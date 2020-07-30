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Розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта знайшли в пітерській квартирі, - ЗМІ

Розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта знайшли в пітерській квартирі, - ЗМІ

Співробітники правоохоронних органів виявили в квартирі в центрі Санкт-Петербурга розчленоване тіло, яке, за попередніми даними, належить українському реперу Енді Картрайту (Олександр Юшко).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Знайдено останки чоловіка. За попередніми даними, вони належать Юшку Олександру Костянтиновичу. Останки були в холодильнику в пакетах. Затримано жінку, імовірно, його співмешканку", - сказав співрозмовник агентства.

За інформацією Інтерфаксу, напередодні ввечері до поліції звернувся петербурзький адвокат з повідомленням про смерть 30-річного знайомого - громадянина України Олександра Юшка. До заявника своєю чергою звернулася дружина загиблого 36-річна Марина Кохал.

За словами жінки, її чоловік помер, імовірно, чотири дні тому від передозування наркотиків. Вона розчленувала тіло і шукала спосіб його сховати.

Видання "Фонтанка" інформує, що жінка пояснила свій вчинок тим, що не хотіла для репера "безславної смерті" від наркотиків, тому вирішила зробити так, що він "просто зникне".

Енді Картрайт (Олександр Юшко) народився в м. Ніжин Чернігівської області.

Також читайте: Російському виконавцю Долматову (репер Гуф) заборонено в'їзд в Україну, - СБУ

Автор: 

росія (66037) репер (43) смерть (6778) артисти (216)


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Топ коментарі
+70
https://images.cnscdn.com/images/5/a/c/7/5ac76bc84a7197d55d0b9ff721eacfc5/original.jpgСотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело, по предварительным данным, принадлежащее украинскому рэперу Энди Картрайту (Александр Юшко). Источник: https://censor.net/n3211005
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Якщо він мешкав на росії, то не треба писати про українського репера.
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30.07.2020 14:37 Відповісти
+63
То шахматист рашколюб из Одессы окочурился на россии, теперь этот мышебрат.
Не научили их мамки: "Не ходите дети в мордоры гулять."
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30.07.2020 14:41 Відповісти
+47
Судячи по описам його місця проживання та способу життя це був звичайний російський ватний гівнюк. А місце його народження його українцем не робить.
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30.07.2020 14:42 Відповісти
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Студентка профессора была из Краснодарского края, а жена расчленившая рэпера приехала с ним из Украины.
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31.07.2020 03:39 Відповісти
Там по более подробному вроде и тёща инструмент дочурке подавала. Чуть материальное вылазит. Но что удивительно---крепкие на Америке поведённые реперы-шлеперы в славном украинском городе Нежине рождаются---огурцы выращивать не хотят, кацапам песни поют.
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31.07.2020 00:52 Відповісти
Пацан стремился к успеху: помочь бойцам, помочь волонтёрам, нет, это не по рэперски. ******* крута, эта кагда на расеюшке желаннай аказацца ливерам в питерскам халадильнике.
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31.07.2020 03:31 Відповісти
Отэто баба не, баба не.
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31.07.2020 07:44 Відповісти
Українці на росію не їздять, на росію їздять тільки малороси
Розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта знайшли в пітерській квартирі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1179
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31.07.2020 09:34 Відповісти
Rap is crap! Найтупіший музичний стиль! Ну хіба блатняк тупіший... Rock forever!

В ході досліджень, присвячених визначенню, які музичні напрямки притупляють розумові здібності, з'ясувалося, що інтелектуальний розвиток людини дійсно пов'язаний з її музичними вподобаннями. Всього британські психологи опитали 36 тисяч осіб з різних країн світу, пише hochu.ua. Для тестування рівня інтелекту використовувалися традиційні тести та завдання з загальноосвітньої шкільної програми. Хіп-хоп, r'n'b і реп подобався випробуваним з найнижчим рівнем IQ. На другому місці за розвитком інтелекту виявилися любителі класичної та симфонічної музики. На подив дослідників, найрозумнішими довелося визнати тих, хто захоплювався важким роком.
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31.07.2020 10:13 Відповісти
Не треба путати коричневе з теплим. Реп це не стиль - а нігерська афроамериканська назва музичної форми речитатив або декламація. А музичний стиль, в якому головний художній елемент речитатив, називається хіп-хоп. Але речитатив застосовується в різних музичних стилях і навіть у класиці
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31.07.2020 12:04 Відповісти
мораль: реп -- это кал.

ЗЫ и вообще, человек, ЖИВУЩИЙ на рабсии, называется рабсиянин.
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31.07.2020 10:58 Відповісти
Ну хоть на Невском проспекте пожил
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31.07.2020 11:55 Відповісти
Культурная сталица расии
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31.07.2020 21:28 Відповісти
27 июля 2020, 20:07

Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве своей 23-летней жены. Её тело без головы и конечностей было найдено под окнами дома на проспекте Художников, где она жила вместе с мужем.
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01.08.2020 01:16 Відповісти
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