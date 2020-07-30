Рада ЄС ввела санкції проти декількох росіян за кібератаки
Рада ЄС ухвалила рішення про введення санкцій проти деяких російських громадян за їхню можливу причетність до кібератак проти інтересів Євросоюзу
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
У додатку до постанови Ради ЄС зазначені Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников.
Під санкції потрапив також Головний центр спеціальних технологій Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії.
Усі четверо росіян обвинувачуються в тому, що вони брали участь у "спробі кібератаки з потенційними наслідками проти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)" в Нідерландах.
У коментарі всі вони зазначені як співробітники Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії, які намагалися здійснити несанкціоноване проникнення в мережу Wi-Fi ОЗХЗ в Гаазі в квітні 2018 року.
Якби їхня спроба увінчалася успіхом, була б порушена безпека мережі і робота з розслідування, яку вела ОЗХЗ. "Служба розвідки і військової безпеки Нідерландів (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) завадила спробі кібератаки, усунувши тим самим серйозний збиток для ОЗХЗ", - сказано в додатку до постанови Ради ЄС.
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Минус 3е 300х. Страйкобол под москвой, рф)) дб)
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Нехай бавляться з своєю чЕбуРашкою!
😁