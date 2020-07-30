ЕС обновил список "безопасных" стран, Украины в нем нет

Украину не включили в обновленный список стран, гражданам которых можно въезжать в Европейский Союз в условиях пандемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В обновленном списке остаются 12 стран из предыдущего перечня: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений).

Из предыдущего списка выведен Алжир.

Этот список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС. Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.

Также на Цензор.НЕТ: Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19, - ВОЗ

Для того, чтобы страна попала в список, число новых заражений COVID-19 в ней за последние 2 недели должно быть ниже среднего показателя ЕС или близко к нему. Также должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев.

Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством, - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.