72 ребенка и 67 медработников инфицировались COVID-19 за минувшие сутки, - Степанов
С начала пандемии COVID-19 в Украине заболели 4 853 ребенка и 8 576 медицинских работников.
Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 1 197 человек. Из них 72 ребенка, а также 67 медработников. Были госпитализированы 248 человек. Зафиксированы 23 летальных случая. В то же время излечились 760 пациентов", - отметил Степанов.
За все время пандемии в Украине инфицировали 68 794 человека, из них 4 853 ребенка, а также 8 576 медицинских работников. Всего выздоровели 38 154 человека, а летальных случаев - 1 673.
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Швидкого одужання малечі і лікарям.
О чём ты?
Кто там заболел?
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