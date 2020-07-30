Зеленський вірить в ефективність адаптивного карантину: Потрібна максимальна локалізація поширення інфекції

Адаптивний карантин може стати найбільш дієвим для контролю поширення коронавірусної інфекції в країні.

Про це повідомили під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком. Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

"Сподіваюся, що адаптивний карантин справді буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю стосовно кожного населеного пункту. Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень", – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зараз фіналізується узгодження співпраці з правоохоронними органами, які допомагатимуть впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.

"Сподіваюся, що це буде найбільш ефективний спосіб", – зазначив очільник уряду.

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