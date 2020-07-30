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Новини
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Рада ЄС ввела санкції проти декількох росіян за кібератаки

Рада ЄС ввела санкції проти декількох росіян за кібератаки

Рада ЄС ухвалила рішення про введення санкцій проти деяких російських громадян за їхню можливу причетність до кібератак проти інтересів Євросоюзу

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У додатку до постанови Ради ЄС зазначені Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков, Олег Сотников.

Під санкції потрапив також Головний центр спеціальних технологій Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії.

Усі четверо росіян обвинувачуються в тому, що вони брали участь у "спробі кібератаки з потенційними наслідками проти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)" в Нідерландах.

У коментарі всі вони зазначені як співробітники Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії, які намагалися здійснити несанкціоноване проникнення в мережу Wi-Fi ОЗХЗ в Гаазі в квітні 2018 року.

Якби їхня спроба увінчалася успіхом, була б порушена безпека мережі і робота з розслідування, яку вела ОЗХЗ. "Служба розвідки і військової безпеки Нідерландів (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - MIVD) завадила спробі кібератаки, усунувши тим самим серйозний збиток для ОЗХЗ", - сказано в додатку до постанови Ради ЄС.

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Автор: 

кіберзлочин (810) росія (66060) санкції (12109) Євросоюз (13663)


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Топ коментарі
+1
Та відрубіть усім пацакам інтернет!
Нехай бавляться з своєю чЕбуРашкою!
😁
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30.07.2020 19:14 Відповісти
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Почти война против раши .
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30.07.2020 18:45 Відповісти
***** з Асадом вже напружились? Ні? Отож!
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30.07.2020 18:50 Відповісти
Ржут , коняки ...
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30.07.2020 18:54 Відповісти
Совет ЕС ввел санкции против нескольких россиян за кибератаки - Цензор.НЕТ 5918
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30.07.2020 18:55 Відповісти
А може краще ввести санкції проти Сєвпотока 2?)
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30.07.2020 18:56 Відповісти
теперь дядю ваню из голодрыщенска в европу не впустят ..
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30.07.2020 18:58 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://twitter.com/herooftheday10
https://twitter.com/herooftheday10

https://twitter.com/herooftheday10


https://twitter.com/herooftheday10

Минус 3е 300х. Страйкобол под москвой, рф)) дб)



https://twitter.com/i/status/1288731532446834690


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30.07.2020 18:58 Відповісти
Та відрубіть усім пацакам інтернет!
Нехай бавляться з своєю чЕбуРашкою!
😁
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30.07.2020 19:14 Відповісти
Потужно Для імпотентів-ліберастів це просто подвиг!
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30.07.2020 20:15 Відповісти
Дуже страшні санкції від *********** ЄС.
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31.07.2020 07:58 Відповісти
 
 