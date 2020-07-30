Украинцам больше не нужно сдавать ПЦР-тест для въезда в Болгарию
Министерство здравоохранения Болгарии разрешило гражданам Украины с 31 июля до 31 августа въезжать на территорию страны без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР.
Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ.
Также не нужно будет проходить 14-дневный карантин.
"С 31 июля по 31 августа гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.
Согласно статистике, в Болгарии по состоянию на 30 июля COVID-19 выявили у 11 155 человек. Выздоровел 5971 человек, умерли 368.
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Министерство здравоохранения Болгарии 28 июля сообщало, что граждане Украины с 30 июля могут въезжать в страну только с отрицательным тестом на коронавирус.
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Хто давсть гарантії, що ці люди не підхоплять там вірус ?
Якась незрозуміла політика...
По правилам или тест, или 2 недели в изоляции с приложением "дій вдома".
Так шо, хто его знает...
Буду поступать так, как мне велит закон.
А 2 недели я полюбому буду на удаленке работать после приезда.
И не потому шо врут.
А потому шо сами не знают, чего бы еще придумать.
И это касается не только Украины.
Щас из того, куда можно, только Турция стабильно в зеленой зоне.
А Черногория, которая с полтора месяца назад полностью победила эпидемию, сейчас в очень глубокой красной зоне.
Те, кто ехал до 31.07 уже наверняка сделали тесты.