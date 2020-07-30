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Новини Газова війна
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Трамп розуміє, що газопровід "Північний потік-2" загрожує Україні, - Помпео

Трамп розуміє, що газопровід

Держсекретар США Майк Помпео виступаючи в сенатському Комітеті з міжнародних відносин розповів про підтримку України адміністрацією Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Помпео заявив, що під час кожної своєї розмови з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим порушує питання, пов'язані з Україною, як частину комплексу питань, пов'язаних з інтересами США.

Торкаючись проблем, пов'язаних з Росією, Помпео, підкреслив, що США зроблять все, щоб газопровід "Північний потік - 2" не загрожував Європі. Державний секретар США заявив, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що російський газопровід є загрозою і величезним важелем впливу Росії "не тільки проти Німеччини та Європи в більш широкому розумінні, а й також України".

"Ми зробимо все, що можемо, щоб гарантувати, що цей трубопровід не загрожує Європі", - сказав держсекретар під час слухань.

Помпео також заявив, що адміністрація Трампа підтримує посилення летальної допомоги Україні.

Читайте також: У Конгресі США схвалили проєкт оборонного бюджету з посиленням санкцій проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Автор: 

США (23404) Північний потік (2473) Помпео Майк (338)


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Топ коментарі
+4
Турецький поток вже не буде працювати та йому вже є альтернатива. Так буде і ПП2.
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30.07.2020 21:37 Відповісти
+4
кроме самих газовых труб, кацапы еще монтируют развед/инфраструктуру для контроля подворной обстановки..
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30.07.2020 21:42 Відповісти
+2
Я сподіваюсь що друзі-американці вже приготували достатні запаси свого зрідженого газу для спасіння України від північного потоку?
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30.07.2020 21:43 Відповісти
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Турецький поток вже не буде працювати та йому вже є альтернатива. Так буде і ПП2.
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30.07.2020 21:37 Відповісти
кроме самих газовых труб, кацапы еще монтируют развед/инфраструктуру для контроля подворной обстановки..
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30.07.2020 21:42 Відповісти
А,будут разведовать где селедка плавает.
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30.07.2020 23:17 Відповісти
російський газ по 60 доларів не надто комусь і потрібний
і не приносить русні великих доходів.
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30.07.2020 21:43 Відповісти
Я сподіваюсь що друзі-американці вже приготували достатні запаси свого зрідженого газу для спасіння України від північного потоку?
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30.07.2020 21:43 Відповісти
Трампу реально все равно как это отразится на Украине. Ему важно, как на это реагируют его спонсоры президентской кампании... а выборы уже близко.
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30.07.2020 21:44 Відповісти
шо курим ,али"боярышней" балуемся?-США за последние 70 лет начинают добычу и торговлю енергоносителя...именно трамплин дал добро.
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30.07.2020 22:30 Відповісти
бояра -это по вашей москальской части
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30.07.2020 23:20 Відповісти
Ну-ну...Как говорят в Одессе: "не смешите мои тапочки".
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30.07.2020 21:47 Відповісти
в чём проблема Помпео ведь нужно сделать официальное заявление и сказать публично что СП-2 и даже СП-3 и СП-45 может быть запущен при условии немедленного вывода раSSейских оккупационных войск из Крыма и Донбасса и выплаты единовременной компенсации за упущенную экономическую выгоду Украине в размере 100 миллиардов долларов в противном случае США будут вести политику, которая привёт засраху к распаду на отдельные федеративные народные республики!
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30.07.2020 22:14 Відповісти
....Трамп понимает---только сказать не может. Как собака Павлова.
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30.07.2020 22:35 Відповісти
Будет как памятник пуцинскому идиотизма..
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30.07.2020 23:07 Відповісти
Ну как маленькие дети ей-Богу! США продвигает свой СПГ в ЕС и Украина хороший повод сделать это наложив санкции на СП2. США сделала всего 2 реальные санкции против Роисси:СПГ2 и Руссал(и РФ потеряла МИЛЛИАРДЫ) Причем Руссал санкции через 2 недели отменили)) США вводила реальные санкции против Ирана,Ирака,С Кореи и Кубы-поскольку были прямо затронуты интересы США. Против РФ США вводили в основном фейковые санкции,показушные. Ведь агрессия РФ в Крыму и Донбассе никак не мешали США зарабатывать деньги(в отличии от Кубы и Ирака и Ирана). Я очень уважаю США, но моя страна это Украина. И Украина должна надеяться в основном на свой народ,армию и флот! Эти никогда не предадут и не разменяют! Армия и флот и потреоты и оружие! При Порошенко Украина разрабатывала и строила свое новое оружие,воссоздала свою армию и патриотический дух. При Зеленском такого не происходит. А на Помпео-мне насрать.Украина должна быть инициативной-разрабатывать свое оружие,совершенствовать свою армию,модернизировать экономику и ТОЛЬКО тогда у нее появится шанс не загнивать а развиваться и быть реально суверенным государством
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30.07.2020 23:08 Відповісти
Только Украине? Ну тогда все просто,своему союзнику Украине,предоставте технологии добычи газа,приведите сюда американские компании добывающие газ, и по транспортной системе ЗАВАЛИТЕ УКРАИНСКИМ газом( со свой долей капитала) рынок ЕС. А проявлять "понимание" не нужно. От "понимания" украинский транзит не появится.
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31.07.2020 07:53 Відповісти
Він, той потік цвай, у разі його запуску, разв'язує руки фашиському Кремлю для великої війни в Європі.
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31.07.2020 08:06 Відповісти
 
 