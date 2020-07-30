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Покупатель гостиницы "Днепр" успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа

Покупатель гостиницы

Покупатель гостиницы "Днепр" в Киеве ООО "Смартленд" успешно прошел проверку, и Фонд госимущества утвердил протокол о результатах продажи на сумму 1,11 млрд грн.

Об этом сообщает Национальная электронная биржа - площадка системы "Prozorro.Продажи", информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает, что наш клиент прошел полную проверку и соответствует всем требованиям к покупателю, предусмотренным законодательством Украины", - сказано в сообщении.

Напомним, конкурс по приватизации отеля "Днепр" был запланирован на весну 2020 году, но его перенесли из-за карантина и эпидемии коронавируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи, - Сенниченко

В итоге гостиница "Днепр" была продана за 1,1 млрд грн.

"Слуга народа" Холодов утверждает, что гостиницу через подставные фирмы купил российский игорный магнат Бойко.

Журналист Андрей Братущак обращает внимание на то, что победившая на аукционе фирма зарегистрирована в старом доме в Броварах и декларирует $187 тыс. годового дохода.

Руководитель проводившего торги ГП "Prozorro. Продажи" Алексей Соболев утверждает, что информация о покупке гостиницы Днепр россиянином Бойко - неправда, потому что по закону в приватизации нельзя использовать деньги из РФ.

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что если окажется, что гостиница "Днепр" куплена россиянами или за российские деньги, с победителем торгов не заключат договор купли-продажи.

Также на Цензор.НЕТ: Большая приватизация в Украине в ближайшие годы должна принести около $1 млрд в госбюджет, - Шмыгаль

Покупатель гостиницы Днепр успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа 01
Покупатель гостиницы Днепр успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа 02
Покупатель гостиницы Днепр успешно прошел проверку Фонда госимущества, - Национальная электронная биржа 03

Автор: 

приватизация (1043) ФГИУ (664)


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Топ комментарии
+13
Да вы шо? Кто-бы сомневался!. Фирма из трущоб с годовым оборотом в 183 тыс.грн. просто не может не заплатить миллиарды.
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30.07.2020 23:18 Ответить
+11
Какой-то бред - проверку прошел, но никто толком не знает, кто же действительно прошел проверку. И что это за проверка такая? Мутняк полный, такой же, как и все зеленое кодло.
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30.07.2020 23:22 Ответить
+11
Міліардер з "липовими" номерами телефонів.
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30.07.2020 23:22 Ответить
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Це той, що прописаний в хрущовці в Броварах? Класно перевірку проводять.
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30.07.2020 23:08 Ответить
Міліардер з "липовими" номерами телефонів.
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30.07.2020 23:22 Ответить
В "хрущовці"? Шуткуєте? Там все набагато крутіше)))

Центральний офіс покупця готелю «Дніпро» за 1 млрд 111 млн грн.
м. Бровари, вул Київська, 130 згідно документів вважається адресою компанії СмартлендПокупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа - Цензор.НЕТ 3368Покупець готелю "Дніпро" успішно пройшов перевірку Фонду держмайна, - Національна електронна біржа - Цензор.НЕТ 1054
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31.07.2020 01:30 Ответить
Оо, то я їм ще й рейтингу додав))
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31.07.2020 01:42 Ответить
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31.07.2020 02:09 Ответить
Вообщем какой-то очень наивный фантазер.. хотя намутить пол европейской площади за 37млн.баксов - какой-то разводилово..
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30.07.2020 23:09 Ответить
а я и не сомневался, что пройдет... до определенного времени... а там посмотрим... главное, что бы бабло вкинул а там поглядим...
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30.07.2020 23:13 Ответить
Аааа ну да... тут фги, втихаря пытается продать целый институт на лыбедской... ну флаг в руки.... посмотрим. потом, кто сядет... И сядет надолго...
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30.07.2020 23:17 Ответить
А че... не пойман не шміргаль..
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30.07.2020 23:18 Ответить
Да вы шо? Кто-бы сомневался!. Фирма из трущоб с годовым оборотом в 183 тыс.грн. просто не может не заплатить миллиарды.
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30.07.2020 23:18 Ответить
Какой-то бред - проверку прошел, но никто толком не знает, кто же действительно прошел проверку. И что это за проверка такая? Мутняк полный, такой же, как и все зеленое кодло.
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30.07.2020 23:22 Ответить
Интересно, а сколько покупатель гостиницы заплатил за "успешную проверку"?
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30.07.2020 23:41 Ответить
Та заберёте и ещё раз 10 перепродадите!),
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30.07.2020 23:42 Ответить
Не поленитесь, почитайте. Чтоб не разводить "зраду"
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157749670503198&id=622988197
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31.07.2020 00:41 Ответить
"На прошлой неделе, объединив усилия инвесторов, ребята «скинулись» и за $41м купили отель «Дніпро»". Класне формулювання.Скинулись,та й купили.Які інвестори ,звідки ? .

(Якщо порахувати сумарний виграш команди,вийде близько 7 млн.дол.за весь час її існування).А ще ж таку ж суму потрібно викласти й на ті задумки про кіберарену !
Я навіть відео подивився.Гроші ця балаболка де взяв ?
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31.07.2020 06:59 Ответить
У Алишера Усманова, Кохановский его наемная рабсила.

https://pbs.twimg.com/media/EdyY1Q9WsAEkA66?format=jpg&name=small
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31.07.2020 09:00 Ответить
Звиздуны, как проверка, мазанка в Броварах это проверка ?
Не смешите европы, быдло-клоуны!
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31.07.2020 02:45 Ответить
Уверен. этому покупателю разрешать вносить деньги за гостиницу частями, в течение 30 лет....
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31.07.2020 06:19 Ответить
Ну как же не легализировать кацапов? За них сам преЗедент вписался.

https://twitter.com/elnazaro777 солома
https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

Коротко и ясно по отелю"Днипро": В продаже отеля "Днипро",помимо Бабакова,появилась тень Алишера Усманова.
"Украинский" айтишник Кохановский-был частью холдинга Esforce российского олигарха.
И других денег,кроме русских,у Кохановского просто нет...

Самый смак:
"отель заберет Бабаков через Михаила Спектора.
Сейчас у них"Премьер Палас"и"Русь".
Спектор-старый друг"95-го Квартала"

У его фирмы Black Iron в Кривом Роге офис и Шимановское железорудное месторождение.
Когда Зеленский пошел в Президенты, Спектор подставил ему плечо"(!!)
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31.07.2020 08:58 Ответить
Эй, минуточку!
Не выключайте музычку!
Тут же на Цензоре было разоблачение, что покупатель имеет адрес какой-то заброшенной халупы в Броварах !
Так где брехня - там или тут?
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31.07.2020 09:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=TvQ-PeNgw2E&t=2262s-Посмотрите это видео. Красавчик! Человек который реально старается для Украины
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02.08.2020 14:00 Ответить
 
 