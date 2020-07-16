УКР
Українці можуть відвідувати Болгарію без карантину і тесту на COVID-19, - посольство

Починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Болгарії, таке рішення ухвалив міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананьєв.

У той же час зазначається, що Уряд Болгарії 15 липня продовжив дію надзвичайної епідемічної ситуації до кінця місяця.

Станом на 7 липня 2020 року українців готові приймати також Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія , Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Сейшельські острови. В'їзд до країн ЄС в цілому залишається закритим для громадян України.

Також читайте: МОЗ оновив перелік країн "червоної зони" щодо коронавірусу: до списку додали ще 11 країн

Болгарія (797) карантин (18172) подорож (92) туризм (1573) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
А Румынию как проехать транзитом?)
16.07.2020 04:32 Відповісти
Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство - Цензор.НЕТ 395.....
16.07.2020 06:39 Відповісти
У него уровень юмора "петросян". Рассчитанный на среднестатистического московита. Это когда один идиот, веселит других идиотов.
16.07.2020 07:47 Відповісти
16.07.2020 04:32 Відповісти
Отож ..!?
16.07.2020 05:23 Відповісти
в роде можно!
16.07.2020 07:05 Відповісти
Самолетом пролететь.
16.07.2020 09:24 Відповісти
И даром не нать, и с деньгами не нать!
16.07.2020 05:36 Відповісти
а у них то что гниет на корню ? болгарские перцы давно не выращивают массово в болгарии
16.07.2020 05:48 Відповісти
Туризм
16.07.2020 05:57 Відповісти
Да он в курсе. Просто кацапчик думает,что он великий юморист.
16.07.2020 06:19 Відповісти
16.07.2020 07:47 Відповісти
И как теперь не думать,шо карантин придумали специально.
16.07.2020 06:00 Відповісти
Так то ....*всесвітня змова *
16.07.2020 06:38 Відповісти
Ну можно сказать,и всесв!тне кидалово.
16.07.2020 07:06 Відповісти
16.07.2020 06:39 Відповісти
Шалом..,шалом!
16.07.2020 07:09 Відповісти
А потім привезуть в Україну ?
Нафіг треба.
16.07.2020 07:36 Відповісти
Ура!!! Поехали.
16.07.2020 08:08 Відповісти
За болгарками?
16.07.2020 08:36 Відповісти
У нас кафе есть Баден-Баден, возле Лозовенек.
16.07.2020 15:53 Відповісти
 
 