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Окружной админсуд открыл производство о запрете "Партии Шария"

Окружной админсуд открыл производство о запрете

Окружной административный суд Киева открыл производство о запрете политической силы "Партия Шария". Дело будут рассматривать по правилам упрощенного судопроизводства без уведомления сторон.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"", - сказано в сообщении пресс-службы.

Истец хочет, чтобы ОАСК обязал Минюст отменить регистрацию "Партии Шария" и обратился в суд с иском о запрете ее деятельности на территории Украины.

Также на Цензор.НЕТ: "Нацкорпус" требует от Минюста отменить регистрацию "ОПЗЖ" и Партии Шария. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

запрет (1708) партия (566) Шарий Анатолий (228) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+13
Петушария нах за паребрик ! Там таких опущенных петухов уважают !
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30.07.2020 19:55 Ответить
+13
дружок!.. свобода слова заканчивается там, где начинается "росиянская пропаганда", а Шарий конкретный расиянский пропагандист..
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30.07.2020 20:13 Ответить
+10
Давно пора!и опзж тоже!дело времени прокацарских партий не будет в Украине!
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30.07.2020 20:02 Ответить
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А кто это ?
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30.07.2020 19:52 Ответить
У нас скорее суд признают незаконным, чем партию навозных жуков...
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30.07.2020 19:53 Ответить
Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 274
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30.07.2020 20:32 Ответить
👍👏👏👏
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30.07.2020 20:39 Ответить
Скоро снова начнутся одинокие вопли, прерываемые смачным подзатыльником - "Зачем вы преследуете Шария?!"
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30.07.2020 19:55 Ответить
помните нападение идиота на синагогу в Мариуполе?!..
так вот, вы будете смеяться, но это правда.. оказывается, шизика так зовут
вот ссылка на сайт полиции.. http://police.dn.ua/news/view/uvaga-politsiya-rozshukue-pidozryuvanogo-u-zamahu-na-vbivstvo
Окружной админсуд открыл производство о запрете "Партии Шария" - Цензор.НЕТ 652
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30.07.2020 19:55 Ответить
https://twitter.com/ian_tanya

https://twitter.com/ian_tanya НепоганаТетяна @ian_tanya

https://twitter.com/ian_tanya https://twitter.com/ian_tanya



Сьогодні ходили по Дніпру та побачили, як народ передає пламєнний прівєт
https://twitter.com/AvakovArsen @AvakovArsen

Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 9569
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30.07.2020 20:19 Ответить
А действительно, кому?
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30.07.2020 22:52 Ответить
Петушария нах за паребрик ! Там таких опущенных петухов уважают !
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30.07.2020 19:55 Ответить
так він вже там, то його блювотіння тут
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30.07.2020 20:04 Ответить
Не запретят.Партия Шария, по духу родственна с Партией Зебилов
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30.07.2020 19:56 Ответить
Так как раз конкуренты.
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30.07.2020 19:59 Ответить
У них практично один електорат.
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30.07.2020 20:04 Ответить
та ні... якби все так просто було би... Насправді в числі проголосуваших 73/43%зебілів була третина нацонал-демократичних патріотів; тих, які повірили в "свинарчуків", в "мальдівського баригу", в "бізнес з касапами на крові", "панамські офшори", "кум медіедчука", в іншу лабуду, тощо... Г+Г спрацювало, як не прикро; в т.ч. фільмецом "слуга урода"...
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30.07.2020 20:28 Ответить
Так тому й забороняють.Бо конкуренти.А взагалі,за якими критеріями суд визначатиме що партія проросійська? Зараз жодна партія не дозволяє собі відкрито говорити про свою проросійськість,чітких крітерієв нема,тому Слуги в намаганні знищити конкурента можуть самим собі нашкодити.Бо це можна розцінити як політичне переслідування з боку влади.
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30.07.2020 21:32 Ответить
Окружной суд выслуживается чтобы его вместе с одиозным судьей Вовком не разогнали? Как всегда кремлевские спецоперации имеют несколько измерений и целей. Первая канонизировать "мученикиа" Шария и сцементировать его электорат, которым он может грамотно распорядиться даже если прикроют "партию", а ее могу прикрыть свои ОПЗЖ бо сильно поджирает рейтинг. И второе показать какой якобы нужный и классный вражеский Окржуной суд. А наверняка есть и третье и четвертое.
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30.07.2020 20:00 Ответить
https://censor.net/user/246395 Московити дуже хитрі і дуже підлі.Ми завжди їх недооцінюємо.
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30.07.2020 20:06 Ответить
Давно пора!и опзж тоже!дело времени прокацарских партий не будет в Украине!
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30.07.2020 20:02 Ответить
Как это не будет если в Украине ,без учёта оккупированных территорий крыма и донбасса ваты наберётся под 20-25% .Ты же не запретишь им с нашим либерально-демократическим законодотельством голосовать ,ну запретишь ты партии шария и опзж ,так на следующих выборах они создадут партии под другим названием и с новыми лидерами
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30.07.2020 20:29 Ответить
Бінго!
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30.07.2020 20:04 Ответить
Свобода слова в дії!
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30.07.2020 20:05 Ответить
дружок!.. свобода слова заканчивается там, где начинается "росиянская пропаганда", а Шарий конкретный расиянский пропагандист..
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30.07.2020 20:13 Ответить
В Украине запрещена педофелия и пропаганда фашизма. Поэтому к свободе слова это не имеет никакого отношения
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30.07.2020 21:14 Ответить
І його.. і ОПЗЖ.. і ПЕС-бувший БПП..
та там з декілька десятоків партєєк..))
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30.07.2020 20:10 Ответить
Каце, Європа українською, пишеться через літеру Є.
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30.07.2020 21:04 Ответить
Ви це якось можете пережити??
Якщо ні- сядьте на пляшку..))
ПЕС і є пес..))
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30.07.2020 21:21 Ответить
це слуги урода розкрили свою справжню назву "партія еврейських слуг"
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30.07.2020 21:57 Ответить
Давно пора!!Если это не будет сделано надо вставать под "ружье"!Неплохо бы было и заЖопинцев запретить!!..)))
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30.07.2020 20:16 Ответить
Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 1126
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30.07.2020 20:16 Ответить
Шарий раскрывает дела олигархов в Украине. Раскрывает миллионное воровство из городских бюджетов. Расткрывает свяь АЛ с криминалитетом, которого разыскивает Интерпол. Поэтому эти воры и бандиты и хотят закрыть партию Шария, чтобы спокойно доводить украинцев до окончательной нищеты.У Шария идеал США с их законами. А это очень мешает всем олигархам Украины, которые превратили ее в Сомали, им законность абсолютно не нужна.
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30.07.2020 20:21 Ответить
Свого часу, відомий проукраїнський блогер Андрій Полтава, майже ПІВТОРА роки намагався зареєструвати свою партію.
Повний ігнор.
А підручному Скабєєвої, Шарію, зареєстрували, за місяць.
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30.07.2020 20:22 Ответить
Значит этот блогер не имеет таких связей. Шарий имеет связи везде и получает самую интересную информацию. Значит Полтава так не умеет.
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30.07.2020 20:26 Ответить
Так, у Полтави зв'язків з фсбешними пропагандонами нема.
Тільки 200 000 підписників.
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30.07.2020 20:33 Ответить
ну так лоШарий топил за Зе, аж усерался, не просто так же его зарегали.
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30.07.2020 21:00 Ответить
Ну там же і спільне турне - шапіто шаріївців з нацжонами, під гаслом: «Кто угодно, только не Порошенко!», за передвиборчими поїздками Порошенка.
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30.07.2020 21:09 Ответить
Если бы Шарий был за Россию, то он и жил бы в России. Шарий живет в Европе и видит, насколько там жизнь цивилизованнее чем в Украине . Шарий хочет реально привести Украину в Европу и хочет реально улучшить материальное положение украинского народа.
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30.07.2020 20:23 Ответить
Антонина Белоглазова например за россию,ах ну да ,он же исключил её из своей партии .И да шарий живёт в Европе,но против вступления Украны ни в ЕС (называя его худшим вариантом совка ),ни в НАТО .И об этом он сам говорил в своём интервью
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30.07.2020 20:36 Ответить
ты зря не пыжся! лучше шарики надувай
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30.07.2020 20:40 Ответить
ну пєтушарій не зовсім дебіл, в Європі краще чим на підарасії, тим більш за їхні ж гроші. кацапи як тільки трохи грошей вкрадуть так теж втікаєть у ненависні їм європи.
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30.07.2020 21:59 Ответить
Бандера став героєм для більшої частини українського суспільства.
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30.07.2020 20:25 Ответить
Бандера когда жил... Нам сейчас улучшение жизни надо.
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30.07.2020 20:27 Ответить
Для этого нужно вздернуть всех пророссийских тварей включая пророссийскую тварь шария.
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30.07.2020 20:29 Ответить
Флаг в руки и веревку.
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30.07.2020 21:52 Ответить
ОРДЛО оно вже улучшило....живуть по багатому, як у ***** за пазухою...
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30.07.2020 20:35 Ответить
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ БАРДАК.
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30.07.2020 20:35 Ответить
КЕРОВАНИЙ.
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30.07.2020 20:46 Ответить
ну х...ла ви вже обнулили, що вам ще траба
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30.07.2020 22:04 Ответить
Шарий недавно ещё раз крупно зашкварился: пытался сам якобы заказать своё убийство. Испанская полиция в ярости от такой наглости и ему грозит депортация из ЕС. Так что запрет партии это лишь цветочки.
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30.07.2020 20:36 Ответить
Партия Шария коммунистическая или национал-социалистическая? Я полностью не в теме.
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30.07.2020 20:41 Ответить
педофіліческая
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30.07.2020 20:47 Ответить
Тогда надо быстрей запретить.
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30.07.2020 20:50 Ответить
***************!🙂
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30.07.2020 22:55 Ответить
Вы только в думайтесь в масштаб! Бородатый чувак из какого-то сортира вещает в ютуб информационное дерьмо за которое ему некто заплатил (кремль, мертведчук, каломойша и др), а зрители канала с довольными лицами жрут это проплаченное говно. Еще раз: чуваку сидящему на толчке платят деньги за то что он испорожняется в голову своим зрителям! Мавроди реально лошара, придумывал леню голубкова и просто марию, а мог бы сидеть себе на вилле в испании и за деньги спонсоров срать в головы своих зрителей
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30.07.2020 21:05 Ответить
У нас в стране страдальцев любят. +10% к рейтингу петуШария.
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30.07.2020 21:12 Ответить
Ща борзая портняга денюжку занесёт и своих карманных вовков за ушком почешет и все у шмария будет ха-ра-шо
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30.07.2020 21:27 Ответить
руки прочо от партии!
Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 3144
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30.07.2020 21:42 Ответить
Как Зеленский сам признался что Шарий отбирает у него электорат))) вот и поступила команда своему на 300 процентов прокурору разобраться с таким вопиющим фактом.
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30.07.2020 22:00 Ответить
Можна і не забороняти. В якості альтернативи - виставляти пєтуШарія на посміховисько. Регулярно. Так, щоб лише одна згадка про нього викликала гомеричний регіт у всіх, хто ту згадку почує.
Але на такий подвиг Зю!-команда нездатна - бракує почуття гумору і мозку.
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30.07.2020 23:34 Ответить
 
 