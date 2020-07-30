Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове. ФОТО
В Сыховском районе Львова на одном из жилых домов на проспекте Красной Калины открыли огромный мурал, посвященный митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому. Торжественное открытие посвященное 155-летию со дня его рождения.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, мурал расположен в оживленном месте, поэтому ежедневно настенную картину будут видеть много львовян и гостей Львова.
Сегодня, в день рождения Шептицкого, по инициативе управления культуры городского совета, стараниями Владыки Святослава и всей команды художников Sacred Universe, которые трудились мы получили величественный мурал не только общины сыховчан, а всего Львова", - сказал о. Орест Фредына, настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ.
Это 4-й из 6 произведений монументального искусства, которые создают на многоэтажках города в рамках проекта "Гении из микрорайонов". И так же, как над предыдущими, над муралом Шептицкого работало сообщество художников Sacred Universe.
Шептицкого изобразили в нескольких ипостасях, чтобы показать, насколько многогранным был этот человек. Слева на доме нарисован молодой граф Шептицкий, там ему до 20 лет, мало кто узнает Шептицкого в таком возрасте. А справа - митрополит в уже более зрелом возрасте.
"Мало кто знает, что на склоне лет митрополит позировал нашему львовскому художнику Михаилу Морозу, мы также это передали. А еще Шептицкий имел частые встречи с пластунами, вел с ними воспитательную работу, по моему мнению это важный месседж для того, что если мы хотим построить сильное государство, то надо работать с детьми ", - поделился основными идеями художественного замысла художник Владыка.
Мурал нарисован на средства, предусмотренные в городском бюджете Львова на реализацию мероприятий программы "Львов 2020: Фокус на культуру".
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Ті труднощі, що зв'язані з верховним проводом, розв'язуються мирно і, за Божою ласкою, корисно для загального життя. Але коли тих умов немає, а тому немає і Божого благословенства, на поверхню суспільного життя висуваються одиниці, нездібні бути провідниками, які тим самим приносять радше шкоду, ніж користь, бо замість дбати про загальне добро, вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства, тобто над загальним добром ставлять своє власне добро.
Мурали вони роблять, уроди...
Так, у Львові роблять багато доріг, це правда, але проїхати кудись практично неможливо - суцільний транспортний колапс у всіх напрямках. Тому красівості нормальні люди наводять аж тоді, коли все в хаті зроблено.
Ще треба перевірити, чи той Шептицький взагалі існував, бо щось дуже його піарять на офіційному рівні. А ми вже знаємо, що сильні старання на офіційному рівні = брехня.