мероприятий программы "Львов 2020: Фокус на культуру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ожидаем, что митрополит Шептицкий в ближайшее время получит звание "Праведника народов мира", - Офис Президента

Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове 01
Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове 02
Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове 03

Автор: 

Львов (4599) Шептицкий (13)


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Топ комментарии
+8
Для зебілів із дамбасу Шептицький є невідомим, можливо в їх хворобливій уяві вони його бачать фашистом... Якщо пани і панянки зебілам мають трохи розуму, то нехай прочитають про цю видатну людину.
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30.07.2020 02:32 Ответить
+8
Не існує в світі нічого вічного, все колись зіпсується. При цьому УГКЦ пережила важки часи війни, совєцької влади, заборон...і залишилася з людьми. Мурал лише зображення, яке виховує та головне у цій справі пам'ять народу.
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30.07.2020 03:35 Ответить
+6
Больше муралов хороших и разных.

Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове - Цензор.НЕТ 8956
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30.07.2020 06:39 Ответить
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Набагато дешевше , ніж пам'ятник і набагато менш довговічніше . Бариги , сер .
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30.07.2020 02:16 Ответить
Погана задумка , за малюнками на стінах складніше доглядати і утримувати в первісному стані , ніж за кам'яними чи металевими пам'ятниками , боюсь , щоб через три-чотири роки не було соромно за стан малюнку на стіні і щоб "доброзичливці" не попсували . Камер відеоспостереження жеж не поставили , егеж ?
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30.07.2020 02:29 Ответить
А нічого, що пам'ятник Шептицькому у Львові вже давно є??
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30.07.2020 08:18 Ответить
Чого нічого , ніби вибачаєтесь . Пам'ятник Шептицькому - це добре .
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30.07.2020 11:43 Ответить
Львовяне будут видеть, а гости Львова на Сыхове не бывают.
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30.07.2020 02:18 Ответить
Для зебілів із дамбасу Шептицький є невідомим, можливо в їх хворобливій уяві вони його бачать фашистом... Якщо пани і панянки зебілам мають трохи розуму, то нехай прочитають про цю видатну людину.
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30.07.2020 02:32 Ответить
Не рівняйте людей по собі . Багато хто знає про Андрій Шептицького , але є розумні вороги , які вивчають Україну для завдання їй якнайбільшої шкоди - просто впевнений , що за невеликий час це зображення буде зіпсоване якоюсь паскудою . Стало традицією не встановлювати відеоспостереження , схоже на те , що самі мусора за допомогою дрібних злочинців псують пам'ятники воїнам , які загинули коли захищали батьківщину ! Бо мусора - то найперші помічники ворога - доведено донбасятиною. Впевнений , що зіпсують , вже нервую !
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30.07.2020 02:56 Ответить
Не існує в світі нічого вічного, все колись зіпсується. При цьому УГКЦ пережила важки часи війни, совєцької влади, заборон...і залишилася з людьми. Мурал лише зображення, яке виховує та головне у цій справі пам'ять народу.
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30.07.2020 03:35 Ответить
Сьогодні починається аль-а́дха, ід аль-кабі́р, ід аль курба́н, курбан-байра́м - свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Свято починається після 70 днів закінчення посту урази, в день закінчення Хаджу та триває три-чотири дні. Тобто сьогодні початок, а закінчення свята 3 серпня.
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30.07.2020 03:53 Ответить
"Вам не досягти благочестивості, поки не будете робити жертви з того, що любите".
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30.07.2020 03:55 Ответить
Цю країну муралами не переробиш. Якщо працює менше, ніж протирають штани в кабінетах, жручи за рахунок тих, хто працює, отримуючи зряплати більші, ніж ті, хто працює, то це є натуральне рабство.
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30.07.2020 04:18 Ответить
29 липня вшановують 155-річчя митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Чи був глава церкви політиком? https://www.radiosvoboda.org/a/andrey-sheptytsyy/30754511.html 29 липня вшановують 155-річчя митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Чи був глава церкви політиком?
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30.07.2020 06:06 Ответить
Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове - Цензор.НЕТ 1353
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30.07.2020 06:04 Ответить
Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове - Цензор.НЕТ 7572
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30.07.2020 06:43 Ответить
Больше муралов хороших и разных.

Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове - Цензор.НЕТ 8956
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30.07.2020 06:39 Ответить
Красиво зроблено, зі смаком
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30.07.2020 07:52 Ответить
Актуальні до сих пір слова Андрея Шептицького:
Ті труднощі, що зв'язані з верховним проводом, розв'язуються мирно і, за Божою ласкою, корисно для загального життя. Але коли тих умов немає, а тому немає і Божого благословенства, на поверхню суспільного життя висуваються одиниці, нездібні бути провідниками, які тим самим приносять радше шкоду, ніж користь, бо замість дбати про загальне добро, вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства, тобто над загальним добром ставлять своє власне добро.
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30.07.2020 07:59 Ответить
Побудуйте міст з Хуторівки на Наукову, розширюйте і добудовуйте кільцеву...
Мурали вони роблять, уроди...
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30.07.2020 08:26 Ответить
Для зеботів поняття духовності не існує?
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30.07.2020 08:31 Ответить
У тих, хто шляється по церквах, духовність відсутня в принципі. Їм обдурити - як 2 пальці об асфальт, бо можна покаятися, бог простить і можна грішити далі.
Так, у Львові роблять багато доріг, це правда, але проїхати кудись практично неможливо - суцільний транспортний колапс у всіх напрямках. Тому красівості нормальні люди наводять аж тоді, коли все в хаті зроблено.
Ще треба перевірити, чи той Шептицький взагалі існував, бо щось дуже його піарять на офіційному рівні. А ми вже знаємо, що сильні старання на офіційному рівні = брехня.
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30.07.2020 17:25 Ответить
Як одне стосується до іншого? Гроші на цей мурал швидше всього й так пішли не з бюджету міста. Цього року у Львові роблять заново і ремонтують багато доріг, до речі. Бачу це, бо кожен день наїзжаю не менше 150 км по Львові.
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30.07.2020 08:51 Ответить
чудово! такі речі, як мурали - і місто прикрашають, і пам'ять освіжають, і інформацію дають
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30.07.2020 12:43 Ответить
Дуже добре.
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30.07.2020 14:57 Ответить
 
 