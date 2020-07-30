Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове. ФОТО

В Сыховском районе Львова на одном из жилых домов на проспекте Красной Калины открыли огромный мурал, посвященный митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому. Торжественное открытие посвященное 155-летию со дня его рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, мурал расположен в оживленном месте, поэтому ежедневно настенную картину будут видеть много львовян и гостей Львова.

Сегодня, в день рождения Шептицкого, по инициативе управления культуры городского совета, стараниями Владыки Святослава и всей команды художников Sacred Universe, которые трудились мы получили величественный мурал не только общины сыховчан, а всего Львова", - сказал о. Орест Фредына, настоятель прихода Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ.

Это 4-й из 6 произведений монументального искусства, которые создают на многоэтажках города в рамках проекта "Гении из микрорайонов". И так же, как над предыдущими, над муралом Шептицкого работало сообщество художников Sacred Universe.

Шептицкого изобразили в нескольких ипостасях, чтобы показать, насколько многогранным был этот человек. Слева на доме нарисован молодой граф Шептицкий, там ему до 20 лет, мало кто узнает Шептицкого в таком возрасте. А справа - митрополит в уже более зрелом возрасте.

"Мало кто знает, что на склоне лет митрополит позировал нашему львовскому художнику Михаилу Морозу, мы также это передали. А еще Шептицкий имел частые встречи с пластунами, вел с ними воспитательную работу, по моему мнению это важный месседж для того, что если мы хотим построить сильное государство, то надо работать с детьми ", - поделился основными идеями художественного замысла художник Владыка.

Мурал нарисован на средства, предусмотренные в городском бюджете Львова на реализацию мероприятий программы "Львов 2020: Фокус на культуру".

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