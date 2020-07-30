Покупатель гостиницы "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа

Покупатель гостиницы "Днепр" в Киеве ООО "Смартленд" успешно прошел проверку, и Фонд госимущества утвердил протокол о результатах продажи на сумму 1,11 млрд грн.

Об этом сообщает Национальная электронная биржа - площадка системы "Prozorro.Продажи", информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что наш клиент прошел полную проверку и соответствует всем требованиям к покупателю, предусмотренным законодательством Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.

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В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.

"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.

Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.

Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи.

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