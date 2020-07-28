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Новини Коронавірус і карантин
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Болгарія спростила правила в'їзду для громадян України

Болгарія спростила правила в'їзду для громадян України

Уряд Болгарії спростив правила в'їзду для громадян України, Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я Болгарії 27 липня.

Громадяни цих країн зможуть відвідати Болгарію з негативним тестом на коронавірус, проведеним за 72 години до поїздки. Українці зможуть перетнути кордон Болгарії з 30 липня, зазначено в повідомленні.

ПЛР-тест не потрібен для осіб, які прибувають у Болгарію з держав - членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгенської зони, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіка Корея, Таїланду, Тунісу, Східної Республіки Уругвай. Вони не підлягають 14-денному карантину, уточнили в міністерстві охорони здоров'я країни.

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Болгарія (787) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А в чем упрощение?

Еще неделю назад при въезде вобще никаких тестов не надо было делать.
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28.07.2020 01:54 Відповісти
+5
Отличное упрощение бгг
С 16 июля по 30 в Болгарию наших туристов без тестов пускали
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28.07.2020 02:54 Відповісти
+5
Наверно что то очень сильное курил, т.к. страны Молдавия нет с 1991 года.
Молдова есть, Молдавии нет. Молдавия только кацапы говорят...
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28.07.2020 08:32 Відповісти
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А в чем упрощение?

Еще неделю назад при въезде вобще никаких тестов не надо было делать.
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28.07.2020 01:54 Відповісти
24 июля без всяких тестов прибыл первый рейс с туристами из Украины.

Кто что курил, когда эту новость выкладывал?
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28.07.2020 01:56 Відповісти
21 июля первый рейс, 22 июля из Харькова
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28.07.2020 06:25 Відповісти
Наверно что то очень сильное курил, т.к. страны Молдавия нет с 1991 года.
Молдова есть, Молдавии нет. Молдавия только кацапы говорят...
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28.07.2020 08:32 Відповісти
Отличное упрощение бгг
С 16 июля по 30 в Болгарию наших туристов без тестов пускали
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28.07.2020 02:54 Відповісти
..Мої 25 - го поїхали
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28.07.2020 05:56 Відповісти
Болгария упростила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 9550
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28.07.2020 05:59 Відповісти
Болгария упростила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 7639
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28.07.2020 06:39 Відповісти
Республика Молдова
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28.07.2020 08:11 Відповісти
Ввела тест - это упростила?
По просьбе трудящихся, подняли цены на 30% и уменьшили зарплаты на 10%.
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28.07.2020 09:07 Відповісти
 
 