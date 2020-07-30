Українцям більше не потрібно здавати ПЛР-тест для в'їзду в Болгарію
Міністерство охорони здоров'я Болгарії дозволило громадянам України з 31 липня до 31 серпня в'їжджати на територію країни без необхідності надання документа, що показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР.
Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ.
Також не потрібно буде проходити 14-денний карантин.
"З 31 липня по 31 серпня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, що показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину", - сказано в повідомленні.
Згідно зі статистикою, в Болгарії станом на 30 липня COVID-19 виявили у 11 155 осіб. Видужала 5971 особа, померло 368.
Міністерство охорони здоров'я Болгарії 28 липня повідомляло, що громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати в країну тільки з негативним тестом на коронавірус.
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Хто давсть гарантії, що ці люди не підхоплять там вірус ?
Якась незрозуміла політика...
По правилам или тест, или 2 недели в изоляции с приложением "дій вдома".
Так шо, хто его знает...
Буду поступать так, как мне велит закон.
А 2 недели я полюбому буду на удаленке работать после приезда.
И не потому шо врут.
А потому шо сами не знают, чего бы еще придумать.
И это касается не только Украины.
Щас из того, куда можно, только Турция стабильно в зеленой зоне.
А Черногория, которая с полтора месяца назад полностью победила эпидемию, сейчас в очень глубокой красной зоне.
Те, кто ехал до 31.07 уже наверняка сделали тесты.