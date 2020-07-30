Украинцам больше не нужно сдавать ПЦР-тест для въезда в Болгарию

Министерство здравоохранения Болгарии разрешило гражданам Украины с 31 июля до 31 августа въезжать на территорию страны без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР.

Об этом сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии, информирует Цензор.НЕТ.

Также не нужно будет проходить 14-дневный карантин.

"С 31 июля по 31 августа гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, показывающего отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", - говорится в сообщении.

Согласно статистике, в Болгарии по состоянию на 30 июля COVID-19 выявили у 11 155 человек. Выздоровел 5971 человек, умерли 368.

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Министерство здравоохранения Болгарии 28 июля сообщало, что граждане Украины с 30 июля могут въезжать в страну только с отрицательным тестом на коронавирус.