Українцям більше не потрібно здавати ПЛР-тест для в'їзду в Болгарію

Міністерство охорони здоров'я Болгарії дозволило громадянам України з 31 липня до 31 серпня в'їжджати на територію країни без необхідності надання документа, що показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР.

Про це повідомляє консульський відділ посольства України в Болгарії, інформує Цензор.НЕТ.

Також не потрібно буде проходити 14-денний карантин.

"З 31 липня по 31 серпня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документа, що показує негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, і без проходження 14-денного карантину", - сказано в повідомленні.

Згідно зі статистикою, в Болгарії станом на 30 липня COVID-19 виявили у 11 155 осіб. Видужала 5971 особа, померло 368.

Міністерство охорони здоров'я Болгарії 28 липня повідомляло, що громадяни України з 30 липня можуть в'їжджати в країну тільки з негативним тестом на коронавірус.

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