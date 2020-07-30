Зеленский одобрил принципы ценообразования на газ, идентичные угольному "Роттердам+", - экс-глава НКРЭКУ Вовк. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский поставил подпись под Меморандумом с МВФ, который предусматривает принципы образования цены на газ, аналогичные принципу образования цены на уголь "Роттердам+".

Об этом пишет в Фейсбуке бывший глава Нацкомиссии, регулирующей сферы энергетики и коммунальных услуг, заочно арестованный по делу "Роттердам+" Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленский действительно одобрил своей личной подписью в Меморандуме с МВФ принципы ценообразования на газ, абсолютно идентичные угольному Роттердам+, а именно:

-импортный паритет;

-привязка к европейскому хабу (тоже в Голландии);

-плюс логистика до Украины;

-применение такой цены в тч на газ, добытый в Украине", - написал Вовк.

Вовк считает, что такое решение власти доказывает: дело "Роттердам+", по которому его заочно арестовали, является политическим.

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