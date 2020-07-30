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Новости Коронавирус и карантин
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72 ребенка и 67 медработников инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

72 ребенка и 67 медработников инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов

С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 4 853 ребенка и 8 576 медицинских работников.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 1 197 человек. Из них 72 ребенка, а также 67 медработников. Были госпитализированы 248 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. В то же время излечились 760 пациентов", - отметил Степанов.

За все время пандемии в Украине инфицировали 68 794 человека, из них 4 853 ребенка, а также 8 576 медицинских работников. Всего выздоровели 38 154 человека, а летальных случаев - 1 673.

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67 медработников. Видать попиарились на медработниках и забыли. Такое колличество заболевших медработников говорит об "обеспечении" защитными средствами.
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30.07.2020 09:41 Ответить
Та вони й не піарились. Тупо заявляли: "Верьте нам, медики всем обезпечены",- та й годі.
Швидкого одужання малечі і лікарям.
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30.07.2020 10:38 Ответить
"Такое колличество заболевших медработников говорит об..."
О чём ты?
Кто там заболел?
Записываются по очереди на получение бабла под видом "заболевших медиков" по приказу этой же падлы-глашатая...

"Такое колличество заболевших медработников говорит об..." о поставленной коррупционной системе по дерибану бюджета под видом ....
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30.07.2020 10:55 Ответить
и падлы пугают детьми... болеют медики и дети - чтобы бабло давали - а не будете давать то вашим детям мало не покажется....
72 дитини і 67 медпрацівників інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 243
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30.07.2020 10:52 Ответить
 
 