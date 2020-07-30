Людство ще не скоро виробить колективний імунітет проти COVID-19, - ВООЗ

Людство ще не скоро зможе виробити колективний імунітет проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", з таким прогнозом виступив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

Як наголосив Майкл Раян, на цей момент ВООЗ не знає, яка частка жителів Землі має перехворіти на COVID-19, щоб можна було говорити про наявність у людства колективного імунітету.

"Більшість учених вважають, що це десь між 60% і 80%. Інші вважають, що ця частка може бути меншою", - сказав він.

"Яким би не було це число, ми не близькі до нього", - додав фахівець.

"Це означає, що цей вірус ще довго палитиме наше суспільство, перш ніж ми досягнемо цього рівня імунітету", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні зафіксовано добовий антирекорд захворюваності на COVID-19 - 1197 нових випадків, померли 23 особи, загалом - 68 794 інфікованих

Як пояснив Майкл Раян, сама ідея про те, що мета може полягати в досягненні колективного імунітету, в якомусь сенсі суперечить контролю над хворобою.

"Щоб отримати імунітет у 70%, ми мали б дозволити вірусу розповсюджуватися. І що б ми тоді побачили? Переповнені лікарні, багато померлих людей", - сказав директор.

Він звернув увагу, що нерідко люди, які перехворіли на COVID-19, після значного часу після одужання продовжують почуватися не дуже добре. Це стосується і молоді, яка, як правило, переносить хворобу легко.

"Ми бачили значні довгострокові наслідки цього захворювання", - зазначив Раян і звернув увагу, що ці наслідки все ще не повною мірою зрозумілі фахівцям.

Він нагадав, що зафіксовано випадки, коли молоді пацієнти, які перехворіли на COVID-19 у легкій формі, після 10-15 тижнів все ще почуваються погано, зокрема страждають від утруднення дихання і кашлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У світі встановлено черговий добовий рекорд захворюваності на COVID-19 - 290,7 тис. осіб. Померли за добу 7 тис. ІНФОГРАФІКА