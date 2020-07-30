Трамп понимает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает Украине, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео выступая в сенатском Комитете по международным отношениям рассказал о поддержке Украины администрацией Трампа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Помпео заявил, что в ходе каждой своей беседы с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым поднимает вопросы, связанные с Украиной, как часть комплекса вопросов, связанных с интересами США.

Касаясь проблем, связанных с Россией, Помпео, подчеркнул, что США сделают все, чтобы газопровод "Северный поток - 2" не угрожал Европе. Государственный секретарь США заявил, что президента США Дональд Трамп осознает, что российский газопровод является угрозой и является огромным рычагом влияния России "не только против Германии и Европы в более широком понимании, а и также Украины".

"Мы сделаем все, что можем, чтобы гарантировать, что этот трубопровод не угрожает Европе", - сказал госсекретарь в ходе слушаний.

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Помпео также заявил, что администрация Трампа поддерживает усиление летальной помощи Украине.