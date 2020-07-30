Покупатель гостиницы "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа
Покупатель гостиницы "Днепр" в Киеве ООО "Смартленд" успешно прошел проверку, и Фонд госимущества утвердил протокол о результатах продажи на сумму 1,11 млрд грн.
Об этом сообщает Национальная электронная биржа - площадка системы "Prozorro.Продажи", информирует Цензор.НЕТ.
"Это означает, что наш клиент прошел полную проверку и соответствует всем требованиям к покупателю, предусмотренным законодательством Украины", - сказано в сообщении.
Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.
Читайте на Цензор.НЕТ: Если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко
В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.
"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.
Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.
Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.
Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи.
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Центральний офіс покупця готелю «Дніпро» за 1 млрд 111 млн грн.
м. Бровари, вул Київська, 130 згідно документів вважається адресою компанії Смартленд
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157749670503198&id=622988197
(Якщо порахувати сумарний виграш команди,вийде близько 7 млн.дол.за весь час її існування).А ще ж таку ж суму потрібно викласти й на ті задумки про кіберарену !
Я навіть відео подивився.Гроші ця балаболка де взяв ?
https://pbs.twimg.com/media/EdyY1Q9WsAEkA66?format=jpg&name=small
Не смешите европы, быдло-клоуны!
https://twitter.com/elnazaro777 солома
https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777
Коротко и ясно по отелю"Днипро": В продаже отеля "Днипро",помимо Бабакова,появилась тень Алишера Усманова.
"Украинский" айтишник Кохановский-был частью холдинга Esforce российского олигарха.
И других денег,кроме русских,у Кохановского просто нет...
Самый смак:
"отель заберет Бабаков через Михаила Спектора.
Сейчас у них"Премьер Палас"и"Русь".
Спектор-старый друг"95-го Квартала"
У его фирмы Black Iron в Кривом Роге офис и Шимановское железорудное месторождение.
Когда Зеленский пошел в Президенты, Спектор подставил ему плечо"(!!)
Не выключайте музычку!
Тут же на Цензоре было разоблачение, что покупатель имеет адрес какой-то заброшенной халупы в Броварах !
Так где брехня - там или тут?