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Новости Коронавирус и карантин
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ЕС обновил список "безопасных" стран, Украины в нем нет

ЕС обновил список

Украину не включили в обновленный список стран, гражданам которых можно въезжать в Европейский Союз в условиях пандемии коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В обновленном списке остаются 12 стран из предыдущего перечня: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений).

Из предыдущего списка выведен Алжир.

Этот список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС. Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.

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Для того, чтобы страна попала в список, число новых заражений COVID-19 в ней за последние 2 недели должно быть ниже среднего показателя ЕС или близко к нему. Также должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев.

Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством, - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Автор: 

карантин (16729) Евросоюз (17270) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Вот что подписывают люди, въезжающие в Словакию

Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
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30.07.2020 17:38 Ответить
Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
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30.07.2020 17:38 Ответить
а як здати тест не перебуваючи на вулиці?
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31.07.2020 00:11 Ответить
Згинь,йолоп мокшаньський.
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30.07.2020 21:29 Ответить
 
 