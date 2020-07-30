Майор полиции ударил женщину прикладом автомата на Донетчине, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции Бахмутского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Майор полиции подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, вечером 28 февраля 2020 полицейский в составе следственно-оперативной группы прибыл на вызов по сообщению о драке в одном из частных жилых домов в г. Торецк Донецкой области.

По указанному адресу к полицейским вышли двое мужчин и женщина, которая пыталась выяснить цель приезда правоохранителей. В ответ оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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