Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции
Адаптивный карантин может стать наиболее действенным для контроля распространения коронавирусной инфекции в стране.
Об этом сообщили во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом. Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.
"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал Владимир Зеленский.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.
"Надеюсь, что это будет наиболее эффективный способ", - отметил глава правительства.
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Мойте руки перед едой. Зеленский
Болезнь єто плохо. Зеленский
Поголів'я конспірологів, зменшиться.
Стєпанов сам з дєрєвні.
И всё-таки я прослушал эту прессуху, на которой он вел себя, как какой-то опущенный.
На самом деле это была прессуха, где он решил попиариться на детской больнице, строительство которой было профинансировано еще при Порошенко. В общем, хотел помпезно разрезать ленточку, собрать овации и цветы, и уехать.
Но не тут-то было.
Пока он говорил по сценарию про новые отделения и современное оборудование больницы, он еще как то более-менее попадал в такт. Хотя видно было, что ему не комфортно, что нах.. он вертел все эти отделения и больных детей, но пиар есть пиар. Партия сказала надо, комсомол ответил "му"..
После его пиар соло, за кадром, по всей видимости это была Мендель, предложила журналистам задать вопросы.
Они, видимо, ожидали вопросы по теме больницы и все такое, но первый же вопрос, от канала Украина, был о Кучме и отчетах ОБСЕ, о продолжающихся обстрелах. Я, кстати, удивился тому, что они вообще так далеко от темы брифинга ушли. Понятно, что при таких оральных способностях преЗе, ему противопоказано импровизировать, что вопросы должны быть подставные, но не в этом случае.
Видимо, журналисты просто забили на рамки, и поставили зе в позу в прямом эфире. Возможно случайно, хотя мне кажется, что вполне умышленно.
И вот тут, когда речь зашла о войне, ЗЕлёный поплыл, как говняшка в проруби.
Это не его тема. Он даже думать о войне боится.
Эта тема вызывает у него животный страх. Он из за этого страха, просто взял и выключил войну в своей голове, в чем давно уже признался на весь мир. И этот страх заставляет его проклинать всех, кто заставляет его заниматься этими вопросами. Тех кто проголосовал за него. Тех кто заставил его играть эту чужую для него роль президента воюющей державы. Тех кто мешает ему забыть о войне и заниматься любимым нюхачеством. Всех.
Он ненавидит себя в этой роли. И вот это все стало причиной его такой неадекватности. Просто ему напомнили о войне. Он бы сам не вспомнил даже.
Надо чаще напоминать ему. Может, эти эмоции доведут его уже до инфаркта или инсульта, и Украина наконец избавится от этого позора естественным путем...
Кстати, эта реакция у них семейная. Помните фотку из Канады, где попердолило Ленку в голубом?
Так вот там тоже вопрос по военной тематике задали, кажется про моряков. И все.
Как будто дьявол в этих двух телах начинает плавиться и беситься настолько сильно, что они теряют контроль над собой.
А.Зекиров
Вава вірить і в *****, і в бабая.