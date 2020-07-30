72 дитини і 67 медпрацівників інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов
Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 4853 дитини і 8576 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіло 1197 осіб. З них 72 дитини, а також 67 медпрацівників. Госпіталізовано 248 осіб. Зафіксовано 23 летальні випадки. Водночас вилікувалися 760 пацієнтів", - зазначив Степанов.
За весь час пандемії в Україні інфікувалися 68 794 особи, з них 4853 дитини, а також 8576 медичних працівників. Загалом одужали 38 154 особи, а летальних випадків - 1673.
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Швидкого одужання малечі і лікарям.
О чём ты?
Кто там заболел?
Записываются по очереди на получение бабла под видом "заболевших медиков" по приказу этой же падлы-глашатая...
"Такое колличество заболевших медработников говорит об..." о поставленной коррупционной системе по дерибану бюджета под видом ....