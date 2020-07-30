Завтра Україну розділять на чотири карантинні зони, - Степанов

Завтра центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій проведе засідання, на якому затвердить чотири карантинні зони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ви знаєте, що з 1 серпня починає діяти нова постанова уряду. Ця постанова регламентуватиме питання карантину на території країни. У нас буде поділ на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону", - розповів Степанов.

За словами глави МОЗ, вже завтра відбудеться засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб затвердити всі ці зони в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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