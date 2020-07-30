УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5011 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 617 25

Українцям більше не потрібно здавати ПЛР-тест для в'їзду в Болгарію

Українцям більше не потрібно здавати ПЛР-тест для в'їзду в Болгарію

Міністерство охорони здоров'я Болгарії дозволило громадянам України з 31 липня до 31 серпня в'їжджати на територію країни без необхідності надання документа, що показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР.

Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ.

Також не потрібно буде проходити 14-денний карантин.

"З 31 липня по 31 серпня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, що показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину", - сказано в повідомленні.

Згідно зі статистикою, в Болгарії станом на 30 липня COVID-19 виявили у 11 155 осіб. Видужала 5971 особа, померло 368.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії 28 липня повідомляло, що громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати в країну тільки з негативним тестом на коронавірус.

Читайте також: Болгарія спростила правила в'їзду для громадян України

Автор: 

Болгарія (788) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Вже ..ломанули .
показати весь коментар
30.07.2020 21:59 Відповісти
+1
Щас никому верить нельзя.
И не потому шо врут.
А потому шо сами не знают, чего бы еще придумать.
И это касается не только Украины.
показати весь коментар
30.07.2020 22:14 Відповісти
+1
Они уже поменяли порог красной зоны с 40 на 55 человек на 100000 населения.
показати весь коментар
30.07.2020 22:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та шота мне сдайотся, шо, если бы оно только отдыхало и совсем не работало, то стране было бы больше пользы. А так один вред.
показати весь коментар
30.07.2020 22:31 Відповісти
А для в'їзду в Україну ?
Хто давсть гарантії, що ці люди не підхоплять там вірус ?
Якась незрозуміла політика...
показати весь коментар
30.07.2020 21:46 Відповісти
Болгария в красной зоне.

По правилам или тест, или 2 недели в изоляции с приложением "дій вдома".
показати весь коментар
30.07.2020 22:03 Відповісти
С 01 августа МОЗ будет менять критерии определения зон.
Так шо, хто его знает...
показати весь коментар
30.07.2020 22:09 Відповісти
Ви в це вірите ?
показати весь коментар
30.07.2020 22:11 Відповісти
Ну мне просто ничего другого не остается. Мне через 2 недели оттуда возвращаться.
показати весь коментар
30.07.2020 22:13 Відповісти
То ви сподіваєтесь обійти всі протиепідемічні норми ?
показати весь коментар
30.07.2020 22:17 Відповісти
Я разве где-то это писал?

Буду поступать так, как мне велит закон.
А 2 недели я полюбому буду на удаленке работать после приезда.
показати весь коментар
30.07.2020 22:21 Відповісти
Щас никому верить нельзя.
И не потому шо врут.
А потому шо сами не знают, чего бы еще придумать.
И это касается не только Украины.
показати весь коментар
30.07.2020 22:14 Відповісти
Они уже поменяли порог красной зоны с 40 на 55 человек на 100000 населения.
показати весь коментар
30.07.2020 22:17 Відповісти
Порог-то они поменяли, но, например Албания, в которую я хочу в сентябре прыгает из зоны в зону, как кенгура какая-то.
Щас из того, куда можно, только Турция стабильно в зеленой зоне.
А Черногория, которая с полтора месяца назад полностью победила эпидемию, сейчас в очень глубокой красной зоне.
показати весь коментар
30.07.2020 22:26 Відповісти
Ща каака ломанут!
показати весь коментар
30.07.2020 21:51 Відповісти
Вже ..ломанули .
показати весь коментар
30.07.2020 21:59 Відповісти
Ну просто офигеть.
Те, кто ехал до 31.07 уже наверняка сделали тесты.
показати весь коментар
30.07.2020 22:01 Відповісти
 
 