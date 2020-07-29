РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9915 посетителей онлайн
Новости Видео
1 720 10

Бомбу в харьковском ТРЦ не нашли, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Информация о минировании торгово-развлекательного центра в Харькове не подтвердилась. Полицейские эвакуировали 4000 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7000 кв. метров помещений и около 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4000 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сказано в сообщении.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Также на Цензор.НЕТ: Станция метро "Вокзальная" в Киеве закрывалась на вход и выход после звонка о минировании

Сейчас полицейские устанавливают личность сообщившего о минировании и решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в полицию поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра в Харькове.

Бомбу в харьковском ТРЦ не нашли, - полиция 01
Бомбу в харьковском ТРЦ не нашли, - полиция 02
Бомбу в харьковском ТРЦ не нашли, - полиция 03
Бомбу в харьковском ТРЦ не нашли, - полиция 04

Автор: 

минирование (1446) Нацполиция (16559) Харьков (7570)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Где-то по пути затерялась в поисках Луцкой области.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:16 Ответить
+2
так её в Луцк отправили Новой Почтой
показать весь комментарий
29.07.2020 22:13 Ответить
+2
Как жаль. В противном случае Бубочка взяла бы этот случай под свой особый контроль.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Но осадок остался"
показать весь комментарий
29.07.2020 22:13 Ответить
так её в Луцк отправили Новой Почтой
показать весь комментарий
29.07.2020 22:13 Ответить
Где-то по пути затерялась в поисках Луцкой области.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:16 Ответить
Аваківські орли, не встигли її із Луцка привести до Харкова?
показать весь комментарий
30.07.2020 09:50 Ответить
Как жаль. В противном случае Бубочка взяла бы этот случай под свой особый контроль.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:14 Ответить
Не нашли мину, зато найдут телефонного "подрывника", двойной срок надо ему дать, не меньше. Где тогда они все и денутся телефонные террористы.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:23 Ответить
Мину не нашли, потому что она у полтавского террориста. А его не ищут, потому что нельзя найти того кого нет)
показать весь комментарий
29.07.2020 22:30 Ответить
Так полтавский *террорист* по словам Рюкзакова самоликвидировался. Демоны были, никто не отрицает а потом они самоликвидировались.
показать весь комментарий
29.07.2020 22:52 Ответить
Походу ети ваши собаки натасканы на поиск сигарет и семочек у бабок-челноков, а не на мины и взрывчатку
показать весь комментарий
29.07.2020 22:53 Ответить
Не знайшли, так не знайшли. Та й х.р із нею, нехай далі лежить...
показать весь комментарий
30.07.2020 09:39 Ответить
 
 