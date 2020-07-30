Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк. ДОКУМЕНТ
Президент Владимир Зеленский поставил подпись под Меморандумом с МВФ, который предусматривает принципы образования цены на газ, аналогичные принципу образования цены на уголь "Роттердам+".
Об этом пишет в Фейсбуке бывший глава Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, заочно арестованный по делу "Роттердам+" Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский действительно одобрил своей личной подписью в Меморандуме с МВФ принципы ценообразования на газ, абсолютно идентичные угольному Роттердам+, а именно:
-импортный паритет;
-привязка к европейскому хабу (тоже в Голландии);
-плюс логистика до Украины;
-применение такой цены в тч на газ, добытый в Украине", - написал Вовк.
Вовк считает, что такое решение власти доказывает: дело "Роттердам+", по которому его заочно арестовали, является политическим.
Также на Цензор.НЕТ: В деле "Роттердам плюс" нет состава преступления, – Сакварелидзе
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зеовцы. вы верещали "Роттердам+" злочин!
а теперь вам персонально к "роттердаму+" добавили еще и "амстердам+"
А где кстати Ярош?
А якого кольору була кулька...ЗЕленого...
Оооооо!!! любимий кольор...
Чи від бубочки нове віяння як золотий дощь в очі...
очешуительная новость
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила ексгенпрокурора Святослава Піскуна своїм радником
Про це повідомив ексгенпрокурор Юрій Луценко в Facebook.
Він опублікував фото наказу Венедіктової від 27 липня. Він свідчить, що Піскуна призначено поза штатом на громадських засадах.
А может страной управляет двойник Зеленского? Реальные дела расходятся с обещаниями, внешне выглядит немного другим - усталым и беспомощным.
Да и жена у него пропала из виду...
https://www.rbc.ua/ukr/news/direktor-nabu-nazval-pohozhimi-formuly-rotterdam-1581320984.html Директор НАБУ назвав схожими формули "Роттердам +" і "Амстердам +" ПОНЕДІЛОК 10 ЛЮТОГО 2020 09:43
Его легитимность под большим вопросом...
https://www.youtube.com/watch?v=f4PLx1DTBn4 Зеленський пропонує скасувати "Роттердам +
Зеленский тоже сядет, рядом с тобой. Не волнуйся!!!
какое приятное открытое честное личико.
ОСЬ П,ДРАСТИЧНИЙ КЛОУН ЗЕ І СКАЗАВ ЩО ВІН ТАКИ ЖЕ ЯК І ЯНУКОВОЩ
А ЛЕПИЛО З СЕБЕ МЕСНИКА І БОРЦЯ ЗА ПРАВА ГРОМАДЯН, А ПО ФАКТУ КРИВОРІЖСЬКА ПОРНОМОДЕЛЬ.