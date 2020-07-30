"Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов"

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил, что говорить о проведении переписи населения в условиях карантина и распространения коронавирусной инфекции вообще не стоит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Для того, чтобы запустить правильный процесс, как минимум за полтора года до начала необходимо осуществить ряд важных шагов. Если начать этот процесс в июле-августе 2020 года, мы можем говорить о начале переписи 2022 году", - сказал Немчинов.

По словам министра, сейчас существует немало эффективных методов оценки населения страны, но следует учитывать, что в государстве живет немало людей, которые, например, не пользуются интернетом или другими электронными гаджетами и могут остаться неучтенными. Поэтому, убежден чиновник, без классических подходов не обойтись.

Немчинов также отметил, что говорить о проведении переписи населения в условиях карантина и распространения коронавирусной информации вообще не стоит.

"Мы же понимаем, что в условиях карантина нет возможности обеспечить безопасность самых переписников, пока нет вакцины. Мы не можем запускать несколько десятков тысяч человек, которые должны физически контактировать с сотнями и миллионами граждан", - сказал он.

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