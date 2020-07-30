Мурал, присвячений митрополитові Андрею Шептицькому, відкрили у Львові. ФОТО

У Сихівському районі Львова на одному із житлових будинків на проспекті Червоної Калини відкрили величезний мурал, присвячений митрополитові УГКЦ Андрею Шептицькому. Урочисте відкриття присвячено 155-річчю від дня його народження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, мурал розташований у жвавому місці, тому щодня настінну картину бачитимуть багато львів'ян та гостей Львова.

"Сьогодні, в день уродин Шептицького, з ініціативи управління культури міської ради, стараннями Святослава Владики та всієї команди художників Sacred Universe, які трудилися ми отримали величний мурал не лише громади сихівчан, а всього Львова", - сказав о. Орест Фредина, парох парафії Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Це 4-й із 6 творів монументального мистецтва, які створюють на багатоповерхівках міста у межах проекту "Генії з мікрорайонів". І так само, як над попередніми, над муралом Шептицького працювала спільнота митців Sacred Universe.

Шептицького зобразили у кількох іпостасях, щоб показати, наскільки багатогранним був цей чоловік. Зліва на будинку намальований молодий граф Шептицький, там йому до 20 років, мало хто впізнає Шептицького в такому віці. А справа - митрополит у вже більш зрілих літах.

"Мало хто знає, що на схилі літ митрополит позував нашому львівському художнику Михайлу Морозу, ми також це передали. А ще Шептицький мав часті зустрічі з пластунами, вів з ними виховні роботи, на мою думку це важливий меседж для того, що якщо ми хочемо збудувати сильну державу, то треба працювати з дітьми" - поділився основними ідеями мистецького задуму художник Владика.

Мурал намальовано за кошти, передбачені в міському бюджеті Львова на реалізацію заходів програми "Львів 2020: Фокус на культуру".

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