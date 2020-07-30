ЕС обновил список "безопасных" стран, Украины в нем нет
Украину не включили в обновленный список стран, гражданам которых можно въезжать в Европейский Союз в условиях пандемии коронавируса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В обновленном списке остаются 12 стран из предыдущего перечня: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений).
Из предыдущего списка выведен Алжир.
Этот список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться Советом ЕС. Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.
Также на Цензор.НЕТ: Человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против COVID-19, - ВОЗ
Для того, чтобы страна попала в список, число новых заражений COVID-19 в ней за последние 2 недели должно быть ниже среднего показателя ЕС или близко к нему. Также должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев.
Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством, - Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро