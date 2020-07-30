Завтра Україну розділять на чотири карантинні зони, - Степанов
Завтра центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому затвердить чотири карантинні зони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Ви знаєте, що з 1 серпня починає діяти нова постанова уряду. Ця постанова регламентуватиме питання карантину на території країни. У нас буде поділ на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону", - розповів Степанов.
За словами глави МОЗ, вже завтра відбудеться засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб затвердити всі ці зони в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
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Слава "слугам народа" !
"Андрей Михайлович Герус " - еврей ? И какую государственную должность сейчас занимает Герус ?
Імітація бурной дєятєльності
БК підвезли, чекаємо продовження "стійкого перемир'я"
Вся беда в уверенности в безнаказанности.
В Московию немцы и голландцы прислали двойника Петрухи, и с ним - десант книгочеев. Целью было создание противовеса союзу Британии и Речи Посполитой. Только с этой точки начинается имперский отсчёт, и то - правили там немцы.
Русь протягом всієї історії була ПРОСТО Руссю, і ця Русь ЗАВЖДИ була виключно на території ******** України.
Других болезней у населения нет, и лечить их не надо, по-видимому.
Иначе их зоны построены не по медицинским показателям, а из политических фобий главного Потерпевшего.
Это одна из причин почему в более населенных юго-западных областях типа меньше короновырусних больных, чем в западных и Киевской области.
Получается, на карантин сажают самых дисциплинированных и, ну чисто случайно, более критически настроенных к зеленой власти.
Они и усиленный полицейский режим ввели на всю западную часть Украины после истории с луцким "террористом", а в Харькове, где якобы обнаружен его сообщник, НЕ ВВЕЛИ.
Це постанова для внутріщнього вжитку у МОЗі. Оцю зону розмалюємо зеленою фарбою, а цю зону жовтою...Роздайте дітям фломастери!
Реформи Супрун нормальні як що їх доводити до кінця і платит лікарям не за хворого, а за виліковану людину.
Щось не бачив щоб Порох школи скорочував, не пиши херню.
Порох голосував за продаж землі ? Покажи як це біло, цікаво.
А КЛОУН ТАКИ ВОРОГ УКРАЇНИ номер 1, ПОРОХ поряд з ним ЦЕ ПАТРІОТ УКРАЇНИ
Голубям нигде преграды нет,
Как бы мне хотелось с голубями
На родную землю улететь.
Но забор высокий не пускает
И колючек в несколько рядов,
Часовые с вышек наблюдают,
И собаки рвутся с поводов...
А цим PDRS аби як завжди Україну ділити