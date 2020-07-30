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Новости Коронавирус и карантин
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Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19, - ВОЗ

Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19, - ВОЗ

Человечество еще не скоро сможет выработать коллективный иммунитет против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", с таким прогнозом выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

Как подчеркнул Майкл Райан, к настоящему моменту ВОЗ не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета.

"Большинство ученых считают, что это где-то между 60% и 80%. Другие полагают, что эта доля может быть меньше", - сказал он.

"Каким бы ни было это число, мы не близки к нему", - добавил специалист.

"Это означает, что этот вирус еще долго будет жечь наше общество, прежде чем мы достигнем этого уровня иммунитета", - подчеркнул он.

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Как пояснил Майкл Райан, сама идея о том, что цель может состоять в достижении коллективного иммунитета, в каком-то смысле противоречит контролю над болезнью.

"Чтобы получить иммунитет в 70%, мы должны были бы позволить вирусу распространяться. И что бы мы тогда увидели? Переполненные больницы, много умерших людей", - сказал директор.

Он обратил внимание, что нередко люди, переболевшие COVID-19, по прошествии значительного времени после выздоровления продолжают чувствовать себя неважно. Это касается и молодежи, которая, как правило, переносит болезнь легко.

"Мы видели значительные долгосрочные последствия этого заболевания", - отметил Райан и обратил внимание, что эти последствия все еще не в полной мере понятны специалистам.

Он напомнил, что зафиксированы случаи, когда переболевшие COVID-19 в легкой форме молодые пациенты по прошествии 10-15 недель все еще чувствуют себя плохо, в частности страдают от затруднения дыхания и кашля.

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ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Райан Майкл (11)


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Топ комментарии
+10
Не для того його придумали, щоб без вакцини його припинити. Вангую - зараз буде лавинний рівень зараження, а на піку істерії з"явиться ефективна, але коштовна вакцина- скинемось фармакологічним кортелям і вуаля!))
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30.07.2020 09:57 Ответить
+7
Зачем вы истеричкам так мотаете нервы, они и так уже не знают, шо бы еще от страха на себя напялить и куда спрятаться? На днях они еще ждали вакцину, а тут - такое.
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30.07.2020 09:53 Ответить
+7
Шанс попасть в дтп с летальным исходом выше в огромнейшееся количество раз. Никто трафик не запрещает. Никто его не боится.Так зачем такие мучения населению мира навязываются ковидом. Или мы чего то не знаем?
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30.07.2020 09:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нельзя выработать иммунитет против того, чего не существует.
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30.07.2020 09:49 Ответить
не проводи параллели со своим мозгом...вот чего действительно не существует в природе - так это мозга у таких олигофренов как ты
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30.07.2020 09:53 Ответить
Я тебя понимаю. Вы паРашинские глисты привыкли к говну, у вас там даже скульптуры из него лепят, вот вы и верите в басни наВОЗа. Бу-га-га.
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30.07.2020 09:56 Ответить
Гебрейесус, ты?
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30.07.2020 10:01 Ответить
https://youtu.be/GynIzQb_wug
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30.07.2020 09:50 Ответить
Человечество к новому году уже забудет об этом ковиде.
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30.07.2020 09:51 Ответить
Сначала "забывали" к лету.
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30.07.2020 10:02 Ответить
Ну так ВОЗ и правительство забыть не дают. Постоянно о нем напоминают. Он то и есть только в СМИ да Интернете.
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30.07.2020 10:09 Ответить
Зачем вы истеричкам так мотаете нервы, они и так уже не знают, шо бы еще от страха на себя напялить и куда спрятаться? На днях они еще ждали вакцину, а тут - такое.
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30.07.2020 09:53 Ответить
пресс конференция в вашингтоне в понедельник организованная America.s Frontline Doctors \ видео уже оперативно удалил и гугл и ютуб но скачать успели\ врачи работающие непосредственно с больными - возмущенны сокрытием лекарств и витамин которые реально помогают при лечении и профилактике . о том что есть методы лечения которые намеренно скрываются . а это преступление и тд.
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30.07.2020 10:37 Ответить
а за вакцину - ни за . что вакцинироваться не буду . если разработки пройдут успешно то вакцина появится не раньше конца 21года . инфекция не такая страшная что бы пороть горячку с неизвестной вакциной. смертность невысокая ситуация с вакциной переходит в политическую плоскость и не имеет отношения к самой борьбе с короновирусом . - заведующий кафедрой микробиологии . вирусологии и иммунологии медуниверситета им .И.М.Сеченова и лаборатории молекулярной биотехнологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им И.И.Мечникова .
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30.07.2020 10:49 Ответить
Если ученые утверждают что коллективный иммунитет может быть только после достижения 60 процентного охвата населения шарика то зачем его так усиленно сдерживают. Быстрее заразимся быстрее вылечимся. Не так ли?
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30.07.2020 09:53 Ответить
Не для того його придумали, щоб без вакцини його припинити. Вангую - зараз буде лавинний рівень зараження, а на піку істерії з"явиться ефективна, але коштовна вакцина- скинемось фармакологічним кортелям і вуаля!))
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30.07.2020 09:57 Ответить
У нас уже китайская забронирована, не зря ведь ввели безвиз с китаезами
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30.07.2020 12:22 Ответить
До этой черты еще как до Луны. Уж очень медленно эта "пандемия" ползет. А ведь люди с хотя бы частичным иммунитетом - это защита для групп риска
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30.07.2020 10:00 Ответить
Человечеству до сраки пояснения майкла из наВОЗа...
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30.07.2020 09:57 Ответить
Шанс попасть в дтп с летальным исходом выше в огромнейшееся количество раз. Никто трафик не запрещает. Никто его не боится.Так зачем такие мучения населению мира навязываются ковидом. Или мы чего то не знаем?
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30.07.2020 09:58 Ответить
Да всё просто: те кто устроили французскую революцию, российскую революцию, иранскую революцию, маоистскую революцию, пол-потовскую революцию, две мировых войны и т.д. - упорно идут к установлению "нового мирового порядка", то есть всемирного рабовладельческого общества. Для достижения этой цели им необходимо уничтожение суверенных государств, дробление и разобщение народов, деление населения на "чистых" и "нечистых" и т.д. Вот, данная стадия их плана навывается "ковид".
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30.07.2020 10:15 Ответить
Истерия с ковидом напоминает страшилки с интернет мошенничеством.Многие от него пострадали, кстати, я тоже. Но этот не повод закрыть все достижения онлай торговли и банкинга до тех пор пока не найдут надежный способ защиты. Почему закрыли мир до создания вакцины. Поднять цену продукту?
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30.07.2020 10:05 Ответить
Ещё одна рептилоидная скотина. Эфиопского гоминида списали, наверное.
Записывайте фамилии. Для грядущего Нюрнберга пригодится.
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30.07.2020 10:12 Ответить
Тут вчера была новость про чувака из Тернополя, который трижды (!) заражался короновирусом. А вы про коллективный имунитет! Какой нахер иммунитет!
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30.07.2020 10:17 Ответить
Не будет никакого иммунитета. Останутся только самые приспособленные переболевать этим вирусом по несколько раз в год без существенного вреда своему здоровью.
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30.07.2020 10:24 Ответить
своего рода чистка популяции от слабых особей.. в принципе.. если судить по тому количеству идиотов-безмасочников и голосовавших за Покемона Потерпевшего - у них шансы куда выше приковидиться. Беда в том что эти самые Зекопытные разносят вирус еще несколько дней, прежде, чем будут изолированы
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30.07.2020 10:38 Ответить
Как подчеркнул Майкл Райан, к настоящему моменту ВОЗ не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета.В таком случае ВОЗ признается,что оно вообще не знает ,есть ли болезнь.
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30.07.2020 11:10 Ответить
Давно пора разогнать эту бесполезную свору бездельников. Равно как ООН, UNICEF, OCNUR и прочих паразитов.
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30.07.2020 11:28 Ответить
 
 