Почати проведення перепису населення можна буде не раніше 2022 року, - Немчінов
Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та поширення коронавірусної інфекції взагалі не варто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Для того, щоб запустити правильний процес, щонайменше за півтора року до початку необхідно здійснити низку важливих кроків. Якщо почати цей процес у липні-серпні 2020 року, ми можемо говорити про початок перепису 2022 році", - сказав Немчінов.
За словами міністра, нині існує чимало ефективних методів оцінки наявного населення країни, але варто враховувати, що в державі живе чимало людей, які, наприклад, не користуються інтернетом або іншими електронними гаджетами, то можуть залишитися не врахованими. Тому, переконаний урядовець, без класичних підходів не обійтися.
Немчінов також зазначив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та розповсюдження коронавірусної інфекції взагалі не варто.
"Ми ж розуміємо, що в умовах карантину немає можливості забезпечити безпеку самих переписників, поки немає вакцини. Ми не можемо запускати кілька десятків тисяч людей, які повинні фізично контактувати з сотнями та мільйонами громадян", - сказав він.
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