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Новости Силовики
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Полиция задерживает каждого четвертого псевдоминера в Киеве, - Крищенко

Полиция задерживает каждого четвертого псевдоминера в Киеве, - Крищенко

В Киеве по каждому четвертому псевдоминированию полиция задерживает лиц, которые делали такие сообщения.

Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Такие случаи есть, фактически после каждого четвертого фиктивного заминирования, мы задерживаем. Последний случай - задержали два дня назад по "Гулливеру", сейчас будет избираться мера пресечения этому лицу", - отметил Крищенко.

Он добавил, что сообщения о заминировании делятся условно на три группы: от психически больных лиц, которые поступают достаточно часто; от лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и сообщения, поступающие с неподконтрольных Украине территорий.

В целом, по словам Крищенко, за прошедшую неделю было примерно 50 сообщений от граждан о подозрительных вещах или предметах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Психически больной киевлянин пытался взорвать дом и сообщил о минировании школы, - полиция. ФОТО

Начальник полиции Киева также призвал горожан в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов не трогать их, а сообщить об этом в полицию, и подчеркнул, что ни один такой случай не остается без внимания полиции.

Крищенко также сообщил, что в столице сейчас в рамках проекта "Безопасный город" установлено около 10 тыс. камер видеонаблюдения, но высказал мнение, что их требуется больше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Геращенко рассказал подробности задержания организаторов серии взрывов в Киеве, вымогавших $500 тыс. за прекращение минирований

Автор: 

Киев (25670) минирование (1446) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+9
"Позиция задерживает"
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29.07.2020 22:42 Ответить
+7
Не надо выполнение своих служебных обязанностей, преподносить как великое достижение.
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29.07.2020 22:43 Ответить
+7
Они за "Рембо" до сих пор гоняются. Спецы хреновы.
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29.07.2020 22:53 Ответить
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А три перших продовжують телефонне "мінування"?
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29.07.2020 22:42 Ответить
Они за "Рембо" до сих пор гоняются. Спецы хреновы.
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29.07.2020 22:53 Ответить
"Позиция задерживает"
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29.07.2020 22:42 Ответить
Хотелось бы подробнее о позициях. В каких лучше.
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29.07.2020 22:44 Ответить
Позиция - не задерживать 75 процентов
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29.07.2020 22:45 Ответить
Не надо выполнение своих служебных обязанностей, преподносить как великое достижение.
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29.07.2020 22:43 Ответить
Позиция задерживает каждого четвертого псевдоминера в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4831
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29.07.2020 22:54 Ответить
А первых трех отпускает? Ето игра такая?
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29.07.2020 22:43 Ответить
Хто затримує???
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29.07.2020 22:44 Ответить
точно что поЗиция....
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29.07.2020 22:44 Ответить
....а оппозиция всех остальных!
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29.07.2020 22:50 Ответить
В позиции сверху задерживать намного лучше.
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29.07.2020 22:46 Ответить
Зависит от квалификации)))
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29.07.2020 22:47 Ответить
Судя по фото, первых трех он съедает...)
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29.07.2020 22:47 Ответить
Что он, что Аваков,что Антошка Геращенко. Пухнут с голоду.
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29.07.2020 22:57 Ответить
В позиції рачки?)=
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29.07.2020 22:47 Ответить
Крищенко молодец. Патриот. Защищал Украину во время рассийской агрессии. Такие люди нужны Украине.
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29.07.2020 23:00 Ответить
Аваков молодец.Подбирает в полицию на руководящие должности настоящих патриотов Украины.
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29.07.2020 23:04 Ответить
Хоч смайлика якого б втулили , не відразу дійшов сарказм .
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30.07.2020 01:00 Ответить
Тюрьма и надолго, ни одного случая не будет.
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29.07.2020 23:05 Ответить
Позишен намбэ ван:отдыхаю сам! Позишен намбэ ту: тебя хочу!
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29.07.2020 23:15 Ответить
Сидить ось такий (боров) і заявляє, що кожен четвертий, кожен третій, кожен другий... Ти, блін, жирне л...о, покажи нам, твоїм платникам подадків, за кошти, яких ти вже у ворота не входиш (не те що у двері), як ти ці четверті, треті, другі вирахував???? Кожен четвертий "вибухівець" знайшовся і відпралений до суду? Де інші шість, хто вони, кого знайшли, кого шукають? Цифри, відкормлений, давай!!!
Дивлюсь на цю закормлену істоту, слухаю її звіти і мені чомусь хочеться хопатися за автомат, щоб рятувати від неї свою родину. Чому б це так? Може хтось мені пояснить?
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29.07.2020 23:41 Ответить
Уточнимо:
поліція не може визначити 75% *********
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30.07.2020 00:43 Ответить
А спроби вбивства кваліфікує , як "***********" . Парадокс .
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30.07.2020 01:02 Ответить
 
 