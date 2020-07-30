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Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры

Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры

По расчетам Министерства цифровой трансформации, чтобы подключить к интернету учреждения социальной инфраструктуры, нужно 5,4 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Минцифры, информирует Цензор.НЕТ.

3,3 млрд грн нужно для подключения волоконно-оптическими технологиями и 2,1 млрд грн - локальные сети WiFi.

По подсчетам министрества, в Украине 17 310 населенных пунктов не покрыты широкополосным доступом в интернет, в т.ч. 65% сел и 2% городов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобильный интернет 4G есть в 57% населенных пунктов Украины, - Минцифры

Среди соцучреждения не подсоединены к интернету 16 040 учебных заведений, 8 163 медучреждения, 3 873 учреждения, оказывающие услуги населению, и 33 857 учреждений культуры и спорта.

Минцифры готовит запрос в Министерство финансов для финансирования этой программы со следующего года.

Также читайте: 40% украинских школ не имеют качественного подключения к интернету, - Минцифры

Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры 01
Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры 02
Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры 03

Автор: 

интернет (1709) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+8
Та задовбали ви сволота Зелена баки бюждетні пилити... Які на.рен 5 лярдів? Ви що падлюки робите?
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30.07.2020 16:41 Ответить
+4
"Шура! Пилите гири! Они золотые" (с)
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30.07.2020 16:45 Ответить
+4
Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда".

Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда".
Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда".
Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда"....
Кто из нас ипанутый?
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30.07.2020 17:02 Ответить
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Та задовбали ви сволота Зелена баки бюждетні пилити... Які на.рен 5 лярдів? Ви що падлюки робите?
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30.07.2020 16:41 Ответить
Фірма знайомого будувала мережу передачі даних для Приватбанку, підключення обходилось в 2,5-10 тис. грн. Звідки бере цю інформацію Мінцифри незрозуміло!
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30.07.2020 18:17 Ответить
Ігор, не прикидуйся дурнем. Усі цифри Зелені малюють по простому принципу. Є в бюджеті 5,4 лярда? Добре, терміново придумайте де їх можно вкрасти. Далі буде заява Зелі, що це важлива справа, не можно їй заважати тендерами, головне зробити скоріше. Потім смарфонний дебіл Дубілет стане підрядником по космічним цінам, а твої друзі з нормальними цінами субпідрядниками... різниця - слугам
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30.07.2020 18:23 Ответить
Фірма мого знайомого брала участь в забезпеченні всіх виборчих дільниць Інтернетом для відеоспостереження! Так от там підключення до Інтернету виділявся всього лише 1 млрд. грн і то зробили значно дешевше і заробили на цьому! А тут аже 5,4 млрд грн! Янукович в цьому питанні (забезпечення Інтернетом) був набагато ефективнішим!
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30.07.2020 18:38 Ответить
Янукович був іншої національності. Звикайте, у цих меж жадоби не має...
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30.07.2020 18:40 Ответить
Тююю....А шо вПОПуредники робили??
🤔
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30.07.2020 16:42 Ответить
кого це цікавить? Те, що зробили попередники і піде за результат зробленого, а бабло тупо вкрадуть.
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30.07.2020 16:44 Ответить
Короновірус 48 лярдів, ср.ний інтернет 5 лярдів, дороги - взагалі невідомо скільки... Ну що Зебіки, отримали "Слуг"? Це вам не барига Пепця, тут на розпил йдуть тільки мільярди.
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30.07.2020 16:42 Ответить
Дождитесь уже Маска, зебилоиды.
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30.07.2020 16:44 Ответить
Та зеленоморді мають вже свою "маску"... і якої їм ще чекати якщо анал табу???
Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры - Цензор.НЕТ 2966
https://i.lb.ua/103/01/5ec3cb46663e1.jpeg Для подключения к интернету учреждений социнфраструктуры необходимо 5,4 млрд грн, - Минцифры - Цензор.НЕТ 3924
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30.07.2020 16:52 Ответить
О. А що таку маску можна було?
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30.07.2020 19:08 Ответить
Мона)
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30.07.2020 20:56 Ответить
Советую глянуть сколько обойдется оборудование и ориентировочная плата в месяц.
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30.07.2020 17:08 Ответить
"Шура! Пилите гири! Они золотые" (с)
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30.07.2020 16:45 Ответить
Так ведь осел себя копытом в грудь бил...и приказ мобильному интернету год назад давал...что бы он в каждом селе летал....что не пошло???
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30.07.2020 16:46 Ответить
Зеленский подписал указ о 4G-интернете в селах
Указом президента сегодня утвержден план действий, как улучшить интернет в селах, небольших городах и на дорогах"

Что подтерлись ослиным указом??
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30.07.2020 16:49 Ответить
В конце концов странный комбинат частников развалился, и Карл Укусинен уехал на извозчике во мглу, увозя свой несозвучный эпохе товар. За ним канули ГАЛАНТПРОМ и КАНЦБУМ, за которыми гнались конные фининспектора. Титанюк спился. Глазиус-Шенкер ушел в часовой коллектив «Новое Время». Гофрированные железные шторы со стуком упали и над бывшим ковчегом частника появилась небольшая опрятная таблица:
Черноморское отделение Арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт... (с)
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30.07.2020 16:54 Ответить
21 століття!!!) 5,4 млд на інтернет)
НЕ 5,4 МІЛІОНІВ, а МІЛІАРДІВ.
То при тому, що в Україні інтернет дешевший ніж де небудь.
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30.07.2020 16:57 Ответить
Дайош смартонізацію всієї країни!!
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30.07.2020 16:57 Ответить
Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда".

Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда".
Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда".
Смотрю рекламу провайдера: "Подключение бесплатно".
Смотрю статью: "Подключение 5,4 миллиарда"....
Кто из нас ипанутый?
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30.07.2020 17:02 Ответить
Деньги деть некуда?
Люди жили нормально и с 14,4 Кбит/с.
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30.07.2020 17:35 Ответить
А у нас в городе акция:подключение-бесплатно,и роутер за 1 гривну!
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30.07.2020 19:51 Ответить
 
 