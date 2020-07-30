Окружной админсуд открыл производство о запрете "Партии Шария"
Окружной административный суд Киева открыл производство о запрете политической силы "Партия Шария". Дело будут рассматривать по правилам упрощенного судопроизводства без уведомления сторон.
Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, информирует Цензор.НЕТ.
"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"", - сказано в сообщении пресс-службы.
Истец хочет, чтобы ОАСК обязал Минюст отменить регистрацию "Партии Шария" и обратился в суд с иском о запрете ее деятельности на территории Украины.
Также на Цензор.НЕТ: "Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария. ВИДЕО+ФОТО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
так вот, вы будете смеяться, но это правда.. оказывается, шизика так зовут
вот ссылка на сайт полиции.. http://police.dn.ua/news/view/uvaga-politsiya-rozshukue-pidozryuvanogo-u-zamahu-na-vbivstvo
https://twitter.com/ian_tanya НепоганаТетяна @ian_tanya
https://twitter.com/ian_tanya https://twitter.com/ian_tanya
Сьогодні ходили по Дніпру та побачили, як народ передає пламєнний прівєт
https://twitter.com/AvakovArsen @AvakovArsen
та там з декілька десятоків партєєк..))
Якщо ні- сядьте на пляшку..))
ПЕС і є пес..))
Повний ігнор.
А підручному Скабєєвої, Шарію, зареєстрували, за місяць.
Тільки 200 000 підписників.
Але на такий подвиг Зю!-команда нездатна - бракує почуття гумору і мозку.