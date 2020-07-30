Совет ЕС ввел санкции против нескольких россиян за кибератаки

Совет ЕС принял решение о введении санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В приложении к постановлению совета ЕС указаны имена Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова.

Под санкции попал также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Все четверо россиян обвиняются в том, что они участвовали в "попытке кибератаки с потенциальными последствиями против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)" в Нидерландах.

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В комментарии все они названы сотрудниками Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.

Если бы их попытка увенчалась успехом, была бы нарушена безопасность сети и работа по расследованию, которую вела ОЗХО. "Служба разведки и военной безопасности Нидерландов (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) помешала попытке кибератаки, устранив тем самым серьезный ущерб для ОЗХО", - сказано в приложении к постановлению Совета ЕС.

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