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Новости Коронавирус и карантин
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Завтра Украину разделят на четыре карантинные зоны, - Степанов

Завтра Украину разделят на четыре карантинные зоны, - Степанов

Завтра центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором утвердят четыре карантинные зоны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы знаете, что с 1 августа начинает действовать новое постановление правительства. Это постановление будет регламентировать вопрос карантина на территории страны. У нас будет разделение на четыре зоны: зеленая, желтая, оранжевая и красная", - рассказал Степанов.

По словам главы Минздрава, уже завтра состоится заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы утвердить все эти зоны по Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+26
Типа тренировки перед разделом на четыре федеральных округа??
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30.07.2020 10:04 Ответить
+13
Колючую проволоку уже разматывают.
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30.07.2020 10:04 Ответить
+13
А что вы ждали от санитара в министрах. Все, что он умеет, это строить ЗОНЫ
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30.07.2020 10:06 Ответить
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Колючую проволоку уже разматывают.
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30.07.2020 10:04 Ответить
Типа тренировки перед разделом на четыре федеральных округа??
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30.07.2020 10:04 Ответить
Именно так.
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30.07.2020 10:08 Ответить
А может готовят конфедерацию.
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30.07.2020 13:08 Ответить
ново-рыги снова делят Украину на сорты
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30.07.2020 15:34 Ответить
А что вы ждали от санитара в министрах. Все, что он умеет, это строить ЗОНЫ
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30.07.2020 10:06 Ответить
Разделяй и властвуй. Тренировка нового дележа Украины олигархами?
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30.07.2020 10:06 Ответить
Ну вот и ответ: Украину подготовили к разделу. Соседи уже договорились друг с другом: кто что получит.
Слава "слугам народа" !
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30.07.2020 10:07 Ответить
Совсем с катушек съехал?
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30.07.2020 10:19 Ответить
Зеленский отменил медицинскую реформу. Теперь врачам даёт деньги из государственного бюджета за должности, а не за вылеченных пациентов. Так что всякие "эпидемии" будут пока украинцы не выгонят Зеленского.
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30.07.2020 10:07 Ответить
Важно не опоздать. А то Украины вообще не будет.
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30.07.2020 10:08 Ответить
Чё за бред. А если пациент лечился, но умер. Он вылеченным считается?
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30.07.2020 10:14 Ответить
Нечисть против медицинской реформы.
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30.07.2020 11:05 Ответить
А вылечивать никто и не обещал.
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30.07.2020 11:08 Ответить
Как и ожидалось, сводки о коровирусе забивают СМИ, а сводки о фронте, правительственный вирус во главе с Зеленским удалил.
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30.07.2020 10:09 Ответить
Забыли о голубой зоне для степанов и прочих ЗЕПЕДов...
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30.07.2020 10:10 Ответить
и коричневый для порохоПЕСиков
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30.07.2020 10:46 Ответить
Шмыгаль и его гоп-компашка, очевидно, понимают, что за их паршивые шкуры с завтрашнего дня никто и пол-гривны не даст.
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30.07.2020 10:10 Ответить
Захід ізолюють, курортам дадуть заробляти, ваті смердіти.
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30.07.2020 10:13 Ответить
Евреи с Украины сделали концлагер .гетто
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30.07.2020 10:15 Ответить
Какие евреи ? Кроме Зеленского (который давно ничем не управляет и ни за что не отвечает) - о ком речь ? Страной правят Ермак и Степанов.
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30.07.2020 10:24 Ответить
Герус, оно конечно, чистый ариец, Мендель тоже.
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30.07.2020 11:06 Ответить
Секретутка ничем не управляет; это говорящая голова.
"Андрей Михайлович Герус " - еврей ? И какую государственную должность сейчас занимает Герус ?
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30.07.2020 11:11 Ответить
Ой, извините товарищ Зеленский, не узнал.
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30.07.2020 11:16 Ответить
Не юродствуй, Витя.
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30.07.2020 11:17 Ответить
А как еще с такими как вы общаться прикажете?
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30.07.2020 11:32 Ответить
Не общайся. Просто иди своей дорогой.
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30.07.2020 13:26 Ответить
Ты наивный человек раззуй глаза
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30.07.2020 13:24 Ответить
Да я всё вижу: правят Ермак, Данилов, Степанов, Аваков.
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30.07.2020 13:26 Ответить
Ха-ха..єрмак данилов і т.п...
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30.07.2020 21:58 Ответить
І як це допоможе справитися з мікробом? Ніяк!...
Імітація бурной дєятєльності
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30.07.2020 10:20 Ответить
новини з дирляндії: динирійські мавпи отримали черговий "гуаноконвой" від братів-хуйлопітеків.
БК підвезли, чекаємо продовження "стійкого перемир'я"
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30.07.2020 10:20 Ответить
Главным инициатором отставки министра здравоохранения Степанова является он сам. Он уже увидел главное - денег нет. Эпидемия расширяется, задолженность по зарплате врачам растет - впереди вспышка заболеваемости и массовые протесты медиков,которым не выплачивают не то что "надбавки Зеленского", а и просто зарплату. Так что красиво уйти, оставив разгребать все приемнику - это хороший план.
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30.07.2020 10:21 Ответить
Oн не должен иметь просто так возможности уйти и не сесть.
Вся беда в уверенности в безнаказанности.
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30.07.2020 10:23 Ответить
Интересно, дурачка назначат или он сам вызовется?
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30.07.2020 10:25 Ответить
Мабуть буде щось схоже як по Мінській ТКГ.
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31.07.2020 07:04 Ответить
Секта это на всегда так они ее и создают.
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30.07.2020 10:23 Ответить
Смотрите на комменты: кацапы - за раздел Украины.
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30.07.2020 10:29 Ответить
Чепуха. "Киевская Русь", вообще-то, скорее художественное сочинение. Настоящим первым украинским государством было Королевство Русь Даниила Галицкого. Далее, на карте Боплана есть Russie (Галичина), есть Украина (примерно та же территория сегодняшней Украины), и есть Московия, размером с пару областей.
В Московию немцы и голландцы прислали двойника Петрухи, и с ним - десант книгочеев. Целью было создание противовеса союзу Британии и Речи Посполитой. Только с этой точки начинается имперский отсчёт, и то - правили там немцы.
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30.07.2020 11:16 Ответить
Не зовсім... художнім твором є походження московитів із Київської Русі.
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30.07.2020 11:20 Ответить
Годі вже повторівати цей московитський фейк, вигаданий у 19 ст. імперцем Погодіним і повторюваний нинішнім царем московитів пуйлом, про "Київську" Русь. Це фейк було вигадано з єдиною метою: аби можно було триндіти про якісь інші "русі" - суждальську, ерзянську, мокшанську.
Русь протягом всієї історії була ПРОСТО Руссю, і ця Русь ЗАВЖДИ була виключно на території ******** України.
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30.07.2020 11:38 Ответить
Який ти нах.р українець? Спочатку були ми. Потім ми, на власну голову, вийняли вас із нір і дали вам письменність та релігію. Потім ви зрадили нас і стали на біг Монголо-татар, потім ви успадкували усе їхнє варварство. Потім ви ще декілька разів знищували нас за царя, потім за Леніна, потім ви покидьки розпочали із нацистами світову війну втягнувши нас у м'ясорубку, а тепер ви знову полізли на нас війною. Логічне запитання, яким боком ви до Русі? Якщо я мавпу у зоопарку нагодую і вимию, то хіба вона отримає мій родовід?
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30.07.2020 11:18 Ответить
Це донбаске сміття про яке ти мелеш, було завазене з Кацапстану взамін українців, яких ешелонами відправляли на Соловки. Тому, хто за розділ України - чемодан, вокзал Росія.
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30.07.2020 11:02 Ответить
зегнида решил провести выборы по мусорским правилам \?
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30.07.2020 10:31 Ответить
степанов не министр, а смотрящий по карантину.
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30.07.2020 10:36 Ответить
Министр по делам ковида.
Других болезней у населения нет, и лечить их не надо, по-видимому.
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30.07.2020 11:01 Ответить
идиоты...
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30.07.2020 10:39 Ответить
Степанов и шобла обязаны публиковать ежесуточную статистику ПРОВЕДЕННЫХ тестов в каждой области.
Иначе их зоны построены не по медицинским показателям, а из политических фобий главного Потерпевшего.
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30.07.2020 10:57 Ответить
Aлла, вопрос ещё и в надёжности этих тестов. Кто-нибудь проверяет их достоверность ? Статистикой можно вертеть как ему хочется, если некому схватить его за руку. Ясно что он выполняет политический заказ реваншистов, как и вся ахметовская банда, начиная со Шмыгаля.
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30.07.2020 11:00 Ответить
Они как-то заявляли, что отдельные области не выполняют положенную норму тестов.
Это одна из причин почему в более населенных юго-западных областях типа меньше короновырусних больных, чем в западных и Киевской области.
Получается, на карантин сажают самых дисциплинированных и, ну чисто случайно, более критически настроенных к зеленой власти.
Они и усиленный полицейский режим ввели на всю западную часть Украины после истории с луцким "террористом", а в Харькове, где якобы обнаружен его сообщник, НЕ ВВЕЛИ.
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30.07.2020 11:19 Ответить
Вся эта гоп-компания уже наработала на несколько уголовных сроков.
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30.07.2020 11:21 Ответить
Гора родила мышь.
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30.07.2020 11:01 Ответить
Україну розділять - так написано у новині. Навіщо ж так спотворювати зміст цієї постанови? Щоб здійняти галас? Не йдеться про розділення, а лише про "Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно-територіальних одиницях регіону встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 (далі - рівень епідемічної небезпеки)."
Це постанова для внутріщнього вжитку у МОЗі. Оцю зону розмалюємо зеленою фарбою, а цю зону жовтою...Роздайте дітям фломастери!
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30.07.2020 11:03 Ответить
Ти зовсім не Зе дебіл
Реформи Супрун нормальні як що їх доводити до кінця і платит лікарям не за хворого, а за виліковану людину.

Щось не бачив щоб Порох школи скорочував, не пиши херню.
Порох голосував за продаж землі ? Покажи як це біло, цікаво.
А КЛОУН ТАКИ ВОРОГ УКРАЇНИ номер 1, ПОРОХ поряд з ним ЦЕ ПАТРІОТ УКРАЇНИ
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30.07.2020 12:44 Ответить
....= ..як це біло ..= тролю... раша МЕНТАЛ ..Гугл дослівний перекладач .. а НЕ смисловий...
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30.07.2020 12:49 Ответить
пішов у дупу дебіл підставний, Лахті привіт кацап
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30.07.2020 12:52 Ответить
.. НЕ кіпішуй .. ВСЕ йде до РОЗДАЧІ Зброї Патріотам України..Завтра Україну розділять на чотири карантинні зони, - Степанов - Цензор.НЕТ 146
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30.07.2020 18:09 Ответить
А я , было, подумал, что просто разделят. Надо было заголовок такой: Карантинные зоны (четыре и завтра), понимаешь...
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30.07.2020 11:34 Ответить
Что-то верхушка нашей "медицмны" слишком много на себя берёт. И деньгами тоже.
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30.07.2020 11:36 Ответить
"Завтра Украину разделят на четыре карантинные зоны" - это начало федерализации как хочет Путин?
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30.07.2020 11:44 Ответить
Голуби летят над нашей зоной,
Голубям нигде преграды нет,
Как бы мне хотелось с голубями
На родную землю улететь.

Но забор высокий не пускает
И колючек в несколько рядов,
Часовые с вышек наблюдают,
И собаки рвутся с поводов...
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30.07.2020 11:50 Ответить
Завтра Украину разделят на сорта
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30.07.2020 11:58 Ответить
...СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені ..доморощених і Світових МАФІОЗІ....що захопила ВЛАДУ в Україні - добровільно ГРАБИТИ Україну і ВБИВАТИ Українців різними геноцидними способами .. сама НЕ ЗУПИНИТЬСЯ ...
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30.07.2020 12:10 Ответить
Завтра центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором утвердят четыре карантинные зоны. Источник: https://censor.net/n3210944

А цим PDRS аби як завжди Україну ділити
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30.07.2020 12:40 Ответить
Приїхав з кацапії Україну ділити.Чемодан, вокзал, кацапія.
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30.07.2020 13:21 Ответить
Это не как лечить, а как разделить бутылку на четырех. Нефиг из пустого делать достижение.
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30.07.2020 16:53 Ответить
Повернулися старі комуністичні часи - всі розуміють, що наверху несуть *****, але всі мовчать, щоб собі не нашкодити.
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30.07.2020 18:02 Ответить
тільки зони мають бути: фіолетова, рожева, синя і зелена! ЗЕЛЕНА - НАЙНЕБЕЗПЕЧНІША!
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30.07.2020 19:35 Ответить
Им не зоны нужны им блок-посты на дорогах требуется для дерибана. Любой запрет это их бизнес.
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31.07.2020 07:40 Ответить
 
 