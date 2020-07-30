Окружний адмінсуд відкрив провадження про заборону "Партії Шарія"
Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження про заборону політичної сили "Партія Шарія". Справу розглядатимуть за правилами спрощеного судочинства без повідомлення сторін.
Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністерства юстиції України щодо неприйняття рішення з приводу невідповідності діяльності "Партії Шарія" вимогам Закону "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборона пропаганди їхньої символіки"", - сказано в повідомленні пресслужби.
Позивач хоче, щоб ОАСК зобов'язав Мін'юст скасувати реєстрацію "Партії Шарія" і звернувся до суду з позовом про заборону її діяльності на території України.
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так вот, вы будете смеяться, но это правда.. оказывается, шизика так зовут
вот ссылка на сайт полиции.. http://police.dn.ua/news/view/uvaga-politsiya-rozshukue-pidozryuvanogo-u-zamahu-na-vbivstvo
https://twitter.com/ian_tanya НепоганаТетяна @ian_tanya
https://twitter.com/ian_tanya https://twitter.com/ian_tanya
Сьогодні ходили по Дніпру та побачили, як народ передає пламєнний прівєт
https://twitter.com/AvakovArsen @AvakovArsen
та там з декілька десятоків партєєк..))
Якщо ні- сядьте на пляшку..))
ПЕС і є пес..))
Повний ігнор.
А підручному Скабєєвої, Шарію, зареєстрували, за місяць.
Тільки 200 000 підписників.
Але на такий подвиг Зю!-команда нездатна - бракує почуття гумору і мозку.