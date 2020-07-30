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Новини Коронавірус і карантин
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Почати проведення перепису населення можна буде не раніше 2022 року, - Немчінов

Почати проведення перепису населення можна буде не раніше 2022 року, - Немчінов

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заявив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та поширення коронавірусної інфекції взагалі не варто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Для того, щоб запустити правильний процес, щонайменше за півтора року до початку необхідно здійснити низку важливих кроків. Якщо почати цей процес у липні-серпні 2020 року, ми можемо говорити про початок перепису 2022 році", - сказав Немчінов.

За словами міністра, нині існує чимало ефективних методів оцінки наявного населення країни, але варто враховувати, що в державі живе чимало людей, які, наприклад, не користуються інтернетом або іншими електронними гаджетами, то можуть залишитися не врахованими. Тому, переконаний урядовець, без класичних підходів не обійтися.

Немчінов також зазначив, що говорити про проведення перепису населення в умовах карантину та розповсюдження коронавірусної інфекції взагалі не варто.

"Ми ж розуміємо, що в умовах карантину немає можливості забезпечити безпеку самих переписників, поки немає вакцини. Ми не можемо запускати кілька десятків тисяч людей, які повинні фізично контактувати з сотнями та мільйонами громадян", - сказав він.

Також читайте: Перепису населення найближчим часом не буде, це контактна процедура і в умовах пандемії проводити її не можна, - Немчінов

Автор: 

карантин (18172) перепис населення (140) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Дубілет коли бюджетні кошти за "проведений перепис" поверне? чи для члена Зеленої команди "моно красти"?
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30.07.2020 14:20 Відповісти
+1
Так Дубілет вже проводив. Нє?
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30.07.2020 14:21 Відповісти
+1
Средняя продолжительность жизни при Джугашвили была 46,7 года.Это из Википедии.На самом деле было меньше...ГУЛАГ для народа не враг,65 миллионов в концлагерях держать это вам не Гитлер....
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30.07.2020 14:21 Відповісти
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Легше рахувати буде-тому ,що меньше стане..
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30.07.2020 14:18 Відповісти
Дубілет коли бюджетні кошти за "проведений перепис" поверне? чи для члена Зеленої команди "моно красти"?
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30.07.2020 14:20 Відповісти
Так Дубілет вже проводив. Нє?
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30.07.2020 14:21 Відповісти
Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2280
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30.07.2020 14:28 Відповісти
ні. дубілєт просто вркав.
питання до виборців зеленського - питань до "влади" щодо розкрадання грошей з бюджету не маєте?
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30.07.2020 14:39 Відповісти
Средняя продолжительность жизни при Джугашвили была 46,7 года.Это из Википедии.На самом деле было меньше...ГУЛАГ для народа не враг,65 миллионов в концлагерях держать это вам не Гитлер....
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30.07.2020 14:21 Відповісти
Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2238два брата акробата
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30.07.2020 14:24 Відповісти
Кстати кстати.На террирори Хабаровского края сегодня бунтующего было 30 лагерей ГУЛАГа Джугашвили,некоторые сохранились до наших дней...
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30.07.2020 14:26 Відповісти
А вы смотрели фильм "Последний бой майора Пугачева"...,это про ГУЛАГ....
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30.07.2020 14:30 Відповісти
Так вже ж був квантумний перепис і гроші було виділено.
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30.07.2020 14:40 Відповісти
Позор. За 20 років не спромоглися зробити хоча б одного перепису. Навіть африканські країни проводять перепис населенння...
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30.07.2020 14:46 Відповісти
Ну да,ну да,когда или падишах умрёт,или ишак сдохнет!
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30.07.2020 15:15 Відповісти
а чого так , тварі ...землю за одну ніч в українців вкрали а тут такі потуги ...
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30.07.2020 15:32 Відповісти
"Начать проведение переписи населения можно будет не раньше 2022 года, - Немчинов" -
https://2day.kh.ua/zelenskij-planiruet-provesti-perepis-naseleniya-do-kontsa-2019-goda/ Зеленский планирует провести перепись населения до конца 2019 года. https://2day.kh.ua/zelenskij-planiruet-provesti-perepis-naseleniya-do-kontsa-2019-goda/ Перепись населения планируют провести в декабре 2019 года, поскольку именно в этом месяце в Украине находится наибольшее число людей. Также процедуру собираются проводить с помощью анкет, а не как планировалось раньше, - гаджетов. https://2day.kh.ua/zelenskij-planiruet-provesti-perepis-naseleniya-do-kontsa-2019-goda/ Правительство планирует провести перепись населения Украины до конца 2019 года. Сейчас ищут средства на процедуру. Необходимая сумма составляет до четырех миллионов гривен
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30.07.2020 15:32 Відповісти
 
 