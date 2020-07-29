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Бомбу в харківському ТРЦ не знайшли, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інформація про замінування торгово-розважального центру в Харкові не підтвердилася. Поліцейські евакуювали 4000 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки поліцейські ретельно оглянули 7000 кв. метрів приміщень і близько 1000 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 4000 осіб. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - сказано в повідомленні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група районної поліції і фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

Зараз поліцейські встановлюють особу, яка повідомила про замінування, і вирішують питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, в поліцію надійшло повідомлення про замінування торгово-розважального центру в Харкові.

Бомбу в харківському ТРЦ не знайшли, - поліція 01
Бомбу в харківському ТРЦ не знайшли, - поліція 02
Бомбу в харківському ТРЦ не знайшли, - поліція 03
Бомбу в харківському ТРЦ не знайшли, - поліція 04

Автор: 

мінування (1218) Нацполіція (15272) Харків (5689)


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Топ коментарі
+3
Где-то по пути затерялась в поисках Луцкой области.
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29.07.2020 22:16 Відповісти
+2
так её в Луцк отправили Новой Почтой
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29.07.2020 22:13 Відповісти
+2
Как жаль. В противном случае Бубочка взяла бы этот случай под свой особый контроль.
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29.07.2020 22:14 Відповісти
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"Но осадок остался"
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29.07.2020 22:13 Відповісти
так её в Луцк отправили Новой Почтой
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29.07.2020 22:13 Відповісти
Где-то по пути затерялась в поисках Луцкой области.
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29.07.2020 22:16 Відповісти
Аваківські орли, не встигли її із Луцка привести до Харкова?
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30.07.2020 09:50 Відповісти
Как жаль. В противном случае Бубочка взяла бы этот случай под свой особый контроль.
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29.07.2020 22:14 Відповісти
Не нашли мину, зато найдут телефонного "подрывника", двойной срок надо ему дать, не меньше. Где тогда они все и денутся телефонные террористы.
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29.07.2020 22:23 Відповісти
Мину не нашли, потому что она у полтавского террориста. А его не ищут, потому что нельзя найти того кого нет)
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29.07.2020 22:30 Відповісти
Так полтавский *террорист* по словам Рюкзакова самоликвидировался. Демоны были, никто не отрицает а потом они самоликвидировались.
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29.07.2020 22:52 Відповісти
Походу ети ваши собаки натасканы на поиск сигарет и семочек у бабок-челноков, а не на мины и взрывчатку
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29.07.2020 22:53 Відповісти
Не знайшли, так не знайшли. Та й х.р із нею, нехай далі лежить...
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30.07.2020 09:39 Відповісти
 
 