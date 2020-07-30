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Новости
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Совет ЕС ввел санкции против нескольких россиян за кибератаки

Совет ЕС ввел санкции против нескольких россиян за кибератаки

Совет ЕС принял решение о введении санкций против ряда российских граждан за их предполагаемую причастность к кибератакам против интересов Евросоюза.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В приложении к постановлению совета ЕС указаны имена Алексея Минина, Алексея Моренца, Евгения Серебрякова, Олега Сотникова.

Под санкции попал также Главный центр специальных технологий Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России.

Все четверо россиян обвиняются в том, что они участвовали в "попытке кибератаки с потенциальными последствиями против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)" в Нидерландах.

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В комментарии все они названы сотрудниками Главного разведуправления Генштаба Вооруженных сил России, которые пытались осуществить несанкционированное проникновение в сеть Wi-Fi ОЗХО в Гааге в апреле 2018 года.

Если бы их попытка увенчалась успехом, была бы нарушена безопасность сети и работа по расследованию, которую вела ОЗХО. "Служба разведки и военной безопасности Нидерландов (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) помешала попытке кибератаки, устранив тем самым серьезный ущерб для ОЗХО", - сказано в приложении к постановлению Совета ЕС.

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Автор: 

киберпреступление (762) россия (96169) санкции (11466) Евросоюз (17270)


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Топ комментарии
+1
Та відрубіть усім пацакам інтернет!
Нехай бавляться з своєю чЕбуРашкою!
😁
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30.07.2020 19:14 Ответить
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Почти война против раши .
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30.07.2020 18:45 Ответить
***** з Асадом вже напружились? Ні? Отож!
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30.07.2020 18:50 Ответить
Ржут , коняки ...
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30.07.2020 18:54 Ответить
Совет ЕС ввел санкции против нескольких россиян за кибератаки - Цензор.НЕТ 5918
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30.07.2020 18:55 Ответить
А може краще ввести санкції проти Сєвпотока 2?)
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30.07.2020 18:56 Ответить
теперь дядю ваню из голодрыщенска в европу не впустят ..
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30.07.2020 18:58 Ответить
https://twitter.com/herooftheday10
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https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

Минус 3е 300х. Страйкобол под москвой, рф)) дб)



https://twitter.com/i/status/1288731532446834690


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30.07.2020 18:58 Ответить
Та відрубіть усім пацакам інтернет!
Нехай бавляться з своєю чЕбуРашкою!
😁
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30.07.2020 19:14 Ответить
Потужно Для імпотентів-ліберастів це просто подвиг!
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30.07.2020 20:15 Ответить
Дуже страшні санкції від *********** ЄС.
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31.07.2020 07:58 Ответить
 
 