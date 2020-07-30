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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський вірить в ефективність адаптивного карантину: Потрібна максимальна локалізація поширення інфекції

Зеленський вірить в ефективність адаптивного карантину: Потрібна максимальна локалізація поширення інфекції

Адаптивний карантин може стати найбільш дієвим для контролю поширення коронавірусної інфекції в країні.

Про це повідомили під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком. Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.

"Сподіваюся, що адаптивний карантин справді буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю стосовно кожного населеного пункту. Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень", – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зараз фіналізується узгодження співпраці з правоохоронними органами, які допомагатимуть впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.

"Сподіваюся, що це буде найбільш ефективний спосіб", – зазначив очільник уряду.

Також читайте: Завтра Україну розділять на чотири карантинні зони, - Степанов

Автор: 

Зеленський Володимир (24339) карантин (18172) Степанов Максим (2198) Офіс Президента (2033) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
а які сенсанційні відкриття воно робило раніше!
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 1664
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30.07.2020 13:32 Відповісти
+10
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 2399
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 7095
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30.07.2020 13:34 Відповісти
+7
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Ми вже губернія лаптєстана, щось я пропустив?
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30.07.2020 13:24 Відповісти
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Без зайвих слів:

Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 8864
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30.07.2020 13:21 Відповісти
https://i.postimg.cc/k4XvjgnT/14368396-original.jpg
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30.07.2020 13:23 Відповісти
Государство никому ничего не должно. Так мне говорили 5 лет при Парашенке. Так говорят и сейчас. Пора уже усвоить етот урок.
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30.07.2020 13:26 Відповісти
будьласка зельца не лечите, хай сдыхае сам
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30.07.2020 13:51 Відповісти
по ходу он понял - шо денег за очередную встречу самолета - не кто не даст - а бесплатно делать не чего не хочет)
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30.07.2020 13:21 Відповісти
«вірити», і «знати», то АБСОЛЮТНО, різні речі.
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30.07.2020 13:23 Відповісти
Солнце сходит на востоке. Зеленский
Мойте руки перед едой. Зеленский
Болезнь єто плохо. Зеленский
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30.07.2020 13:23 Відповісти
а які сенсанційні відкриття воно робило раніше!
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 1664
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30.07.2020 13:32 Відповісти
Зеленський вірить в ефективність адаптивного карантину: Потрібна максимальна локалізація поширення інфекції - Цензор.НЕТ 9609
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30.07.2020 14:10 Відповісти
какой к черту карантин. Уже все на него плюнули. Кто сильнее тот выживет а остальные сдохнут
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30.07.2020 13:24 Відповісти
100%👍
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30.07.2020 13:28 Відповісти
Розумні виживуть.
Поголів'я конспірологів, зменшиться.
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30.07.2020 13:30 Відповісти
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что главной причиной роста количества больных на западе Украины, особенно в деревнях, являются богослужения. Ми вже губернія лаптєстана, щось я пропустив?
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30.07.2020 13:24 Відповісти
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30.07.2020 13:26 Відповісти
То всьо Фройд.
Стєпанов сам з дєрєвні.
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30.07.2020 13:34 Відповісти
Вони ж живуть "русским миром". Він знає, що на росії є деревні. Такі вони нові міністерські морди.
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30.07.2020 15:19 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3225002.html Вовку попердолило

И всё-таки я прослушал эту прессуху, на которой он вел себя, как какой-то опущенный.
На самом деле это была прессуха, где он решил попиариться на детской больнице, строительство которой было профинансировано еще при Порошенко. В общем, хотел помпезно разрезать ленточку, собрать овации и цветы, и уехать.
Но не тут-то было.
Пока он говорил по сценарию про новые отделения и современное оборудование больницы, он еще как то более-менее попадал в такт. Хотя видно было, что ему не комфортно, что нах.. он вертел все эти отделения и больных детей, но пиар есть пиар. Партия сказала надо, комсомол ответил "му"..
После его пиар соло, за кадром, по всей видимости это была Мендель, предложила журналистам задать вопросы.
Они, видимо, ожидали вопросы по теме больницы и все такое, но первый же вопрос, от канала Украина, был о Кучме и отчетах ОБСЕ, о продолжающихся обстрелах. Я, кстати, удивился тому, что они вообще так далеко от темы брифинга ушли. Понятно, что при таких оральных способностях преЗе, ему противопоказано импровизировать, что вопросы должны быть подставные, но не в этом случае.
Видимо, журналисты просто забили на рамки, и поставили зе в позу в прямом эфире. Возможно случайно, хотя мне кажется, что вполне умышленно.
И вот тут, когда речь зашла о войне, ЗЕлёный поплыл, как говняшка в проруби.
Это не его тема. Он даже думать о войне боится.
Эта тема вызывает у него животный страх. Он из за этого страха, просто взял и выключил войну в своей голове, в чем давно уже признался на весь мир. И этот страх заставляет его проклинать всех, кто заставляет его заниматься этими вопросами. Тех кто проголосовал за него. Тех кто заставил его играть эту чужую для него роль президента воюющей державы. Тех кто мешает ему забыть о войне и заниматься любимым нюхачеством. Всех.
Он ненавидит себя в этой роли. И вот это все стало причиной его такой неадекватности. Просто ему напомнили о войне. Он бы сам не вспомнил даже.
Надо чаще напоминать ему. Может, эти эмоции доведут его уже до инфаркта или инсульта, и Украина наконец избавится от этого позора естественным путем...
Кстати, эта реакция у них семейная. Помните фотку из Канады, где попердолило Ленку в голубом?
Так вот там тоже вопрос по военной тематике задали, кажется про моряков. И все.
Как будто дьявол в этих двух телах начинает плавиться и беситься настолько сильно, что они теряют контроль над собой.
А.Зекиров
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30.07.2020 13:25 Відповісти
"Зеленский верит"
Вава вірить і в *****, і в бабая.
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30.07.2020 13:25 Відповісти
А местами " локализации" избрать пляжи, курорты, рестораны, ярмарки,игорные заведения, избирательные участки ,публичные дома .. (нет с этим пока еще не решено, но тоже подходящее место)
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30.07.2020 13:30 Відповісти
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 2399
Зеленский верит в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции - Цензор.НЕТ 7095
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30.07.2020 13:34 Відповісти
Я тоже верю в эффективность адаптивного карантина: Нужна максимальная локализация распространения инфекции "ЗЕлёная плесень" поразившей ВСЮ Украину.
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30.07.2020 13:39 Відповісти
Пианист уже рассуждал о вирусе: Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом ". После чего Пьяный водитель занялся сексом с пассажиркой на глазах у полиции и прохожих.
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30.07.2020 13:42 Відповісти
А ещё ЗЮ ишак верит в Деда мороза и Санта Клауса.
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30.07.2020 13:46 Відповісти
...багато чому можно вірити,наприклад;-ворожінню на кавовій гущі,але...https://www.youtube.com/watch?v=L6_PznCZJjk&t=400s Медведчук за згоди Зеленського тягне в Україну "русскій мір". На 112 каналі транслювали Гундяєва...
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30.07.2020 13:52 Відповісти
"Все под контролем", он сменил "я верю"
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30.07.2020 13:59 Відповісти
Когда же будет "я сделал" а не "наделал"?
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30.07.2020 14:08 Відповісти
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30.07.2020 14:30 Відповісти
Правильно, загнати всіх по квартирах, а то лазять біля офісу і не дають спокійно омари куштувати і відоси знамати про свої досягнення.
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30.07.2020 14:11 Відповісти
якось пофіг в що віре бнутиййо ішак.
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30.07.2020 14:30 Відповісти
А зеленський хоча б знає значення слова адаптивний?
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30.07.2020 19:42 Відповісти
когда зебаран открывает хавальник и натянув на морду лица умняк изрыгает типа глубокие мысли , народ начинает одолевать рвотный рефлекс )))))
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30.07.2020 20:35 Відповісти
 
 