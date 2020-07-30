Расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта нашли в питерской квартире, - росСМИ
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело, по предварительным данным, принадлежащее украинскому рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Найдены останки мужчины. По предварительным данным, они принадлежат Юшко Александру Константиновичу. Останки находились в холодильнике в пакетах. Задержана женщина, предположительно, его сожительница", - сказал собеседник агентства.
По информации Интерфакса, накануне вечером в полицию обратился петербургский адвокат с сообщением о смерти 30-летнего знакомого - гражданина Украины Александра Юшко. К заявителю в свою очередь обратилась жена погибшего 36-летняя Марина Кохал.
По словам женщины, ее муж умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ его сокрыть.
Издание "Фонтанка" информирует, что женщина объяснила свой поступок тем, что не хотела для рэпера "бесславной смерти" от наркотиков, поэтому решила сделать так, что он "просто исчезнет".
Энди Картрайт (Александр Юшко) родился в г. Нежин Черниговской области.
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