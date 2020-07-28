Болгария упростила правила въезда для граждан Украины
Правительство Болгарии упростило правила въезда для граждан Украины, Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Болгарии 27 июля.
Граждане этих стран смогут посетить Болгарию с отрицательным тестом на коронавирус, проведенным за 72 часа до поездки. Украинцы смогут пересечь границу Болгарии с 30 июля, отмечено в сообщении.
ПЦР-тест не требуется для лиц, прибывающих в Болгарию из государств – членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Восточная Республика Уругвай. Они не подлежат 14-дневному карантину, уточнили в министерстве здравоохранения страны.
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