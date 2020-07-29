Бомбу в харківському ТРЦ не знайшли, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інформація про замінування торгово-розважального центру в Харкові не підтвердилася. Поліцейські евакуювали 4000 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки поліцейські ретельно оглянули 7000 кв. метрів приміщень і близько 1000 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 4000 осіб. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - сказано в повідомленні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група районної поліції і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Зараз поліцейські встановлюють особу, яка повідомила про замінування, і вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в поліцію надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру в Харкові.







