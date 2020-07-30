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Мурал, присвячений митрополитові Андрею Шептицькому, відкрили у Львові. ФОТО

У Сихівському районі Львова на одному із житлових будинків на проспекті Червоної Калини відкрили величезний мурал, присвячений митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому. Урочисте відкриття присвячено 155-річчю від дня його народження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, мурал розташований у жвавому місці, тому щодня настінну картину бачитимуть багато львів'ян та гостей Львова.

"Сьогодні, в день уродин Шептицького, з ініціативи управління культури міської ради, стараннями Святослава Владики та всієї команди художників Sacred Universe, які трудилися ми отримали величний мурал не лише громади сихівчан, а всього Львова", - сказав о. Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Це 4-й із 6 творів монументального мистецтва, які створюють на багатоповерхівках міста у межах проекту "Генії з мікрорайонів". І так само, як над попередніми, над муралом Шептицького працювала спільнота митців Sacred Universe.

Шептицького зобразили у кількох іпостасях, щоб показати, наскільки багатогранним був цей чоловік. Зліва на будинку намальований молодий граф Шептицький, там йому до 20 років, мало хто впізнає Шептицького в такому віці. А справа - митрополит у вже більш зрілих літах.

"Мало хто знає, що на схилі літ митрополит позував нашому львівському художнику Михайлу Морозу, ми також це передали. А ще Шептицький мав часті зустрічі з пластунами, вів з ними виховні роботи, на мою думку це важливий меседж для того, що якщо ми хочемо збудувати сильну державу, то треба працювати з дітьми" - поділився основними ідеями мистецького задуму художник Владика.

Мурал намальовано за кошти, передбачені в міському бюджеті Львова на реалізацію заходів програми "Львів 2020: Фокус на культуру".

Читайте також: Очікуємо, що митрополит Шептицький найближчим часом отримає звання "Праведника народів світу", - Офіс Президента

Мурал, присвячений митрополитові Андрею Шептицькому, відкрили у Львові 01
Мурал, присвячений митрополитові Андрею Шептицькому, відкрили у Львові 02
Мурал, присвячений митрополитові Андрею Шептицькому, відкрили у Львові 03

Автор: 

Львів (3091) Шептицький (5)


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Топ коментарі
+8
Для зебілів із дамбасу Шептицький є невідомим, можливо в їх хворобливій уяві вони його бачать фашистом... Якщо пани і панянки зебілам мають трохи розуму, то нехай прочитають про цю видатну людину.
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30.07.2020 02:32 Відповісти
+8
Не існує в світі нічого вічного, все колись зіпсується. При цьому УГКЦ пережила важки часи війни, совєцької влади, заборон...і залишилася з людьми. Мурал лише зображення, яке виховує та головне у цій справі пам'ять народу.
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30.07.2020 03:35 Відповісти
+6
Больше муралов хороших и разных.

Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове - Цензор.НЕТ 8956
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30.07.2020 06:39 Відповісти
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Набагато дешевше , ніж пам'ятник і набагато менш довговічніше . Бариги , сер .
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30.07.2020 02:16 Відповісти
Погана задумка , за малюнками на стінах складніше доглядати і утримувати в первісному стані , ніж за кам'яними чи металевими пам'ятниками , боюсь , щоб через три-чотири роки не було соромно за стан малюнку на стіні і щоб "доброзичливці" не попсували . Камер відеоспостереження жеж не поставили , егеж ?
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30.07.2020 02:29 Відповісти
А нічого, що пам'ятник Шептицькому у Львові вже давно є??
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30.07.2020 08:18 Відповісти
Чого нічого , ніби вибачаєтесь . Пам'ятник Шептицькому - це добре .
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30.07.2020 11:43 Відповісти
Львовяне будут видеть, а гости Львова на Сыхове не бывают.
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30.07.2020 02:18 Відповісти
Для зебілів із дамбасу Шептицький є невідомим, можливо в їх хворобливій уяві вони його бачать фашистом... Якщо пани і панянки зебілам мають трохи розуму, то нехай прочитають про цю видатну людину.
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30.07.2020 02:32 Відповісти
Не рівняйте людей по собі . Багато хто знає про Андрій Шептицького , але є розумні вороги , які вивчають Україну для завдання їй якнайбільшої шкоди - просто впевнений , що за невеликий час це зображення буде зіпсоване якоюсь паскудою . Стало традицією не встановлювати відеоспостереження , схоже на те , що самі мусора за допомогою дрібних злочинців псують пам'ятники воїнам , які загинули коли захищали батьківщину ! Бо мусора - то найперші помічники ворога - доведено донбасятиною. Впевнений , що зіпсують , вже нервую !
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30.07.2020 02:56 Відповісти
Не існує в світі нічого вічного, все колись зіпсується. При цьому УГКЦ пережила важки часи війни, совєцької влади, заборон...і залишилася з людьми. Мурал лише зображення, яке виховує та головне у цій справі пам'ять народу.
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30.07.2020 03:35 Відповісти
Сьогодні починається аль-а́дха, ід аль-кабі́р, ід аль курба́н, курбан-байра́м - свято жертвопринесення, одне з двох головних свят мусульман. Свято починається після 70 днів закінчення посту урази, в день закінчення Хаджу та триває три-чотири дні. Тобто сьогодні початок, а закінчення свята 3 серпня.
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30.07.2020 03:53 Відповісти
"Вам не досягти благочестивості, поки не будете робити жертви з того, що любите".
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30.07.2020 03:55 Відповісти
Цю країну муралами не переробиш. Якщо працює менше, ніж протирають штани в кабінетах, жручи за рахунок тих, хто працює, отримуючи зряплати більші, ніж ті, хто працює, то це є натуральне рабство.
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30.07.2020 04:18 Відповісти
29 липня вшановують 155-річчя митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Чи був глава церкви політиком? https://www.radiosvoboda.org/a/andrey-sheptytsyy/30754511.html 29 липня вшановують 155-річчя митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Чи був глава церкви політиком?
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30.07.2020 06:06 Відповісти
Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове - Цензор.НЕТ 1353
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30.07.2020 06:04 Відповісти
Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове - Цензор.НЕТ 7572
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30.07.2020 06:43 Відповісти
Больше муралов хороших и разных.

Мурал, посвященный митрополиту Андрею Шептицкому, открыли во Львове - Цензор.НЕТ 8956
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30.07.2020 06:39 Відповісти
Красиво зроблено, зі смаком
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30.07.2020 07:52 Відповісти
Актуальні до сих пір слова Андрея Шептицького:
Ті труднощі, що зв'язані з верховним проводом, розв'язуються мирно і, за Божою ласкою, корисно для загального життя. Але коли тих умов немає, а тому немає і Божого благословенства, на поверхню суспільного життя висуваються одиниці, нездібні бути провідниками, які тим самим приносять радше шкоду, ніж користь, бо замість дбати про загальне добро, вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства, тобто над загальним добром ставлять своє власне добро.
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30.07.2020 07:59 Відповісти
Побудуйте міст з Хуторівки на Наукову, розширюйте і добудовуйте кільцеву...
Мурали вони роблять, уроди...
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30.07.2020 08:26 Відповісти
Для зеботів поняття духовності не існує?
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30.07.2020 08:31 Відповісти
У тих, хто шляється по церквах, духовність відсутня в принципі. Їм обдурити - як 2 пальці об асфальт, бо можна покаятися, бог простить і можна грішити далі.
Так, у Львові роблять багато доріг, це правда, але проїхати кудись практично неможливо - суцільний транспортний колапс у всіх напрямках. Тому красівості нормальні люди наводять аж тоді, коли все в хаті зроблено.
Ще треба перевірити, чи той Шептицький взагалі існував, бо щось дуже його піарять на офіційному рівні. А ми вже знаємо, що сильні старання на офіційному рівні = брехня.
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30.07.2020 17:25 Відповісти
Як одне стосується до іншого? Гроші на цей мурал швидше всього й так пішли не з бюджету міста. Цього року у Львові роблять заново і ремонтують багато доріг, до речі. Бачу це, бо кожен день наїзжаю не менше 150 км по Львові.
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30.07.2020 08:51 Відповісти
чудово! такі речі, як мурали - і місто прикрашають, і пам'ять освіжають, і інформацію дають
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30.07.2020 12:43 Відповісти
Дуже добре.
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30.07.2020 14:57 Відповісти
 
 