РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8381 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 672 19

Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство

Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство

Начиная с 16 июля гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Болгарии, такое решение принял министр здравоохранения страны Кирилл Ананьев.

В то же время отмечается, что Правительство Болгарии 15 июля продлило действие чрезвычайной эпидемической ситуации до конца месяца.

Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: в список добавили Болгарию

По состоянию на 7 июля 2020-го украинцев готовы принимать также Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова. Въезд в страны ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины.

Автор: 

Болгария (666) карантин (16729) путешествие (98) туризм (1543) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А Румынию как проехать транзитом?)
показать весь комментарий
16.07.2020 04:32 Ответить
+2
Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство - Цензор.НЕТ 395.....
показать весь комментарий
16.07.2020 06:39 Ответить
+2
У него уровень юмора "петросян". Рассчитанный на среднестатистического московита. Это когда один идиот, веселит других идиотов.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Румынию как проехать транзитом?)
показать весь комментарий
16.07.2020 04:32 Ответить
Отож ..!?
показать весь комментарий
16.07.2020 05:23 Ответить
в роде можно!
показать весь комментарий
16.07.2020 07:05 Ответить
Самолетом пролететь.
показать весь комментарий
16.07.2020 09:24 Ответить
И даром не нать, и с деньгами не нать!
показать весь комментарий
16.07.2020 05:36 Ответить
а у них то что гниет на корню ? болгарские перцы давно не выращивают массово в болгарии
показать весь комментарий
16.07.2020 05:48 Ответить
Туризм
показать весь комментарий
16.07.2020 05:57 Ответить
Да он в курсе. Просто кацапчик думает,что он великий юморист.
показать весь комментарий
16.07.2020 06:19 Ответить
У него уровень юмора "петросян". Рассчитанный на среднестатистического московита. Это когда один идиот, веселит других идиотов.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:47 Ответить
И как теперь не думать,шо карантин придумали специально.
показать весь комментарий
16.07.2020 06:00 Ответить
Так то ....*всесвітня змова *
показать весь комментарий
16.07.2020 06:38 Ответить
Ну можно сказать,и всесв!тне кидалово.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:06 Ответить
Украинцы могут посещать Болгарию без карантина и теста на COVID-19, - посольство - Цензор.НЕТ 395.....
показать весь комментарий
16.07.2020 06:39 Ответить
Шалом..,шалом!
показать весь комментарий
16.07.2020 07:09 Ответить
А потім привезуть в Україну ?
Нафіг треба.
показать весь комментарий
16.07.2020 07:36 Ответить
Ура!!! Поехали.
показать весь комментарий
16.07.2020 08:08 Ответить
За болгарками?
показать весь комментарий
16.07.2020 08:36 Ответить
У нас кафе есть Баден-Баден, возле Лозовенек.
показать весь комментарий
16.07.2020 15:53 Ответить
 
 