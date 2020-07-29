Бомбу в харьковском ТРЦ не нашли, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Информация о минировании торгово-развлекательного центра в Харькове не подтвердилась. Полицейские эвакуировали 4000 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе проверки полицейские тщательно осмотрели 7000 кв. метров помещений и около 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 4000 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сказано в сообщении.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа районной полиции и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

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Сейчас полицейские устанавливают личность сообщившего о минировании и решают вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в полицию поступило сообщение о минировании торгово-развлекательного центра в Харькове.







