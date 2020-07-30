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Новини Коронавірус і карантин
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ЄС оновив список "безпечних" країн, України в ньому немає

ЄС оновив список

Україну не включили в оновлений список країн, громадянам яких можна в'їжджати до Європейського Союзу в умовах пандемії коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В оновленому списку залишаються 12 країн з попереднього переліку: Австралія, Грузія, Канада, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Таїланд, Туніс, Уругвай, Південна Корея, Японія, а також Китай (за умови взаємності зняття обмежень).

З попереднього списку виведено Алжир.

Цей список не є юридично зобов'язуючим. Він має переглядатися що два тижні і може оновлюватися Радою ЄС. Обмеження на поїздки можуть бути повністю або частково зняті або знову введені для конкретної третьої країни, вже внесеної до списку, відповідно до змін в оцінці епідеміологічної ситуації.

Для того, щоб країна потрапила в список, кількість нових заражень COVID-19 у ній за останні 2 тижні має бути нижче середнього показника ЄС або близько до нього. Також має спостерігатися стабільний або регресний тренд нових випадків.

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Рекомендація поширюється на країни, асоційовані з Шенгенським простором, - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.

Автор: 

карантин (18172) Євросоюз (13656) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вот что подписывают люди, въезжающие в Словакию

Як особа , яка віжджае на територію Словацької Республіки, і якій згідно з чинними заходами Управління по охороне громадського здоров'я Словацкоі Республіки при випадку загрози здоровью було призначено ізоляцію в домашніх умовах , я чесно заявляю . Що буду дотримувати всі діючі заходи які діють у Словацькій Республіці проти поширенню корона вірусу COVID 19 під час всього перебування на території Словацкой Республіки
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30.07.2020 17:38 Відповісти
Въезжающие в Словакию находятся на самоизоляции 5 дней, при этом регистрируются в приложении в телефоне и им приходит смс когда сдать тест PCR
Появление на улице в течении этих 5 дней- штраф 5000 евро
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30.07.2020 17:38 Відповісти
а як здати тест не перебуваючи на вулиці?
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31.07.2020 00:11 Відповісти
Згинь,йолоп мокшаньський.
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30.07.2020 21:29 Відповісти
 
 