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Новини Коронавірус і карантин
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Людство ще не скоро виробить колективний імунітет проти COVID-19, - ВООЗ

Людство ще не скоро виробить колективний імунітет проти COVID-19, - ВООЗ

Людство ще не скоро зможе виробити колективний імунітет проти COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Белта", з таким прогнозом виступив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, відповідаючи на запитання користувачів соцмереж.

Як наголосив Майкл Раян, на цей момент ВООЗ не знає, яка частка жителів Землі має перехворіти на COVID-19, щоб можна було говорити про наявність у людства колективного імунітету.

"Більшість учених вважають, що це десь між 60% і 80%. Інші вважають, що ця частка може бути меншою", - сказав він.

"Яким би не було це число, ми не близькі до нього", - додав фахівець.

"Це означає, що цей вірус ще довго палитиме наше суспільство, перш ніж ми досягнемо цього рівня імунітету", - підкреслив він.

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Як пояснив Майкл Раян, сама ідея про те, що мета може полягати в досягненні колективного імунітету, в якомусь сенсі суперечить контролю над хворобою.

"Щоб отримати імунітет у 70%, ми мали б дозволити вірусу розповсюджуватися. І що б ми тоді побачили? Переповнені лікарні, багато померлих людей", - сказав директор.

Він звернув увагу, що нерідко люди, які перехворіли на COVID-19, після значного часу після одужання продовжують почуватися не дуже добре. Це стосується і молоді, яка, як правило, переносить хворобу легко.

"Ми бачили значні довгострокові наслідки цього захворювання", - зазначив Раян і звернув увагу, що ці наслідки все ще не повною мірою зрозумілі фахівцям.

Він нагадав, що зафіксовано випадки, коли молоді пацієнти, які перехворіли на COVID-19 у легкій формі, після 10-15 тижнів все ще почуваються погано, зокрема страждають від утруднення дихання і кашлю.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Раян Майкл (12)


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Топ коментарі
+10
Не для того його придумали, щоб без вакцини його припинити. Вангую - зараз буде лавинний рівень зараження, а на піку істерії з"явиться ефективна, але коштовна вакцина- скинемось фармакологічним кортелям і вуаля!))
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30.07.2020 09:57 Відповісти
+7
Зачем вы истеричкам так мотаете нервы, они и так уже не знают, шо бы еще от страха на себя напялить и куда спрятаться? На днях они еще ждали вакцину, а тут - такое.
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30.07.2020 09:53 Відповісти
+7
Шанс попасть в дтп с летальным исходом выше в огромнейшееся количество раз. Никто трафик не запрещает. Никто его не боится.Так зачем такие мучения населению мира навязываются ковидом. Или мы чего то не знаем?
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30.07.2020 09:58 Відповісти
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Нельзя выработать иммунитет против того, чего не существует.
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30.07.2020 09:49 Відповісти
не проводи параллели со своим мозгом...вот чего действительно не существует в природе - так это мозга у таких олигофренов как ты
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30.07.2020 09:53 Відповісти
Я тебя понимаю. Вы паРашинские глисты привыкли к говну, у вас там даже скульптуры из него лепят, вот вы и верите в басни наВОЗа. Бу-га-га.
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30.07.2020 09:56 Відповісти
Гебрейесус, ты?
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30.07.2020 10:01 Відповісти
https://youtu.be/GynIzQb_wug
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30.07.2020 09:50 Відповісти
Человечество к новому году уже забудет об этом ковиде.
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30.07.2020 09:51 Відповісти
Сначала "забывали" к лету.
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30.07.2020 10:02 Відповісти
Ну так ВОЗ и правительство забыть не дают. Постоянно о нем напоминают. Он то и есть только в СМИ да Интернете.
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30.07.2020 10:09 Відповісти
Зачем вы истеричкам так мотаете нервы, они и так уже не знают, шо бы еще от страха на себя напялить и куда спрятаться? На днях они еще ждали вакцину, а тут - такое.
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30.07.2020 09:53 Відповісти
пресс конференция в вашингтоне в понедельник организованная America.s Frontline Doctors \ видео уже оперативно удалил и гугл и ютуб но скачать успели\ врачи работающие непосредственно с больными - возмущенны сокрытием лекарств и витамин которые реально помогают при лечении и профилактике . о том что есть методы лечения которые намеренно скрываются . а это преступление и тд.
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30.07.2020 10:37 Відповісти
а за вакцину - ни за . что вакцинироваться не буду . если разработки пройдут успешно то вакцина появится не раньше конца 21года . инфекция не такая страшная что бы пороть горячку с неизвестной вакциной. смертность невысокая ситуация с вакциной переходит в политическую плоскость и не имеет отношения к самой борьбе с короновирусом . - заведующий кафедрой микробиологии . вирусологии и иммунологии медуниверситета им .И.М.Сеченова и лаборатории молекулярной биотехнологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им И.И.Мечникова .
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30.07.2020 10:49 Відповісти
Если ученые утверждают что коллективный иммунитет может быть только после достижения 60 процентного охвата населения шарика то зачем его так усиленно сдерживают. Быстрее заразимся быстрее вылечимся. Не так ли?
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30.07.2020 09:53 Відповісти
Не для того його придумали, щоб без вакцини його припинити. Вангую - зараз буде лавинний рівень зараження, а на піку істерії з"явиться ефективна, але коштовна вакцина- скинемось фармакологічним кортелям і вуаля!))
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30.07.2020 09:57 Відповісти
У нас уже китайская забронирована, не зря ведь ввели безвиз с китаезами
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30.07.2020 12:22 Відповісти
До этой черты еще как до Луны. Уж очень медленно эта "пандемия" ползет. А ведь люди с хотя бы частичным иммунитетом - это защита для групп риска
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30.07.2020 10:00 Відповісти
Человечеству до сраки пояснения майкла из наВОЗа...
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30.07.2020 09:57 Відповісти
Шанс попасть в дтп с летальным исходом выше в огромнейшееся количество раз. Никто трафик не запрещает. Никто его не боится.Так зачем такие мучения населению мира навязываются ковидом. Или мы чего то не знаем?
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30.07.2020 09:58 Відповісти
Да всё просто: те кто устроили французскую революцию, российскую революцию, иранскую революцию, маоистскую революцию, пол-потовскую революцию, две мировых войны и т.д. - упорно идут к установлению "нового мирового порядка", то есть всемирного рабовладельческого общества. Для достижения этой цели им необходимо уничтожение суверенных государств, дробление и разобщение народов, деление населения на "чистых" и "нечистых" и т.д. Вот, данная стадия их плана навывается "ковид".
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30.07.2020 10:15 Відповісти
Истерия с ковидом напоминает страшилки с интернет мошенничеством.Многие от него пострадали, кстати, я тоже. Но этот не повод закрыть все достижения онлай торговли и банкинга до тех пор пока не найдут надежный способ защиты. Почему закрыли мир до создания вакцины. Поднять цену продукту?
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30.07.2020 10:05 Відповісти
Ещё одна рептилоидная скотина. Эфиопского гоминида списали, наверное.
Записывайте фамилии. Для грядущего Нюрнберга пригодится.
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30.07.2020 10:12 Відповісти
Тут вчера была новость про чувака из Тернополя, который трижды (!) заражался короновирусом. А вы про коллективный имунитет! Какой нахер иммунитет!
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30.07.2020 10:17 Відповісти
Не будет никакого иммунитета. Останутся только самые приспособленные переболевать этим вирусом по несколько раз в год без существенного вреда своему здоровью.
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30.07.2020 10:24 Відповісти
своего рода чистка популяции от слабых особей.. в принципе.. если судить по тому количеству идиотов-безмасочников и голосовавших за Покемона Потерпевшего - у них шансы куда выше приковидиться. Беда в том что эти самые Зекопытные разносят вирус еще несколько дней, прежде, чем будут изолированы
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30.07.2020 10:38 Відповісти
Как подчеркнул Майкл Райан, к настоящему моменту ВОЗ не знает, какая доля жителей Земли должна переболеть COVID-19, чтобы можно было говорить о наличии у человечества коллективного иммунитета.В таком случае ВОЗ признается,что оно вообще не знает ,есть ли болезнь.
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30.07.2020 11:10 Відповісти
Давно пора разогнать эту бесполезную свору бездельников. Равно как ООН, UNICEF, OCNUR и прочих паразитов.
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30.07.2020 11:28 Відповісти
 
 