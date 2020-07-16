Українці можуть відвідувати Болгарію без карантину і тесту на COVID-19, - посольство

Починаючи з 16 липня громадянам України дозволено в'їжджати на територію Болгарії без проходження 14-денного карантину і без тесту на коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку посольства України в Болгарії, таке рішення ухвалив міністр охорони здоров'я країни Кирило Ананьєв.

У той же час зазначається, що Уряд Болгарії 15 липня продовжив дію надзвичайної епідемічної ситуації до кінця місяця.

Станом на 7 липня 2020 року українців готові приймати також Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Хорватія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія , Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Сейшельські острови. В'їзд до країн ЄС в цілому залишається закритим для громадян України.

