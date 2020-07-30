Окружной админсуд открыл производство о запрете "Партии Шария"

Окружной административный суд Киева открыл производство о запрете политической силы "Партия Шария". Дело будут рассматривать по правилам упрощенного судопроизводства без уведомления сторон.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, информирует Цензор.НЕТ.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения по поводу несоответствия деятельности "Партии Шария" требованиям Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"", - сказано в сообщении пресс-службы.

Истец хочет, чтобы ОАСК обязал Минюст отменить регистрацию "Партии Шария" и обратился в суд с иском о запрете ее деятельности на территории Украины.

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