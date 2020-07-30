Розчленоване тіло українського репера Енді Картрайта знайшли в пітерській квартирі, - ЗМІ
Співробітники правоохоронних органів виявили в квартирі в центрі Санкт-Петербурга розчленоване тіло, яке, за попередніми даними, належить українському реперу Енді Картрайту (Олександр Юшко).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"Знайдено останки чоловіка. За попередніми даними, вони належать Юшку Олександру Костянтиновичу. Останки були в холодильнику в пакетах. Затримано жінку, імовірно, його співмешканку", - сказав співрозмовник агентства.
За інформацією Інтерфаксу, напередодні ввечері до поліції звернувся петербурзький адвокат з повідомленням про смерть 30-річного знайомого - громадянина України Олександра Юшка. До заявника своєю чергою звернулася дружина загиблого 36-річна Марина Кохал.
За словами жінки, її чоловік помер, імовірно, чотири дні тому від передозування наркотиків. Вона розчленувала тіло і шукала спосіб його сховати.
Видання "Фонтанка" інформує, що жінка пояснила свій вчинок тим, що не хотіла для репера "безславної смерті" від наркотиків, тому вирішила зробити так, що він "просто зникне".
Енді Картрайт (Олександр Юшко) народився в м. Ніжин Чернігівської області.
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