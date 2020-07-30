Зеленський вірить в ефективність адаптивного карантину: Потрібна максимальна локалізація поширення інфекції
Адаптивний карантин може стати найбільш дієвим для контролю поширення коронавірусної інфекції в країні.
Про це повідомили під час традиційної селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що головною причиною зростання кількості хворих на заході України, особливо в селах, є богослужіння. Такі результати показали епідеміологічні розслідування. Другою основною причиною є громадський транспорт, а також переміщення людей у зв’язку з відпочинком. Крім того, міністр повідомив, що велика кількість людей хворіє безсимптомно, таким чином формуючи імунітет.
"Сподіваюся, що адаптивний карантин справді буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю стосовно кожного населеного пункту. Головне – максимальна локалізація розповсюдження інфекції. Ми мусимо уникнути пікових навантажень", – сказав Володимир Зеленський.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що зараз фіналізується узгодження співпраці з правоохоронними органами, які допомагатимуть впроваджувати епідеміологічний контроль за правилами адаптивного карантину.
"Сподіваюся, що це буде найбільш ефективний спосіб", – зазначив очільник уряду.
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Мойте руки перед едой. Зеленский
Болезнь єто плохо. Зеленский
Поголів'я конспірологів, зменшиться.
Стєпанов сам з дєрєвні.
И всё-таки я прослушал эту прессуху, на которой он вел себя, как какой-то опущенный.
На самом деле это была прессуха, где он решил попиариться на детской больнице, строительство которой было профинансировано еще при Порошенко. В общем, хотел помпезно разрезать ленточку, собрать овации и цветы, и уехать.
Но не тут-то было.
Пока он говорил по сценарию про новые отделения и современное оборудование больницы, он еще как то более-менее попадал в такт. Хотя видно было, что ему не комфортно, что нах.. он вертел все эти отделения и больных детей, но пиар есть пиар. Партия сказала надо, комсомол ответил "му"..
После его пиар соло, за кадром, по всей видимости это была Мендель, предложила журналистам задать вопросы.
Они, видимо, ожидали вопросы по теме больницы и все такое, но первый же вопрос, от канала Украина, был о Кучме и отчетах ОБСЕ, о продолжающихся обстрелах. Я, кстати, удивился тому, что они вообще так далеко от темы брифинга ушли. Понятно, что при таких оральных способностях преЗе, ему противопоказано импровизировать, что вопросы должны быть подставные, но не в этом случае.
Видимо, журналисты просто забили на рамки, и поставили зе в позу в прямом эфире. Возможно случайно, хотя мне кажется, что вполне умышленно.
И вот тут, когда речь зашла о войне, ЗЕлёный поплыл, как говняшка в проруби.
Это не его тема. Он даже думать о войне боится.
Эта тема вызывает у него животный страх. Он из за этого страха, просто взял и выключил войну в своей голове, в чем давно уже признался на весь мир. И этот страх заставляет его проклинать всех, кто заставляет его заниматься этими вопросами. Тех кто проголосовал за него. Тех кто заставил его играть эту чужую для него роль президента воюющей державы. Тех кто мешает ему забыть о войне и заниматься любимым нюхачеством. Всех.
Он ненавидит себя в этой роли. И вот это все стало причиной его такой неадекватности. Просто ему напомнили о войне. Он бы сам не вспомнил даже.
Надо чаще напоминать ему. Может, эти эмоции доведут его уже до инфаркта или инсульта, и Украина наконец избавится от этого позора естественным путем...
Кстати, эта реакция у них семейная. Помните фотку из Канады, где попердолило Ленку в голубом?
Так вот там тоже вопрос по военной тематике задали, кажется про моряков. И все.
Как будто дьявол в этих двух телах начинает плавиться и беситься настолько сильно, что они теряют контроль над собой.
А.Зекиров
Вава вірить і в *****, і в бабая.