Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство

Начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Болгарии, такое решение принял министр здравоохранения страны Кирилл Ананьев.

В то же время отмечается, что Правительство Болгарии 15 июля продлило действие чрезвычайной эпидемической ситуации до конца месяца.

По состоянию на 7 июля 2020-го украинцев готовы принимать также Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова. Въезд в страны ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины.