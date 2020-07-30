Майор полиции ударил женщину прикладом автомата на Донетчине, - ГБР
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции Бахмутского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Майор полиции подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
По данным предварительного расследования, вечером 28 февраля 2020 полицейский в составе следственно-оперативной группы прибыл на вызов по сообщению о драке в одном из частных жилых домов в г. Торецк Донецкой области.
По указанному адресу к полицейским вышли двое мужчин и женщина, которая пыталась выяснить цель приезда правоохранителей. В ответ оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения.
В случае доказательства вины правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Хоча може бути (я вірю що там такі все ж є) жіночка ввічливо звернулася до поліцейських. А майор(?!) по старій звичці вирішив провести виховну роботу.
Завтра тебя такой опер в зубы автоматом ткнет, так ты ему улыбнешься в ответ, мол, держись, так мне и надо?!
Это его работа-держать себя в руках, если нет угрозы жизни и здоровью.
Хотя, как часто бывает: майор был на нервах, слова или действия "дамы" его вывел из себя, в руках был автомат, а не веер...
Примерно так http://img0.reactor.cc/pics/post/full/%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4-3770800.jpeg
Как пьяни съездили по роже - "ААА! Караул! Ударили женщину!"
Ну ударили и ударили. Значит заслужила.
Раз наехали те кто ослепил ПВО, то скорее всего мент был прав...
Страх втратили, людина із зброєю а вона "героіня"!
Как вам этот БРЕД?