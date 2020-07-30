Завтра Украину разделят на четыре карантинные зоны, - Степанов

Завтра центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций проведет заседание, на котором утвердят четыре карантинные зоны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вы знаете, что с 1 августа начинает действовать новое постановление правительства. Это постановление будет регламентировать вопрос карантина на территории страны. У нас будет разделение на четыре зоны: зеленая, желтая, оранжевая и красная", - рассказал Степанов.

По словам главы Минздрава, уже завтра состоится заседание центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы утвердить все эти зоны по Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 августа.

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