4 672 19
Українці можуть відвідувати Болгарію без карантину і тесту на COVID-19, - посольство
Починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Болгарії, таке рішення ухвалив міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананьєв.
У той же час зазначається, що Уряд Болгарії 15 липня продовжив дію надзвичайної епідемічної ситуації до кінця місяця.
Топ коментарі
+3 JA Stas
показати весь коментар16.07.2020 04:32 Відповісти Посилання
+2 Lvbnhj
показати весь коментар16.07.2020 06:39 Відповісти Посилання
+2 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар16.07.2020 07:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нафіг треба.