Поліція затримує кожного четвертого псевдомінера в Києві, - Крищенко

У Києві по кожному четвертому псевдомінуванню поліція затримує осіб, які робили такі повідомлення.

Про це на брифінгу розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такі випадки є, фактично кожне четверте фіктивне замінування, ми затримуємо. Останній випадок - затримали два дні тому по "Гуліверу", зараз буде обиратися запобіжний захід цій особі", - зазначив Крищенко.

Він додав, що повідомлення про замінування поділяються умовно на три групи: від психічно хворих осіб, які надходять досить часто; від осіб, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння, та повідомлення, які надходять з непідконтрольних Україні територій.

Загалом, за словами Крищенка, за минулий тиждень було приблизно 50 повідомлень від громадян про підозрілі речі чи предмети.

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Начальник поліції Києва також закликав містян у разі виявлення якихось підозрілих предметів не чіпати їх, а повідомити про це поліцію, і наголосив, що жоден такий випадок не залишається без уваги поліції.

Крищенко також поінформував, що у столиці наразі у рамках проєкту "Безпечне місто" встановлено трохи менше 10 тисяч камер відеоспостереження, але висловив думку, що їх потрібно більше.

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