72 дитини і 67 медпрацівників інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 4853 дитини і 8576 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1197 осіб. З них 72 дитини, а також 67 медпрацівників. Госпіталізовано 248 осіб. Зафіксовано 23 летальні випадки. Водночас вилікувалися 760 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 68 794 особи, з них 4853 дитини, а також 8576 медичних працівників. Загалом одужали 38 154 особи, а летальних випадків - 1673.

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