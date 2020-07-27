Болгарія продовжила до кінця літа надзвичайний стан через пандемію коронавірусу
Уряд Болгарії продовжив до 31 серпня дію надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.
Про це в понеділок на засіданні болгарського уряду заявив прем'єр Бойко Борисов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Novinite.
"Відповідно до указу міністра охорони здоров'я надзвичайний стан (в галузі охорони здоров'я - ред.) буде продовжено на один місяць", - заявив Бойко Борисов.
Уточнюється, що надзвичайний стан буде продовжено до 31 серпня.
Зазначається, що надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я почав діяти в Болгарії в середині травня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Відтоді влада його вже кілька разів продовжувала.
У Болгарії станом на 27 липня лабораторно підтверджено 10 427 випадків COVID-19, із них продовжують хворіти 4 732 особи.
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