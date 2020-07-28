Болгарія спростила правила в'їзду для громадян України

Уряд Болгарії спростив правила в'їзду для громадян України, Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба міністерства охорони здоров'я Болгарії 27 липня.

Громадяни цих країн зможуть відвідати Болгарію з негативним тестом на коронавірус, проведеним за 72 години до поїздки. Українці зможуть перетнути кордон Болгарії з 30 липня, зазначено в повідомленні.

ПЛР-тест не потрібен для осіб, які прибувають у Болгарію з держав - членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгенської зони, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіка Корея, Таїланду, Тунісу, Східної Республіки Уругвай. Вони не підлягають 14-денному карантину, уточнили в міністерстві охорони здоров'я країни.

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