Болгария продлила до конца лета чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса

Правительство Болгарии продлило до 31 августа действие чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса.

Об этом в понедельник на заседании болгарского правительства заявил премьер Бойко Борисов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinite.

"В соответствии с указом министра здравоохранения чрезвычайное положение (в области здравоохранения - ред.) будет продлено на один месяц", - заявил Бойко Борисов.

Уточняется, что чрезвычайное положение будет продлено до 31 августа.

Отмечается, что чрезвычайное положение в области здравоохранения начало действовать в Болгарии в середине мая в связи с пандемией коронавируса. С тех пор власти его уже несколько раз продлевали.

В Болгарии по состоянию на 27 июля лабораторно подтверждено 10 427 случаев COVID-19, из них продолжают болеть 4 732 человека.

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