Полиция задерживает каждого четвертого псевдоминера в Киеве, - Крищенко

В Киеве по каждому четвертому псевдоминированию полиция задерживает лиц, которые делали такие сообщения.

Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Такие случаи есть, фактически после каждого четвертого фиктивного заминирования, мы задерживаем. Последний случай - задержали два дня назад по "Гулливеру", сейчас будет избираться мера пресечения этому лицу", - отметил Крищенко.

Он добавил, что сообщения о заминировании делятся условно на три группы: от психически больных лиц, которые поступают достаточно часто; от лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и сообщения, поступающие с неподконтрольных Украине территорий.

В целом, по словам Крищенко, за прошедшую неделю было примерно 50 сообщений от граждан о подозрительных вещах или предметах.

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Начальник полиции Киева также призвал горожан в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов не трогать их, а сообщить об этом в полицию, и подчеркнул, что ни один такой случай не остается без внимания полиции.

Крищенко также сообщил, что в столице сейчас в рамках проекта "Безопасный город" установлено около 10 тыс. камер видеонаблюдения, но высказал мнение, что их требуется больше.

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