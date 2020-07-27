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Новини Коронавірус і карантин
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Болгарія продовжила до кінця літа надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

Болгарія продовжила до кінця літа надзвичайний стан через пандемію коронавірусу

Уряд Болгарії продовжив до 31 серпня дію надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Про це в понеділок на засіданні болгарського уряду заявив прем'єр Бойко Борисов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.

"Відповідно до указу міністра охорони здоров'я надзвичайний стан (в галузі охорони здоров'я - ред.) буде продовжено на один місяць", - заявив Бойко Борисов.

Уточнюється, що надзвичайний стан буде продовжено до 31 серпня.

Зазначається, що надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я почав діяти в Болгарії в середині травня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відтоді влада його вже кілька разів продовжувала.

У Болгарії станом на 27 липня лабораторно підтверджено 10 427 випадків COVID-19, із них продовжують хворіти 4 732 особи.

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27.07.2020 19:56 Відповісти
 
 