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Новости Газовая война
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Трамп понимает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает Украине, - Помпео

Трамп понимает, что газопровод

Госсекретарь США Майк Помпео выступая в сенатском Комитете по международным отношениям рассказал о поддержке Украины администрацией Трампа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Помпео заявил, что в ходе каждой своей беседы с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым поднимает вопросы, связанные с Украиной, как часть комплекса вопросов, связанных с интересами США.

Касаясь проблем, связанных с Россией, Помпео, подчеркнул, что США сделают все, чтобы газопровод "Северный поток - 2" не угрожал Европе. Государственный секретарь США заявил, что президента США Дональд Трамп осознает, что российский газопровод является угрозой и является огромным рычагом влияния России "не только против Германии и Европы в более широком понимании, а и также Украины".

"Мы сделаем все, что можем, чтобы гарантировать, что этот трубопровод не угрожает Европе", - сказал госсекретарь в ходе слушаний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США одобрили проект оборонного бюджета с ужесточением санкций против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Помпео также заявил, что администрация Трампа поддерживает усиление летальной помощи Украине.

Автор: 

США (27131) Северный поток (1458) Помпео Майк (341)


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Топ комментарии
+4
Турецький поток вже не буде працювати та йому вже є альтернатива. Так буде і ПП2.
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30.07.2020 21:37 Ответить
+4
кроме самих газовых труб, кацапы еще монтируют развед/инфраструктуру для контроля подворной обстановки..
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30.07.2020 21:42 Ответить
+2
Я сподіваюсь що друзі-американці вже приготували достатні запаси свого зрідженого газу для спасіння України від північного потоку?
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30.07.2020 21:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Турецький поток вже не буде працювати та йому вже є альтернатива. Так буде і ПП2.
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30.07.2020 21:37 Ответить
кроме самих газовых труб, кацапы еще монтируют развед/инфраструктуру для контроля подворной обстановки..
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30.07.2020 21:42 Ответить
А,будут разведовать где селедка плавает.
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30.07.2020 23:17 Ответить
російський газ по 60 доларів не надто комусь і потрібний
і не приносить русні великих доходів.
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30.07.2020 21:43 Ответить
Я сподіваюсь що друзі-американці вже приготували достатні запаси свого зрідженого газу для спасіння України від північного потоку?
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30.07.2020 21:43 Ответить
Трампу реально все равно как это отразится на Украине. Ему важно, как на это реагируют его спонсоры президентской кампании... а выборы уже близко.
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30.07.2020 21:44 Ответить
шо курим ,али"боярышней" балуемся?-США за последние 70 лет начинают добычу и торговлю енергоносителя...именно трамплин дал добро.
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30.07.2020 22:30 Ответить
бояра -это по вашей москальской части
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30.07.2020 23:20 Ответить
Ну-ну...Как говорят в Одессе: "не смешите мои тапочки".
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30.07.2020 21:47 Ответить
в чём проблема Помпео ведь нужно сделать официальное заявление и сказать публично что СП-2 и даже СП-3 и СП-45 может быть запущен при условии немедленного вывода раSSейских оккупационных войск из Крыма и Донбасса и выплаты единовременной компенсации за упущенную экономическую выгоду Украине в размере 100 миллиардов долларов в противном случае США будут вести политику, которая привёт засраху к распаду на отдельные федеративные народные республики!
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30.07.2020 22:14 Ответить
....Трамп понимает---только сказать не может. Как собака Павлова.
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30.07.2020 22:35 Ответить
Будет как памятник пуцинскому идиотизма..
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30.07.2020 23:07 Ответить
Ну как маленькие дети ей-Богу! США продвигает свой СПГ в ЕС и Украина хороший повод сделать это наложив санкции на СП2. США сделала всего 2 реальные санкции против Роисси:СПГ2 и Руссал(и РФ потеряла МИЛЛИАРДЫ) Причем Руссал санкции через 2 недели отменили)) США вводила реальные санкции против Ирана,Ирака,С Кореи и Кубы-поскольку были прямо затронуты интересы США. Против РФ США вводили в основном фейковые санкции,показушные. Ведь агрессия РФ в Крыму и Донбассе никак не мешали США зарабатывать деньги(в отличии от Кубы и Ирака и Ирана). Я очень уважаю США, но моя страна это Украина. И Украина должна надеяться в основном на свой народ,армию и флот! Эти никогда не предадут и не разменяют! Армия и флот и потреоты и оружие! При Порошенко Украина разрабатывала и строила свое новое оружие,воссоздала свою армию и патриотический дух. При Зеленском такого не происходит. А на Помпео-мне насрать.Украина должна быть инициативной-разрабатывать свое оружие,совершенствовать свою армию,модернизировать экономику и ТОЛЬКО тогда у нее появится шанс не загнивать а развиваться и быть реально суверенным государством
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30.07.2020 23:08 Ответить
Только Украине? Ну тогда все просто,своему союзнику Украине,предоставте технологии добычи газа,приведите сюда американские компании добывающие газ, и по транспортной системе ЗАВАЛИТЕ УКРАИНСКИМ газом( со свой долей капитала) рынок ЕС. А проявлять "понимание" не нужно. От "понимания" украинский транзит не появится.
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31.07.2020 07:53 Ответить
Він, той потік цвай, у разі його запуску, разв'язує руки фашиському Кремлю для великої війни в Європі.
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31.07.2020 08:06 Ответить
 
 