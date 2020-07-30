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Новини Коронавірус і карантин
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72 дитини і 67 медпрацівників інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов

72 дитини і 67 медпрацівників інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов

Від початку пандемії COVID-19 в Україні захворіли 4853 дитини і 8576 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіло 1197 осіб. З них 72 дитини, а також 67 медпрацівників. Госпіталізовано 248 осіб. Зафіксовано 23 летальні випадки. Водночас вилікувалися 760 пацієнтів", - зазначив Степанов.

За весь час пандемії в Україні інфікувалися 68 794 особи, з них 4853 дитини, а також 8576 медичних працівників. Загалом одужали 38 154 особи, а летальних випадків - 1673.

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Автор: 

діти (5149) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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67 медработников. Видать попиарились на медработниках и забыли. Такое колличество заболевших медработников говорит об "обеспечении" защитными средствами.
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30.07.2020 09:41 Відповісти
Та вони й не піарились. Тупо заявляли: "Верьте нам, медики всем обезпечены",- та й годі.
Швидкого одужання малечі і лікарям.
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30.07.2020 10:38 Відповісти
"Такое колличество заболевших медработников говорит об..."
О чём ты?
Кто там заболел?
Записываются по очереди на получение бабла под видом "заболевших медиков" по приказу этой же падлы-глашатая...

"Такое колличество заболевших медработников говорит об..." о поставленной коррупционной системе по дерибану бюджета под видом ....
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30.07.2020 10:55 Відповісти
и падлы пугают детьми... болеют медики и дети - чтобы бабло давали - а не будете давать то вашим детям мало не покажется....
72 дитини і 67 медпрацівників інфікувалися COVID-19 за минулу добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 243
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30.07.2020 10:52 Відповісти
 
 