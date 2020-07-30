РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8745 посетителей онлайн
Новости
11 786 58

Майор полиции ударил женщину прикладом автомата на Донетчине, - ГБР

Майор полиции ударил женщину прикладом автомата на Донетчине, - ГБР

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному сектора криминальной полиции Торецкого отделения полиции Бахмутского ОП ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Майор полиции подозревается в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием и мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным предварительного расследования, вечером 28 февраля 2020 полицейский в составе следственно-оперативной группы прибыл на вызов по сообщению о драке в одном из частных жилых домов в г. Торецк Донецкой области.

По указанному адресу к полицейским вышли двое мужчин и женщина, которая пыталась выяснить цель приезда правоохранителей. В ответ оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю. В результате потерпевшая получила легкие телесные повреждения.

В случае доказательства вины правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция задерживает каждого четвертого псевдоминера в Киеве, - Крищенко

Автор: 

Нацполиция (16560) Донецкая область (9984) Торецк (497) ГБР (3045)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+42
Ой,что-то мне подсказывает,что майор правильно сделал...
показать весь комментарий
30.07.2020 11:27 Ответить
+29
Могу себе представить как вела себя эта пьянь, что пришлось её прикладом успокаивать. Правильно он все сделал. Эти твари только такой язык понимают. Держись, майор. 👍
показать весь комментарий
30.07.2020 11:29 Ответить
+26
Якщо вона ватанша, то я так само зробив би.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо вона ватанша, то я так само зробив би.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:27 Ответить
Скоріше всього вони були п'яні та з'ясовували стосунки.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:29 Ответить
З великою долею вірогідності - бавовна з обох сторін.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:36 Ответить
Кто то из них точно ватный. Может оба
показать весь комментарий
30.07.2020 12:06 Ответить
ФА якщо і мєнт ватан,то як бути?
показать весь комментарий
30.07.2020 13:56 Ответить
Ой,что-то мне подсказывает,что майор правильно сделал...
показать весь комментарий
30.07.2020 11:27 Ответить
яка різниця? він ходячий показник для ДБР, а за показник, вони знищать любого!
показать весь комментарий
30.07.2020 13:32 Ответить
Як написано: вийшла узнати мету приїзду ... Уявляю якими словами вона взнавала: какова пуя ви пріпьорлісь підари? Дуже важко цивілізованій людині з гідністю втриматися аби не заткнути ту пащеку прикладом.
Хоча може бути (я вірю що там такі все ж є) жіночка ввічливо звернулася до поліцейських. А майор(?!) по старій звичці вирішив провести виховну роботу.
показать весь комментарий
30.07.2020 15:15 Ответить
хм, вроде как даунецкий регион и, вроде как и правильно с быдлом... но потом вспоминаешь какая у нас мусарня и начинаешь теряться в сомнениях
показать весь комментарий
30.07.2020 11:29 Ответить
Могу себе представить как вела себя эта пьянь, что пришлось её прикладом успокаивать. Правильно он все сделал. Эти твари только такой язык понимают. Держись, майор. 👍
показать весь комментарий
30.07.2020 11:29 Ответить
да-да, пусть держится! особенно в свете последних "террактов"
показать весь комментарий
30.07.2020 11:36 Ответить
В чем смысл этог высказывания?
показать весь комментарий
30.07.2020 11:46 Ответить
в том, что наши мусора - это опг
показать весь комментарий
30.07.2020 11:48 Ответить
чушь собачья.
Завтра тебя такой опер в зубы автоматом ткнет, так ты ему улыбнешься в ответ, мол, держись, так мне и надо?!
Это его работа-держать себя в руках, если нет угрозы жизни и здоровью.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:59 Ответить
Меня не ткнёт. Я не законопослушный. Я не веду себя как скотина. А тебя - ткнёт. Будешь умнее.😀
показать весь комментарий
31.07.2020 07:42 Ответить
Прикладом автомата легкие телесные не смешите меня!
показать весь комментарий
30.07.2020 11:29 Ответить
странно, что на майора не подали заяву про изнасилование Яжедевочки и Яжемати
показать весь комментарий
30.07.2020 15:04 Ответить
Мамочка, одін pазочек-то дьоpнул… (с)
показать весь комментарий
30.07.2020 21:19 Ответить
Что-то не вяжется в статье. Мало информации. Нужно быть ВЕЛИКИМ ДЕБИЛОМ, чтоб так поступить!!! После таких скандалов и просто ударить прикладом. Скорее всего его спровоцировали.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:30 Ответить
Да и с каких пор майоры выезжают на задержание хулиганов?
показать весь комментарий
30.07.2020 11:33 Ответить
с тех пор, как их пинками выгоняют с должностей повыше оперских в Торезе.
показать весь комментарий
30.07.2020 12:00 Ответить
Я не выгораживаю ментов, но как то все выглядит дебильно со стороны ударившего. Информации очень мало. Можно сказать, что этот мент кому-то наступил на мозоль и это сфабриковали, чтоб его убрать. Можно сказать, что он считал, что у него "крыша" очень прочная и ему плевать на скандалы об изнасиловании, пытках. Поэтому я повторяюсь, информации ноль, кроме факта удара.
показать весь комментарий
30.07.2020 12:28 Ответить
вот именно, чтобы составить правдоподобное суждение, нужно больше инфы.
Хотя, как часто бывает: майор был на нервах, слова или действия "дамы" его вывел из себя, в руках был автомат, а не веер...
показать весь комментарий
30.07.2020 12:43 Ответить
в каком Торезе,Торез на сепарской территории.А на счет майоров,так они все там майоры,кто последний звание купил-тому и на вызов ехать.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:34 Ответить
не Торез а Торецьк!
показать весь комментарий
30.07.2020 15:18 Ответить
Я в курсе,читай предыдущий коммент VIGO.
показать весь комментарий
30.07.2020 23:33 Ответить
показать весь комментарий
31.07.2020 13:34 Ответить
А кто захочет в жопе мира работать,как ты думаешь!а за мента не переживай,здесь и не такое с рук сходило,еще и орден дадут)))а если не дадут,не велика потеря,они с сепарами в десны целовались раньше,а сейчас переаттестацию купили и опять в масле с повышенной зарплатой ,где где а в Торецке нормальных ментов единицы,остальные сепарня не состоявшаяся...
показать весь комментарий
30.07.2020 14:07 Ответить
Орлы авакорюкзака четко выполняют инструкции своего пахана.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:31 Ответить
Та брехня это. Скорее он мужику хотел въехать. Тот увернулся и...
Примерно так http://img0.reactor.cc/pics/post/full/%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4-3770800.jpeg
показать весь комментарий
30.07.2020 11:32 Ответить
Донецк очень сложный регион,а у ментов и вояк нервы на пределе,не верю что маер за просто вопрос дал в дыню,тем более она вышла с двумя кобелями и не закурить попросить.Мента жаль,могут и посадить
показать весь комментарий
30.07.2020 11:32 Ответить
Я тебе по секрету скажу,у нас в Торецке большинство мусоров-сепары...и когда сепарня здесь правила то мусора очень с ними ладили.Был случай за нарушение комендантского часа одного юному челу сепары навалили по лицу,он убежал домой вызвал мусоров по адресу,а приехали сепарня с ментами)))концовка -опять по лицу)))Единицы имеют нейтральную позицию,моя хата с краю,до пенсии дотянуть,остальные все ватаны,им только начальство присылают с других регионов,а у начальства позиция -ребятки вы мне не мешаете,я на повышение потом поеду обратно,а я вам не мешаю..Вот как то так...
показать весь комментарий
30.07.2020 13:45 Ответить
Я и говорю что регион сложный,не все однозначно
показать весь комментарий
30.07.2020 15:50 Ответить
вот по этому мне не жаль мента,от слова совсем!
показать весь комментарий
30.07.2020 23:38 Ответить
А згадайте, як ці приплюснуті бабушкі та жєнщіни стояли з іконами та руськіми флагами. Ось так і почалася війна, а їх ще тоді треда було .......
показать весь комментарий
30.07.2020 11:33 Ответить
смотря какая женщина.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:33 Ответить
Можно предположить, какими фразами она "пыталась выяснить цель приезда правоохранителей"
показать весь комментарий
30.07.2020 11:33 Ответить
Наверно она его атаковала, что бы обрызгать слюной.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:35 Ответить
"сорвала пагоны" или что там мусара лепят, когда хотят щимануть гражданина
показать весь комментарий
30.07.2020 11:37 Ответить
О то тре було ціх лугандонців у 2014 році іпашити пркладами по мордасам а не стояти та й дивитись як вони мукають путееен расееея з триколорами в клешнях ...
показать весь комментарий
30.07.2020 11:37 Ответить
больше скажу,эти же мусора уйла и ждали,а в данном случае эта тетя сто пудов алкашка,а мент та же продажная шкура,мне как местному не жаль из них ни кого!
показать весь комментарий
30.07.2020 13:49 Ответить
Дамбас, он такой разный...
показать весь комментарий
30.07.2020 11:39 Ответить
Я за майора...
показать весь комментарий
30.07.2020 11:39 Ответить
Мужчина ударивший женщину ...
показать весь комментарий
30.07.2020 11:43 Ответить
Ничего страшного, прикладом это ж не ногой.
показать весь комментарий
30.07.2020 11:45 Ответить
по панятіям?
показать весь комментарий
30.07.2020 15:20 Ответить
Да як би дав прикладом--то челюсті збирала.а так "легке ушкодження" Думаю .що майор прав і так тільки міг утихомирити цю пянь.
показать весь комментарий
30.07.2020 12:22 Ответить
Ткнул прикладом в морду лица, упала на землю,- и лишь легкие телесные повреждения?!! Трезвому так бы не повезло!
показать весь комментарий
30.07.2020 12:28 Ответить
Цензор, 28 ФЕВРАЛЯ???? Или всё же июля????
показать весь комментарий
30.07.2020 12:31 Ответить
Как за руководящие должности заходит - "мы за равные права! Хотим такую же зарплату и хотим работать директорами!"
Как пьяни съездили по роже - "ААА! Караул! Ударили женщину!"
Ну ударили и ударили. Значит заслужила.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:04 Ответить
прямо как в советское время, когда менты не имели дубинок, дубинка это изобретение запада против трудящихся, и мусора били ногами...
Раз наехали те кто ослепил ПВО, то скорее всего мент был прав...
показать весь комментарий
30.07.2020 13:39 Ответить
Пшикнул бы из баллона или шокером ничего бы не было...теперь угандонят
показать весь комментарий
30.07.2020 13:40 Ответить
Чомусь згадала фільм « Майор» Юрія Бикова. Ці прокацаплені менти нічим не відрізняються від бандюків.
показать весь комментарий
30.07.2020 14:06 Ответить
А треба було розстрілять лугандонку!
Страх втратили, людина із зброєю а вона "героіня"!
показать весь комментарий
30.07.2020 14:25 Ответить
Не горячись дядя,лугандон в луганске,и то за речкой.А это донецкая область,и базар фильтруй ,очень много пацанов донецких и луганских воевали за Украину ,пока ты писатель в Польше прятался!А на счет мента ))))так они здесь все ватные,и тетенька того же разлива.Я б на твоем месте не зная ситуации не рвал за них задницу.
показать весь комментарий
30.07.2020 23:45 Ответить
"По указанному адресу к полицейским вышли двое мужчин и женщина, которая пыталась выяснить цель приезда правоохранителей. В ответ оперуполномоченный металлическим прикладом своего автомата ударил женщину по лицу, от чего она упала на землю."
Как вам этот БРЕД?
показать весь комментарий
30.07.2020 16:52 Ответить
Свободу майору)))
показать весь комментарий
31.07.2020 08:06 Ответить
 
 