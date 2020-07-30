Майор поліції вдарив жінку прикладом автомата на Донеччині, - ДБР
Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Торецького відділення поліції Бахмутського ОП ГУ Нацполіції в Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Майор поліції підозрюється у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством та болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).
За даними досудового розслідування, ввечері 28 лютого 2020 року поліцейський у складі слідчо-оперативної групи прибув на виклик за повідомленням про бійку в одному з приватних житлових будинків у м. Торецьку Донецької області.
За вказаною адресою до поліцейських вийшли двоє чоловіків та жінка, яка намагалася з'ясувати мету приїзду правоохоронців. У відповідь оперуповноважений металевим прикладом свого автомата вдарив жінку в обличчя, від чого вона впала на землю. Внаслідок цього потерпіла зазнала легких тілесних ушкоджень.
У разі доведення вини правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
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Хоча може бути (я вірю що там такі все ж є) жіночка ввічливо звернулася до поліцейських. А майор(?!) по старій звичці вирішив провести виховну роботу.
Завтра тебя такой опер в зубы автоматом ткнет, так ты ему улыбнешься в ответ, мол, держись, так мне и надо?!
Это его работа-держать себя в руках, если нет угрозы жизни и здоровью.
Хотя, как часто бывает: майор был на нервах, слова или действия "дамы" его вывел из себя, в руках был автомат, а не веер...
Примерно так http://img0.reactor.cc/pics/post/full/%D0%95%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4-3770800.jpeg
Как пьяни съездили по роже - "ААА! Караул! Ударили женщину!"
Ну ударили и ударили. Значит заслужила.
Раз наехали те кто ослепил ПВО, то скорее всего мент был прав...
Страх втратили, людина із зброєю а вона "героіня"!
Как вам этот БРЕД?