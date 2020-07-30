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Новости Коронавирус и карантин
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Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов

Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что говорить о проведении переписи населения в условиях карантина и распространения коронавирусной инфекции вообще не стоит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для того, чтобы запустить правильный процесс, как минимум за полтора года до начала необходимо осуществить ряд важных шагов. Если начать этот процесс в июле-августе 2020 года, мы можем говорить о начале переписи 2022 году", - сказал Немчинов.

По словам министра, сейчас существует немало эффективных методов оценки населения страны, но следует учитывать, что в государстве живет немало людей, которые, например, не пользуются интернетом или другими электронными гаджетами и могут остаться неучтенными. Поэтому, убежден чиновник, без классических подходов не обойтись.

Немчинов также отметил, что говорить о проведении переписи населения в условиях карантина и распространения коронавирусной информации вообще не стоит.

"Мы же понимаем, что в условиях карантина нет возможности обеспечить безопасность самых переписников, пока нет вакцины. Мы не можем запускать несколько десятков тысяч человек, которые должны физически контактировать с сотнями и миллионами граждан", - сказал он.

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Автор: 

карантин (16729) перепись населения (132) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Дубілет коли бюджетні кошти за "проведений перепис" поверне? чи для члена Зеленої команди "моно красти"?
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30.07.2020 14:20 Ответить
+1
Так Дубілет вже проводив. Нє?
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30.07.2020 14:21 Ответить
+1
Средняя продолжительность жизни при Джугашвили была 46,7 года.Это из Википедии.На самом деле было меньше...ГУЛАГ для народа не враг,65 миллионов в концлагерях держать это вам не Гитлер....
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30.07.2020 14:21 Ответить
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Легше рахувати буде-тому ,що меньше стане..
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30.07.2020 14:18 Ответить
Дубілет коли бюджетні кошти за "проведений перепис" поверне? чи для члена Зеленої команди "моно красти"?
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30.07.2020 14:20 Ответить
Так Дубілет вже проводив. Нє?
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30.07.2020 14:21 Ответить
Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2280
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30.07.2020 14:28 Ответить
ні. дубілєт просто вркав.
питання до виборців зеленського - питань до "влади" щодо розкрадання грошей з бюджету не маєте?
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30.07.2020 14:39 Ответить
Средняя продолжительность жизни при Джугашвили была 46,7 года.Это из Википедии.На самом деле было меньше...ГУЛАГ для народа не враг,65 миллионов в концлагерях держать это вам не Гитлер....
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30.07.2020 14:21 Ответить
Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2238два брата акробата
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30.07.2020 14:24 Ответить
Кстати кстати.На террирори Хабаровского края сегодня бунтующего было 30 лагерей ГУЛАГа Джугашвили,некоторые сохранились до наших дней...
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30.07.2020 14:26 Ответить
А вы смотрели фильм "Последний бой майора Пугачева"...,это про ГУЛАГ....
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30.07.2020 14:30 Ответить
Так вже ж був квантумний перепис і гроші було виділено.
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30.07.2020 14:40 Ответить
Позор. За 20 років не спромоглися зробити хоча б одного перепису. Навіть африканські країни проводять перепис населенння...
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30.07.2020 14:46 Ответить
Ну да,ну да,когда или падишах умрёт,или ишак сдохнет!
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30.07.2020 15:15 Ответить
а чого так , тварі ...землю за одну ніч в українців вкрали а тут такі потуги ...
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30.07.2020 15:32 Ответить
"Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов" -
https://2day.kh.ua/zelenskij-planiruet-provesti-perepis-naseleniya-do-kontsa-2019-goda/ Зеленский планирует провести перепись населения до конца 2019 года. https://2day.kh.ua/zelenskij-planiruet-provesti-perepis-naseleniya-do-kontsa-2019-goda/ Перепись населения планируют провести в декабре 2019 года, поскольку именно в этом месяце в Украине находится наибольшее число людей. Также процедуру собираются проводить с помощью анкет, а не как планировалось раньше, - гаджетов. https://2day.kh.ua/zelenskij-planiruet-provesti-perepis-naseleniya-do-kontsa-2019-goda/ Правительство планирует провести перепись населения Украины до конца 2019 года. Сейчас ищут средства на процедуру. Необходимая сумма составляет до четырех миллионов гривен
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30.07.2020 15:32 Ответить
 
 