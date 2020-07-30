Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции

Адаптивный карантин может стать наиболее действенным для контроля распространения коронавирусной инфекции в стране.

Об этом сообщили во время традиционного селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в селах, являются богослужения. Второй основной причиной является общественный транспорт, а также перемещение людей в связи с отдыхом. Кроме того, министр сообщил, что большое количество людей болеет бессимптомно, таким образом формируя иммунитет.

"Надеюсь, что адаптивный карантин действительно будет более действенным, когда мы сможем подбирать соответствующие меры контроля в отношении каждого населенного пункта. Главное - максимальная локализация распространения инфекции. Мы должны избежать пиковых нагрузок", - сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас финализируется согласование сотрудничества с правоохранительными органами, которые будут помогать внедрять эпидемиологический контроль по правилам адаптивного карантина.

"Надеюсь, что это будет наиболее эффективный способ", - отметил глава правительства.

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