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Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія"

Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження про заборону політичної сили "Партія Шарія". Справу розглядатимуть за правилами спрощеного судочинства без повідомлення сторін.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам Закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки"", - сказано в повідомленні пресслужби.

Позивач хоче, щоб ОАСК зобов'язав Мін'юст скасувати реєстрацію "Партії Шарія" і звернувся до суду з позовом про заборону її діяльності на території України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нацкорпус" вимагає від Мін'юсту скасувати реєстрацію ОПЗЖ та Партії Шарія. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

заборона (1463) партія (371) Шарій Анатолій (228) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+13
Петушария нах за паребрик ! Там таких опущенных петухов уважают !
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30.07.2020 19:55 Відповісти
+13
дружок!.. свобода слова заканчивается там, где начинается "росиянская пропаганда", а Шарий конкретный расиянский пропагандист..
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30.07.2020 20:13 Відповісти
+10
Давно пора!и опзж тоже!дело времени прокацарских партий не будет в Украине!
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30.07.2020 20:02 Відповісти
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30.07.2020 19:52 Відповісти
У нас скорее суд признают незаконным, чем партию навозных жуков...
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30.07.2020 19:53 Відповісти
Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 274
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30.07.2020 20:32 Відповісти
👍👏👏👏
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30.07.2020 20:39 Відповісти
Скоро снова начнутся одинокие вопли, прерываемые смачным подзатыльником - "Зачем вы преследуете Шария?!"
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30.07.2020 19:55 Відповісти
помните нападение идиота на синагогу в Мариуполе?!..
так вот, вы будете смеяться, но это правда.. оказывается, шизика так зовут
вот ссылка на сайт полиции.. http://police.dn.ua/news/view/uvaga-politsiya-rozshukue-pidozryuvanogo-u-zamahu-na-vbivstvo
Окружной админсуд открыл производство о запрете "Партии Шария" - Цензор.НЕТ 652
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30.07.2020 19:55 Відповісти
https://twitter.com/ian_tanya

https://twitter.com/ian_tanya НепоганаТетяна @ian_tanya

https://twitter.com/ian_tanya https://twitter.com/ian_tanya



Сьогодні ходили по Дніпру та побачили, як народ передає пламєнний прівєт
https://twitter.com/AvakovArsen @AvakovArsen

Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 9569
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30.07.2020 20:19 Відповісти
А действительно, кому?
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30.07.2020 22:52 Відповісти
Петушария нах за паребрик ! Там таких опущенных петухов уважают !
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30.07.2020 19:55 Відповісти
так він вже там, то його блювотіння тут
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30.07.2020 20:04 Відповісти
Не запретят.Партия Шария, по духу родственна с Партией Зебилов
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30.07.2020 19:56 Відповісти
Так как раз конкуренты.
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30.07.2020 19:59 Відповісти
У них практично один електорат.
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30.07.2020 20:04 Відповісти
та ні... якби все так просто було би... Насправді в числі проголосуваших 73/43%зебілів була третина нацонал-демократичних патріотів; тих, які повірили в "свинарчуків", в "мальдівського баригу", в "бізнес з касапами на крові", "панамські офшори", "кум медіедчука", в іншу лабуду, тощо... Г+Г спрацювало, як не прикро; в т.ч. фільмецом "слуга урода"...
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30.07.2020 20:28 Відповісти
Так тому й забороняють.Бо конкуренти.А взагалі,за якими критеріями суд визначатиме що партія проросійська? Зараз жодна партія не дозволяє собі відкрито говорити про свою проросійськість,чітких крітерієв нема,тому Слуги в намаганні знищити конкурента можуть самим собі нашкодити.Бо це можна розцінити як політичне переслідування з боку влади.
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30.07.2020 21:32 Відповісти
Окружной суд выслуживается чтобы его вместе с одиозным судьей Вовком не разогнали? Как всегда кремлевские спецоперации имеют несколько измерений и целей. Первая канонизировать "мученикиа" Шария и сцементировать его электорат, которым он может грамотно распорядиться даже если прикроют "партию", а ее могу прикрыть свои ОПЗЖ бо сильно поджирает рейтинг. И второе показать какой якобы нужный и классный вражеский Окржуной суд. А наверняка есть и третье и четвертое.
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30.07.2020 20:00 Відповісти
https://censor.net/user/246395 Московити дуже хитрі і дуже підлі.Ми завжди їх недооцінюємо.
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30.07.2020 20:06 Відповісти
Давно пора!и опзж тоже!дело времени прокацарских партий не будет в Украине!
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30.07.2020 20:02 Відповісти
Как это не будет если в Украине ,без учёта оккупированных территорий крыма и донбасса ваты наберётся под 20-25% .Ты же не запретишь им с нашим либерально-демократическим законодотельством голосовать ,ну запретишь ты партии шария и опзж ,так на следующих выборах они создадут партии под другим названием и с новыми лидерами
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30.07.2020 20:29 Відповісти
Бінго!
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30.07.2020 20:04 Відповісти
Свобода слова в дії!
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30.07.2020 20:05 Відповісти
дружок!.. свобода слова заканчивается там, где начинается "росиянская пропаганда", а Шарий конкретный расиянский пропагандист..
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30.07.2020 20:13 Відповісти
В Украине запрещена педофелия и пропаганда фашизма. Поэтому к свободе слова это не имеет никакого отношения
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30.07.2020 21:14 Відповісти
І його.. і ОПЗЖ.. і ПЕС-бувший БПП..
та там з декілька десятоків партєєк..))
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30.07.2020 20:10 Відповісти
Каце, Європа українською, пишеться через літеру Є.
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30.07.2020 21:04 Відповісти
Ви це якось можете пережити??
Якщо ні- сядьте на пляшку..))
ПЕС і є пес..))
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30.07.2020 21:21 Відповісти
це слуги урода розкрили свою справжню назву "партія еврейських слуг"
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30.07.2020 21:57 Відповісти
Давно пора!!Если это не будет сделано надо вставать под "ружье"!Неплохо бы было и заЖопинцев запретить!!..)))
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30.07.2020 20:16 Відповісти
Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 1126
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30.07.2020 20:16 Відповісти
Шарий раскрывает дела олигархов в Украине. Раскрывает миллионное воровство из городских бюджетов. Расткрывает свяь АЛ с криминалитетом, которого разыскивает Интерпол. Поэтому эти воры и бандиты и хотят закрыть партию Шария, чтобы спокойно доводить украинцев до окончательной нищеты.У Шария идеал США с их законами. А это очень мешает всем олигархам Украины, которые превратили ее в Сомали, им законность абсолютно не нужна.
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30.07.2020 20:21 Відповісти
Свого часу, відомий проукраїнський блогер Андрій Полтава, майже ПІВТОРА роки намагався зареєструвати свою партію.
Повний ігнор.
А підручному Скабєєвої, Шарію, зареєстрували, за місяць.
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30.07.2020 20:22 Відповісти
Значит этот блогер не имеет таких связей. Шарий имеет связи везде и получает самую интересную информацию. Значит Полтава так не умеет.
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30.07.2020 20:26 Відповісти
Так, у Полтави зв'язків з фсбешними пропагандонами нема.
Тільки 200 000 підписників.
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30.07.2020 20:33 Відповісти
ну так лоШарий топил за Зе, аж усерался, не просто так же его зарегали.
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30.07.2020 21:00 Відповісти
Ну там же і спільне турне - шапіто шаріївців з нацжонами, під гаслом: «Кто угодно, только не Порошенко!», за передвиборчими поїздками Порошенка.
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30.07.2020 21:09 Відповісти
Если бы Шарий был за Россию, то он и жил бы в России. Шарий живет в Европе и видит, насколько там жизнь цивилизованнее чем в Украине . Шарий хочет реально привести Украину в Европу и хочет реально улучшить материальное положение украинского народа.
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30.07.2020 20:23 Відповісти
Антонина Белоглазова например за россию,ах ну да ,он же исключил её из своей партии .И да шарий живёт в Европе,но против вступления Украны ни в ЕС (называя его худшим вариантом совка ),ни в НАТО .И об этом он сам говорил в своём интервью
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30.07.2020 20:36 Відповісти
ты зря не пыжся! лучше шарики надувай
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30.07.2020 20:40 Відповісти
ну пєтушарій не зовсім дебіл, в Європі краще чим на підарасії, тим більш за їхні ж гроші. кацапи як тільки трохи грошей вкрадуть так теж втікаєть у ненависні їм європи.
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30.07.2020 21:59 Відповісти
Бандера став героєм для більшої частини українського суспільства.
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30.07.2020 20:25 Відповісти
Бандера когда жил... Нам сейчас улучшение жизни надо.
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30.07.2020 20:27 Відповісти
Для этого нужно вздернуть всех пророссийских тварей включая пророссийскую тварь шария.
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30.07.2020 20:29 Відповісти
Флаг в руки и веревку.
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30.07.2020 21:52 Відповісти
ОРДЛО оно вже улучшило....живуть по багатому, як у ***** за пазухою...
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30.07.2020 20:35 Відповісти
В СТРАНЕ ПОЛНЫЙ БАРДАК.
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30.07.2020 20:35 Відповісти
КЕРОВАНИЙ.
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30.07.2020 20:46 Відповісти
ну х...ла ви вже обнулили, що вам ще траба
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30.07.2020 22:04 Відповісти
Шарий недавно ещё раз крупно зашкварился: пытался сам якобы заказать своё убийство. Испанская полиция в ярости от такой наглости и ему грозит депортация из ЕС. Так что запрет партии это лишь цветочки.
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30.07.2020 20:36 Відповісти
Партия Шария коммунистическая или национал-социалистическая? Я полностью не в теме.
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30.07.2020 20:41 Відповісти
педофіліческая
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30.07.2020 20:47 Відповісти
Тогда надо быстрей запретить.
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30.07.2020 20:50 Відповісти
***************!🙂
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30.07.2020 22:55 Відповісти
Вы только в думайтесь в масштаб! Бородатый чувак из какого-то сортира вещает в ютуб информационное дерьмо за которое ему некто заплатил (кремль, мертведчук, каломойша и др), а зрители канала с довольными лицами жрут это проплаченное говно. Еще раз: чуваку сидящему на толчке платят деньги за то что он испорожняется в голову своим зрителям! Мавроди реально лошара, придумывал леню голубкова и просто марию, а мог бы сидеть себе на вилле в испании и за деньги спонсоров срать в головы своих зрителей
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30.07.2020 21:05 Відповісти
У нас в стране страдальцев любят. +10% к рейтингу петуШария.
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30.07.2020 21:12 Відповісти
Ща борзая портняга денюжку занесёт и своих карманных вовков за ушком почешет и все у шмария будет ха-ра-шо
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30.07.2020 21:27 Відповісти
руки прочо от партии!
Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія" - Цензор.НЕТ 3144
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30.07.2020 21:42 Відповісти
Как Зеленский сам признался что Шарий отбирает у него электорат))) вот и поступила команда своему на 300 процентов прокурору разобраться с таким вопиющим фактом.
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30.07.2020 22:00 Відповісти
Можна і не забороняти. В якості альтернативи - виставляти пєтуШарія на посміховисько. Регулярно. Так, щоб лише одна згадка про нього викликала гомеричний регіт у всіх, хто ту згадку почує.
Але на такий подвиг Зю!-команда нездатна - бракує почуття гумору і мозку.
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30.07.2020 23:34 Відповісти
 
 