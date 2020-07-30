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Новости Коронавирус и карантин
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Украинцам больше не нужно сдавать ПЦР-тест для въезда в Болгарию

Украинцам больше не нужно сдавать ПЦР-тест для въезда в Болгарию

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило гражданам Украины с 31 июля до 31 августа въезжать на территорию страны без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР.

Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ.

Также не нужно будет проходить 14-дневный карантин.

"С 31 июля по 31 августа гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, в Болгарии по состоянию на 30 июля COVID-19 выявили у 11 155 человек. Выздоровел 5971 человек, умерли 368.

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Министерство здравоохранения Болгарии 28 июля сообщало, что граждане Украины с 30 июля могут въезжать в страну только с отрицательным тестом на коронавирус.

Автор: 

Болгария (659) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Вже ..ломанули .
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30.07.2020 21:59 Ответить
+1
Щас никому верить нельзя.
И не потому шо врут.
А потому шо сами не знают, чего бы еще придумать.
И это касается не только Украины.
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30.07.2020 22:14 Ответить
+1
Они уже поменяли порог красной зоны с 40 на 55 человек на 100000 населения.
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30.07.2020 22:17 Ответить
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Та шота мне сдайотся, шо, если бы оно только отдыхало и совсем не работало, то стране было бы больше пользы. А так один вред.
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30.07.2020 22:31 Ответить
А для в'їзду в Україну ?
Хто давсть гарантії, що ці люди не підхоплять там вірус ?
Якась незрозуміла політика...
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30.07.2020 21:46 Ответить
Болгария в красной зоне.

По правилам или тест, или 2 недели в изоляции с приложением "дій вдома".
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30.07.2020 22:03 Ответить
С 01 августа МОЗ будет менять критерии определения зон.
Так шо, хто его знает...
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30.07.2020 22:09 Ответить
Ви в це вірите ?
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30.07.2020 22:11 Ответить
Ну мне просто ничего другого не остается. Мне через 2 недели оттуда возвращаться.
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30.07.2020 22:13 Ответить
То ви сподіваєтесь обійти всі протиепідемічні норми ?
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30.07.2020 22:17 Ответить
Я разве где-то это писал?

Буду поступать так, как мне велит закон.
А 2 недели я полюбому буду на удаленке работать после приезда.
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30.07.2020 22:21 Ответить
Щас никому верить нельзя.
И не потому шо врут.
А потому шо сами не знают, чего бы еще придумать.
И это касается не только Украины.
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30.07.2020 22:14 Ответить
Они уже поменяли порог красной зоны с 40 на 55 человек на 100000 населения.
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30.07.2020 22:17 Ответить
Порог-то они поменяли, но, например Албания, в которую я хочу в сентябре прыгает из зоны в зону, как кенгура какая-то.
Щас из того, куда можно, только Турция стабильно в зеленой зоне.
А Черногория, которая с полтора месяца назад полностью победила эпидемию, сейчас в очень глубокой красной зоне.
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30.07.2020 22:26 Ответить
Ща каака ломанут!
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30.07.2020 21:51 Ответить
Вже ..ломанули .
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30.07.2020 21:59 Ответить
Ну просто офигеть.
Те, кто ехал до 31.07 уже наверняка сделали тесты.
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30.07.2020 22:01 Ответить
 
 