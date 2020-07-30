РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12282 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 211 35

Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции

Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции

Адаптивный карантин может стать наиболее действенным для контроля распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом сообщили во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом. Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.

"Надеюсь, что это будет наиболее эффективный способ", - отметил глава правительства.

Читайте также: Завтра Украину разделят на четыре карантинные зоны, - Степанов

Зеленский Владимир (20854) карантин (16729) Степанов Максим (2062) Офис Президента (1803) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
а які сенсанційні відкриття воно робило раніше!
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 1664
показать весь комментарий
30.07.2020 13:32 Ответить
+10
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 2399
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 7095
показать весь комментарий
30.07.2020 13:34 Ответить
+7
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Ми вже губернія лаптєстана, щось я пропустив?
показать весь комментарий
30.07.2020 13:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без зайвих слів:

Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 8864
показать весь комментарий
30.07.2020 13:21 Ответить
https://i.postimg.cc/k4XvjgnT/14368396-original.jpg
показать весь комментарий
30.07.2020 13:23 Ответить
Государство никому ничего не должно. Так мне говорили 5 лет при Парашенке. Так говорят и сейчас. Пора уже усвоить етот урок.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:26 Ответить
будьласка зельца не лечите, хай сдыхае сам
показать весь комментарий
30.07.2020 13:51 Ответить
по ходу он понял - шо денег за очередную встречу самолета - не кто не даст - а бесплатно делать не чего не хочет)
показать весь комментарий
30.07.2020 13:21 Ответить
«вірити», і «знати», то АБСОЛЮТНО, різні речі.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:23 Ответить
Солнце сходит на востоке. Зеленский
Мойте руки перед едой. Зеленский
Болезнь єто плохо. Зеленский
показать весь комментарий
30.07.2020 13:23 Ответить
а які сенсанційні відкриття воно робило раніше!
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 1664
показать весь комментарий
30.07.2020 13:32 Ответить
Зеленський вірить в ефективність адаптивного карантину: Потрібна максимальна локалізація поширення інфекції - Цензор.НЕТ 9609
показать весь комментарий
30.07.2020 14:10 Ответить
какой к черту карантин. Уже все на него плюнули. Кто сильнее тот выживет а остальные сдохнут
показать весь комментарий
30.07.2020 13:24 Ответить
100%👍
показать весь комментарий
30.07.2020 13:28 Ответить
Розумні виживуть.
Поголів'я конспірологів, зменшиться.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:30 Ответить
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Ми вже губернія лаптєстана, щось я пропустив?
показать весь комментарий
30.07.2020 13:24 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2020 13:26 Ответить
То всьо Фройд.
Стєпанов сам з дєрєвні.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:34 Ответить
Вони ж живуть "русским миром". Він знає, що на росії є деревні. Такі вони нові міністерські морди.
показать весь комментарий
30.07.2020 15:19 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3225002.html Вовку попердолило

И всё-таки я прослушал эту прессуху, на которой он вел себя, как какой-то опущенный.
На самом деле это была прессуха, где он решил попиариться на детской больнице, строительство которой было профинансировано еще при Порошенко. В общем, хотел помпезно разрезать ленточку, собрать овации и цветы, и уехать.
Но не тут-то было.
Пока он говорил по сценарию про новые отделения и современное оборудование больницы, он еще как то более-менее попадал в такт. Хотя видно было, что ему не комфортно, что нах.. он вертел все эти отделения и больных детей, но пиар есть пиар. Партия сказала надо, комсомол ответил "му"..
После его пиар соло, за кадром, по всей видимости это была Мендель, предложила журналистам задать вопросы.
Они, видимо, ожидали вопросы по теме больницы и все такое, но первый же вопрос, от канала Украина, был о Кучме и отчетах ОБСЕ, о продолжающихся обстрелах. Я, кстати, удивился тому, что они вообще так далеко от темы брифинга ушли. Понятно, что при таких оральных способностях преЗе, ему противопоказано импровизировать, что вопросы должны быть подставные, но не в этом случае.
Видимо, журналисты просто забили на рамки, и поставили зе в позу в прямом эфире. Возможно случайно, хотя мне кажется, что вполне умышленно.
И вот тут, когда речь зашла о войне, ЗЕлёный поплыл, как говняшка в проруби.
Это не его тема. Он даже думать о войне боится.
Эта тема вызывает у него животный страх. Он из за этого страха, просто взял и выключил войну в своей голове, в чем давно уже признался на весь мир. И этот страх заставляет его проклинать всех, кто заставляет его заниматься этими вопросами. Тех кто проголосовал за него. Тех кто заставил его играть эту чужую для него роль президента воюющей державы. Тех кто мешает ему забыть о войне и заниматься любимым нюхачеством. Всех.
Он ненавидит себя в этой роли. И вот это все стало причиной его такой неадекватности. Просто ему напомнили о войне. Он бы сам не вспомнил даже.
Надо чаще напоминать ему. Может, эти эмоции доведут его уже до инфаркта или инсульта, и Украина наконец избавится от этого позора естественным путем...
Кстати, эта реакция у них семейная. Помните фотку из Канады, где попердолило Ленку в голубом?
Так вот там тоже вопрос по военной тематике задали, кажется про моряков. И все.
Как будто дьявол в этих двух телах начинает плавиться и беситься настолько сильно, что они теряют контроль над собой.
А.Зекиров
показать весь комментарий
30.07.2020 13:25 Ответить
"Зеленский верит"
Вава вірить і в *****, і в бабая.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:25 Ответить
А местами " локализации" избрать пляжи, курорты, рестораны, ярмарки,игорные заведения, избирательные участки ,публичные дома .. (нет с этим пока еще не решено, но тоже подходящее место)
показать весь комментарий
30.07.2020 13:30 Ответить
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 2399
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 7095
показать весь комментарий
30.07.2020 13:34 Ответить
Я тоже верю в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции "ЗЕлёная плесень" поразившей ВСЮ Украину.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:39 Ответить
Пианист уже рассуждал о вирусе: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом ". После чего Пьяный водитель занялся сексом с пассажиркой на глазах у полиции и прохожих.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:42 Ответить
А ещё ЗЮ ишак верит в Деда мороза и Санта Клауса.
показать весь комментарий
30.07.2020 13:46 Ответить
...багато чому можно вірити,наприклад;-ворожінню на кавовій гущі,але...https://www.youtube.com/watch?v=L6_PznCZJjk&t=400s Медведчук за згоди Зеленського тягне в Україну "русскій мір". На 112 каналі транслювали Гундяєва...
показать весь комментарий
30.07.2020 13:52 Ответить
"Все под контролем", он сменил "я верю"
показать весь комментарий
30.07.2020 13:59 Ответить
Когда же будет "я сделал" а не "наделал"?
показать весь комментарий
30.07.2020 14:08 Ответить
показать весь комментарий
30.07.2020 14:30 Ответить
Правильно, загнати всіх по квартирах, а то лазять біля офісу і не дають спокійно омари куштувати і відоси знамати про свої досягнення.
показать весь комментарий
30.07.2020 14:11 Ответить
якось пофіг в що віре бнутиййо ішак.
показать весь комментарий
30.07.2020 14:30 Ответить
А зеленський хоча б знає значення слова адаптивний?
показать весь комментарий
30.07.2020 19:42 Ответить
когда зебаран открывает хавальник и натянув на морду лица умняк изрыгает типа глубокие мысли , народ начинает одолевать рвотный рефлекс )))))
показать весь комментарий
30.07.2020 20:35 Ответить
 
 