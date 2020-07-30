Трамп розуміє, що газопровід "Північний потік-2" загрожує Україні, - Помпео

Держсекретар США Майк Помпео виступаючи в сенатському Комітеті з міжнародних відносин розповів про підтримку України адміністрацією Трампа.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Помпео заявив, що під час кожної своєї розмови з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим порушує питання, пов'язані з Україною, як частину комплексу питань, пов'язаних з інтересами США.

Торкаючись проблем, пов'язаних з Росією, Помпео, підкреслив, що США зроблять все, щоб газопровід "Північний потік - 2" не загрожував Європі. Державний секретар США заявив, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що російський газопровід є загрозою і величезним важелем впливу Росії "не тільки проти Німеччини та Європи в більш широкому розумінні, а й також України".

"Ми зробимо все, що можемо, щоб гарантувати, що цей трубопровід не загрожує Європі", - сказав держсекретар під час слухань.

Помпео також заявив, що адміністрація Трампа підтримує посилення летальної допомоги Україні.

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