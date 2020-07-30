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Расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта нашли в питерской квартире, - росСМИ

Расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта нашли в питерской квартире, - росСМИ

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело, по предварительным данным, принадлежащее украинскому рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Останки находились в холодильнике в пакетах. Задержана женщина, предположительно, его сожительница", - сказал собеседник агентства.

По информации Интерфакса, накануне вечером в полицию обратился петербургский адвокат с сообщением о смерти 30-летнего знакомого - гражданина Украины Александра Юшко. К заявителю в свою очередь обратилась жена погибшего 36-летняя Марина Кохал.

По словам женщины, ее муж умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ его сокрыть.

Издание "Фонтанка" информирует, что  женщина объяснила свой поступок тем, что не хотела для рэпера "бесславной смерти" от наркотиков, поэтому решила сделать так, что он "просто исчезнет".

Энди Картрайт (Александр Юшко) родился в г. Нежин Черниговской области.

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Автор: 

россия (96169) рэпер (46) смерть (9250) артисты (281)


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Топ комментарии
+70
https://images.cnscdn.com/images/5/a/c/7/5ac76bc84a7197d55d0b9ff721eacfc5/original.jpgСотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело, по предварительным данным, принадлежащее украинскому рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко). Источник: https://censor.net/n3211005
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Якщо він мешкав на росії, то не треба писати про українського репера.
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30.07.2020 14:37 Ответить
+63
То шахматист рашколюб из Одессы окочурился на россии, теперь этот мышебрат.
Не научили их мамки: "Не ходите дети в мордоры гулять."
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30.07.2020 14:41 Ответить
+47
Судячи по описам його місця проживання та способу життя це був звичайний російський ватний гівнюк. А місце його народження його українцем не робить.
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30.07.2020 14:42 Ответить
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Студентка профессора была из Краснодарского края, а жена расчленившая рэпера приехала с ним из Украины.
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31.07.2020 03:39 Ответить
Там по более подробному вроде и тёща инструмент дочурке подавала. Чуть материальное вылазит. Но что удивительно---крепкие на Америке поведённые реперы-шлеперы в славном украинском городе Нежине рождаются---огурцы выращивать не хотят, кацапам песни поют.
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31.07.2020 00:52 Ответить
Пацан стремился к успеху: помочь бойцам, помочь волонтёрам, нет, это не по рэперски. ******* крута, эта кагда на расеюшке желаннай аказацца ливерам в питерскам халадильнике.
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31.07.2020 03:31 Ответить
Отэто баба не, баба не.
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31.07.2020 07:44 Ответить
Українці на росію не їздять, на росію їздять тільки малороси
Розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта знайшли в пітерській квартирі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1179
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31.07.2020 09:34 Ответить
Rap is crap! Найтупіший музичний стиль! Ну хіба блатняк тупіший... Rock forever!

В ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями. Всього британські психологи опитали 36 тисяч осіб з різних країн світу, пише hochu.ua. Для тестування рівня інтелекту використовувалися традиційні тести та завдання з загальноосвітньої шкільної програми. Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.
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31.07.2020 10:13 Ответить
Не треба путати коричневе з теплим. Реп це не стиль - а нігерська афроамериканська назва музичної форми речитатив або декламація. А музичний стиль, в якому головний художній елемент речитатив, називається хіп-хоп. Але речитатив застосовується в різних музичних стилях і навіть у класиці
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31.07.2020 12:04 Ответить
мораль: реп -- это кал.

ЗЫ и вообще, человек, ЖИВУЩИЙ на рабсии, называется рабсиянин.
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31.07.2020 10:58 Ответить
Ну хоть на Невском проспекте пожил
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31.07.2020 11:55 Ответить
Культурная сталица расии
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31.07.2020 21:28 Ответить
27 июля 2020, 20:07

Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве своей 23-летней жены. Её тело без головы и конечностей было найдено под окнами дома на проспекте Художников, где она жила вместе с мужем.
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01.08.2020 01:16 Ответить
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