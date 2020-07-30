Мурал, присвячений митрополитові Андрею Шептицькому, відкрили у Львові. ФОТО
У Сихівському районі Львова на одному із житлових будинків на проспекті Червоної Калини відкрили величезний мурал, присвячений митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому. Урочисте відкриття присвячено 155-річчю від дня його народження.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, мурал розташований у жвавому місці, тому щодня настінну картину бачитимуть багато львів'ян та гостей Львова.
"Сьогодні, в день уродин Шептицького, з ініціативи управління культури міської ради, стараннями Святослава Владики та всієї команди художників Sacred Universe, які трудилися ми отримали величний мурал не лише громади сихівчан, а всього Львова", - сказав о. Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.
Це 4-й із 6 творів монументального мистецтва, які створюють на багатоповерхівках міста у межах проекту "Генії з мікрорайонів". І так само, як над попередніми, над муралом Шептицького працювала спільнота митців Sacred Universe.
Шептицького зобразили у кількох іпостасях, щоб показати, наскільки багатогранним був цей чоловік. Зліва на будинку намальований молодий граф Шептицький, там йому до 20 років, мало хто впізнає Шептицького в такому віці. А справа - митрополит у вже більш зрілих літах.
"Мало хто знає, що на схилі літ митрополит позував нашому львівському художнику Михайлу Морозу, ми також це передали. А ще Шептицький мав часті зустрічі з пластунами, вів з ними виховні роботи, на мою думку це важливий меседж для того, що якщо ми хочемо збудувати сильну державу, то треба працювати з дітьми" - поділився основними ідеями мистецького задуму художник Владика.
Мурал намальовано за кошти, передбачені в міському бюджеті Львова на реалізацію заходів програми "Львів 2020: Фокус на культуру".
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Ті труднощі, що зв'язані з верховним проводом, розв'язуються мирно і, за Божою ласкою, корисно для загального життя. Але коли тих умов немає, а тому немає і Божого благословенства, на поверхню суспільного життя висуваються одиниці, нездібні бути провідниками, які тим самим приносять радше шкоду, ніж користь, бо замість дбати про загальне добро, вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства, тобто над загальним добром ставлять своє власне добро.
Мурали вони роблять, уроди...
Так, у Львові роблять багато доріг, це правда, але проїхати кудись практично неможливо - суцільний транспортний колапс у всіх напрямках. Тому красівості нормальні люди наводять аж тоді, коли все в хаті зроблено.
Ще треба перевірити, чи той Шептицький взагалі існував, бо щось дуже його піарять на офіційному рівні. А ми вже знаємо, що сильні старання на офіційному рівні = брехня.