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Новости Коронавирус и карантин
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Болгария упростила правила въезда для граждан Украины

Болгария упростила правила въезда для граждан Украины

Правительство Болгарии упростило правила въезда для граждан Украины, Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Болгарии 27 июля.

Граждане этих стран смогут посетить Болгарию с отрицательным тестом на коронавирус, проведенным за 72 часа до поездки. Украинцы смогут пересечь границу Болгарии с 30 июля, отмечено в сообщении.

ПЦР-тест не требуется для лиц, прибывающих в Болгарию из государств – членов ЕС, Великобритании, стран Шенгенской зоны, а также из Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Республика Корея, Таиланд, Тунис, Восточная Республика Уругвай. Они не подлежат 14-дневному карантину, уточнили в министерстве здравоохранения страны.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
А в чем упрощение?

Еще неделю назад при въезде вобще никаких тестов не надо было делать.
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28.07.2020 01:54 Ответить
+5
Отличное упрощение бгг
С 16 июля по 30 в Болгарию наших туристов без тестов пускали
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28.07.2020 02:54 Ответить
+5
Наверно что то очень сильное курил, т.к. страны Молдавия нет с 1991 года.
Молдова есть, Молдавии нет. Молдавия только кацапы говорят...
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28.07.2020 08:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А в чем упрощение?

Еще неделю назад при въезде вобще никаких тестов не надо было делать.
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28.07.2020 01:54 Ответить
24 июля без всяких тестов прибыл первый рейс с туристами из Украины.

Кто что курил, когда эту новость выкладывал?
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28.07.2020 01:56 Ответить
21 июля первый рейс, 22 июля из Харькова
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28.07.2020 06:25 Ответить
Наверно что то очень сильное курил, т.к. страны Молдавия нет с 1991 года.
Молдова есть, Молдавии нет. Молдавия только кацапы говорят...
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28.07.2020 08:32 Ответить
Отличное упрощение бгг
С 16 июля по 30 в Болгарию наших туристов без тестов пускали
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28.07.2020 02:54 Ответить
..Мої 25 - го поїхали
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28.07.2020 05:56 Ответить
Болгария упростила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 9550
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28.07.2020 05:59 Ответить
Болгария упростила правила въезда для граждан Украины - Цензор.НЕТ 7639
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28.07.2020 06:39 Ответить
Республика Молдова
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28.07.2020 08:11 Ответить
Ввела тест - это упростила?
По просьбе трудящихся, подняли цены на 30% и уменьшили зарплаты на 10%.
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28.07.2020 09:07 Ответить
 
 