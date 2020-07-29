УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9888 відвідувачів онлайн
Новини Силовики
1 508 27

Поліція затримує кожного четвертого псевдомінера в Києві, - Крищенко

Поліція затримує кожного четвертого псевдомінера в Києві, - Крищенко

У Києві по кожному четвертому псевдомінуванню поліція затримує осіб, які робили такі повідомлення.

Про це на брифінгу розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такі випадки є, фактично кожне четверте фіктивне замінування, ми затримуємо. Останній випадок - затримали два дні тому по "Гуліверу", зараз буде обиратися запобіжний захід цій особі", - зазначив Крищенко.

Він додав, що повідомлення про замінування поділяються умовно на три групи: від психічно хворих осіб, які надходять досить часто; від осіб, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, та повідомлення, які надходять з непідконтрольних Україні територій.

Загалом, за словами Крищенка, за минулий тиждень було приблизно 50 повідомлень від громадян про підозрілі речі чи предмети.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Станція метро "Вокзальна" в Києві закривалася на вхід і вихід після дзвінка про замінування

Начальник поліції Києва також закликав містян у разі виявлення якихось підозрілих предметів не чіпати їх, а повідомити про це поліцію, і наголосив, що жоден такий випадок не залишається без уваги поліції.

Крищенко також поінформував, що у столиці наразі у рамках проєкту "Безпечне місто" встановлено трохи менше 10 тисяч камер відеоспостереження, але висловив думку, що їх потрібно більше.

Читайте також: Бомбу в харківському ТРЦ не знайшли, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19646) мінування (1218) Нацполіція (15272) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Крищенко Андрій (344)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
"Позиция задерживает"
показати весь коментар
29.07.2020 22:42 Відповісти
+7
Не надо выполнение своих служебных обязанностей, преподносить как великое достижение.
показати весь коментар
29.07.2020 22:43 Відповісти
+7
Они за "Рембо" до сих пор гоняются. Спецы хреновы.
показати весь коментар
29.07.2020 22:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А три перших продовжують телефонне "мінування"?
показати весь коментар
29.07.2020 22:42 Відповісти
Они за "Рембо" до сих пор гоняются. Спецы хреновы.
показати весь коментар
29.07.2020 22:53 Відповісти
"Позиция задерживает"
показати весь коментар
29.07.2020 22:42 Відповісти
Хотелось бы подробнее о позициях. В каких лучше.
показати весь коментар
29.07.2020 22:44 Відповісти
Позиция - не задерживать 75 процентов
показати весь коментар
29.07.2020 22:45 Відповісти
Не надо выполнение своих служебных обязанностей, преподносить как великое достижение.
показати весь коментар
29.07.2020 22:43 Відповісти
Позиция задерживает каждого четвертого псевдоминера в Киеве, - Крищенко - Цензор.НЕТ 4831
показати весь коментар
29.07.2020 22:54 Відповісти
А первых трех отпускает? Ето игра такая?
показати весь коментар
29.07.2020 22:43 Відповісти
Хто затримує???
показати весь коментар
29.07.2020 22:44 Відповісти
точно что поЗиция....
показати весь коментар
29.07.2020 22:44 Відповісти
....а оппозиция всех остальных!
показати весь коментар
29.07.2020 22:50 Відповісти
В позиции сверху задерживать намного лучше.
показати весь коментар
29.07.2020 22:46 Відповісти
Зависит от квалификации)))
показати весь коментар
29.07.2020 22:47 Відповісти
Судя по фото, первых трех он съедает...)
показати весь коментар
29.07.2020 22:47 Відповісти
Что он, что Аваков,что Антошка Геращенко. Пухнут с голоду.
показати весь коментар
29.07.2020 22:57 Відповісти
В позиції рачки?)=
показати весь коментар
29.07.2020 22:47 Відповісти
Крищенко молодец. Патриот. Защищал Украину во время рассийской агрессии. Такие люди нужны Украине.
показати весь коментар
29.07.2020 23:00 Відповісти
Аваков молодец.Подбирает в полицию на руководящие должности настоящих патриотов Украины.
показати весь коментар
29.07.2020 23:04 Відповісти
Хоч смайлика якого б втулили , не відразу дійшов сарказм .
показати весь коментар
30.07.2020 01:00 Відповісти
Тюрьма и надолго, ни одного случая не будет.
показати весь коментар
29.07.2020 23:05 Відповісти
Позишен намбэ ван:отдыхаю сам! Позишен намбэ ту: тебя хочу!
показати весь коментар
29.07.2020 23:15 Відповісти
Сидить ось такий (боров) і заявляє, що кожен четвертий, кожен третій, кожен другий... Ти, блін, жирне л...о, покажи нам, твоїм платникам подадків, за кошти, яких ти вже у ворота не входиш (не те що у двері), як ти ці четверті, треті, другі вирахував???? Кожен четвертий "вибухівець" знайшовся і відпралений до суду? Де інші шість, хто вони, кого знайшли, кого шукають? Цифри, відкормлений, давай!!!
Дивлюсь на цю закормлену істоту, слухаю її звіти і мені чомусь хочеться хопатися за автомат, щоб рятувати від неї свою родину. Чому б це так? Може хтось мені пояснить?
показати весь коментар
29.07.2020 23:41 Відповісти
Уточнимо:
поліція не може визначити 75% *********
показати весь коментар
30.07.2020 00:43 Відповісти
А спроби вбивства кваліфікує , як "***********" . Парадокс .
показати весь коментар
30.07.2020 01:02 Відповісти
 
 